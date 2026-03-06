Předplatné

ONLINE: Skvělý úvod, pak propad za TOP 10. Ledecká má za sebou sjezd ve Val di Fassa

Ester Ledecká během sjezdu v Soldeu
Ester Ledecká během sjezdu v SoldeuZdroj: ČTK
Ester Ledecká zvládla i druhé super-G v Soldeu solidně
Ester Ledecká zvládla i druhé super-G v Soldeu solidně
Ester Ledecká v cíli super-G v Soldeu
Ester Ledecká při super-G v Soldeu
Ester Ledecká při super-G v Soldeu
Ester Ledecká během tréninku sjezdu v Soldeu
Světový pohár v alpském lyžování žen pokračuje v italském Val di Fassa. Do dnešního sjezdu vyrazila s číslem 18 i Ester Ledecká, která ve čtvrtečním tréninku zajela pátý nejlepší čas. Česká hvězda si minulý týden spravila náladu po olympijských hrách v andorském Soldeu, kde ve třech závodech skončila v elitní desítce, byla čtvrtá, šestá a desátá. Po skvělém úvodu se postupně začala propadat a v cíli byla těsně za elitní desítkou. Závod začíná v 11:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sjezd žen, Val di FassaVal di Fassa

