Skvělý start, ale pak propad Ledecké mimo TOP 10. V Itálii poprvé vyhrála domácí Pirovanová

Ester Ledecká na trati sjezdu ve Val di Fassa
Ester Ledecká na trati sjezdu ve Val di FassaZdroj: ČTK / AP / Luciano Bisi
10
Jakub Plaskura
Alpské lyžování
Po Andoře se Ester Ledecká a celý ansámbl ženského Světového poháru v alpském lyžování přesunul do Itálie. Ve Val di Fassa byl v pátek na programu první ze dvou sjezdů. Ledecká začala famózně, ale postupně ztrácela a nakonec obsadila čtrnácté místo. Z triumfu se poprvé v kariéře ve SP raduje domácí Laura Pirovanová. Program SP 2025/26 ZDE>>>

Ledecká měla na startu číslo 18, které nemohla tentokrát vnímat jako výhodu. Závod začínal těsně před polednem a na svah ve Val di Fassa pražilo slunce, bylo šest stupňů nad nulou a tedy logické myšlenky na to, že se trať bude postupně zpomalovat.

Že se ale dalo zajet skvěle i s vyšším startovním číslem ukázala až po Ledecké Rakušanka Ariane Raedlerová, která s mankem pouhých 36 setin brala šesté místo. Obecně se v Itálii jednalo o sjezd, který neskrýval, lidově řečeno, žádné špeky. Největší problém bylo určité drncání v první polovině kopce. Nerovností na ní bylo dost, ale všechny závodnice si poradily dobře.

Nakonec byl i ten nejmenší možný rozdíl mezi první a druhou v cíli. Laura Pirovanová se dočkala. Ve 28 letech a při životní sezoně si připsala první výhru ve SP při svém 125. startu mezi elitou. O setinu sekundy porazila Němku Emmu Aicherovou, která si v cíli po dojezdu jen zklamaně oddechla.

Další šance pro Ester v sobotu

V celkovém kontextu ale Němka smutnit nemusí. Právě ona měla před pátkem nejblíže k vedoucí ženě disciplíny Lindsey Vonnové, na kterou ztrácela 96 bodů. Jak ale všichni vědí, Vonnová už se v této sezoně na svahy nevrátí a Aicherová tak snížila její náskok na pouhých šestnáct bodů díky osmdesátibodovému přídělu z pátku.

Ledecká měla druhý nejrychlejší start ze všech, ještě na druhém mezičase byla v zeleném, ale postupně začala ztrácet. Celkově to byl závod o minimu chyb, kdo jen trochu vybočil, propadal se hluboko výsledkovou listinou. Něco o tom vědí Sofia Goggiaová či Mirjam Puchnerová. Obě Ledecká porazila.

Jenže ani to nestačilo na TOP 10, kterou si hýčkala v posledních třech závodech v Andoře. Přitom musela být nabuzená nejen těmito výkony, ale i výsledkem ve druhém tréninku, kde brala pátou příčku.

Ester bude mít šanci na zlepšení už v sobotu. Ve Val di Fassa je totiž na programu druhý sjezd. Původně v kalendáři dva sjezdy v tomto italském středisku nebyly, ale jeden přibyl poté, co se nedojelo před ZOH v Crans Montaně. Jistě si vybavíte sjezd ve Švýcarsku, kde celá plejáda závodnic nedokončila a Vonnová si tam přivodila ono zranění kolene, se kterým pak stejně neslavně startovala pod pěti kruhy.

V závodě startovala i druhá Češka Barbora Nováková s číslem 49. V době kdy dorazila do cíle, jí patřila 47. příčka.

SP ve sjezdovém lyžování ve Val di Fassa (Itálie):

Ženy - sjezd: 1. Pirovanová (It.) 1:21,40, 2. Aicherová (Něm.) -0,01, 3. Johnsonová (USA) -0,29, 4. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) -0,32, 5. Hütterová -0,34, 6. Rädlerová (obě Rak.) -0,36, ...14. Ledecká -0,81, 50. Nováková (obě ČR) -3,28.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Vonnová (USA) 400, 2. Aicherová 386, 3. Pirovanová 336, 4. Weidleová-Winkelmannová 306, 5. Johnsonová 283, 6. Hütterová 264, ...16. Ledecká 148.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Aicherová 994, 3. Rastová (Švýc.) 963, 4. Goggiaová (It.) 800, 5. Robinsonová (N. Zél.) 669, 6. Moltzanová (USA) 614, ...17. Ledecká 368, 114. Dubovská (ČR) 10.

KonecLIVE
Sjezd žen, Val di FassaVal di Fassa Vítěz: L. Pirovanová (ITA)

