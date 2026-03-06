Skvělý start, ale pak propad Ledecké mimo TOP 10. V Itálii poprvé vyhrála domácí Pirovanová
Po Andoře se Ester Ledecká a celý ansámbl ženského Světového poháru v alpském lyžování přesunul do Itálie. Ve Val di Fassa byl v pátek na programu první ze dvou sjezdů. Ledecká začala famózně, ale postupně ztrácela a nakonec obsadila čtrnácté místo. Z triumfu se poprvé v kariéře ve SP raduje domácí Laura Pirovanová. Program SP 2025/26 ZDE>>>
Ledecká měla na startu číslo 18, které nemohla tentokrát vnímat jako výhodu. Závod začínal těsně před polednem a na svah ve Val di Fassa pražilo slunce, bylo šest stupňů nad nulou a tedy logické myšlenky na to, že se trať bude postupně zpomalovat.
Že se ale dalo zajet skvěle i s vyšším startovním číslem ukázala až po Ledecké Rakušanka Ariane Raedlerová, která s mankem pouhých 36 setin brala šesté místo. Obecně se v Itálii jednalo o sjezd, který neskrýval, lidově řečeno, žádné špeky. Největší problém bylo určité drncání v první polovině kopce. Nerovností na ní bylo dost, ale všechny závodnice si poradily dobře.
Nakonec byl i ten nejmenší možný rozdíl mezi první a druhou v cíli. Laura Pirovanová se dočkala. Ve 28 letech a při životní sezoně si připsala první výhru ve SP při svém 125. startu mezi elitou. O setinu sekundy porazila Němku Emmu Aicherovou, která si v cíli po dojezdu jen zklamaně oddechla.
Další šance pro Ester v sobotu
V celkovém kontextu ale Němka smutnit nemusí. Právě ona měla před pátkem nejblíže k vedoucí ženě disciplíny Lindsey Vonnové, na kterou ztrácela 96 bodů. Jak ale všichni vědí, Vonnová už se v této sezoně na svahy nevrátí a Aicherová tak snížila její náskok na pouhých šestnáct bodů díky osmdesátibodovému přídělu z pátku.
Ledecká měla druhý nejrychlejší start ze všech, ještě na druhém mezičase byla v zeleném, ale postupně začala ztrácet. Celkově to byl závod o minimu chyb, kdo jen trochu vybočil, propadal se hluboko výsledkovou listinou. Něco o tom vědí Sofia Goggiaová či Mirjam Puchnerová. Obě Ledecká porazila.
Jenže ani to nestačilo na TOP 10, kterou si hýčkala v posledních třech závodech v Andoře. Přitom musela být nabuzená nejen těmito výkony, ale i výsledkem ve druhém tréninku, kde brala pátou příčku.
Ester bude mít šanci na zlepšení už v sobotu. Ve Val di Fassa je totiž na programu druhý sjezd. Původně v kalendáři dva sjezdy v tomto italském středisku nebyly, ale jeden přibyl poté, co se nedojelo před ZOH v Crans Montaně. Jistě si vybavíte sjezd ve Švýcarsku, kde celá plejáda závodnic nedokončila a Vonnová si tam přivodila ono zranění kolene, se kterým pak stejně neslavně startovala pod pěti kruhy.
V závodě startovala i druhá Češka Barbora Nováková s číslem 49. V době kdy dorazila do cíle, jí patřila 47. příčka.
SP ve sjezdovém lyžování ve Val di Fassa (Itálie):
Ženy - sjezd: 1. Pirovanová (It.) 1:21,40, 2. Aicherová (Něm.) -0,01, 3. Johnsonová (USA) -0,29, 4. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) -0,32, 5. Hütterová -0,34, 6. Rädlerová (obě Rak.) -0,36, ...14. Ledecká -0,81, 50. Nováková (obě ČR) -3,28.
Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Vonnová (USA) 400, 2. Aicherová 386, 3. Pirovanová 336, 4. Weidleová-Winkelmannová 306, 5. Johnsonová 283, 6. Hütterová 264, ...16. Ledecká 148.
Průběžné pořadí SP (po 28 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Aicherová 994, 3. Rastová (Švýc.) 963, 4. Goggiaová (It.) 800, 5. Robinsonová (N. Zél.) 669, 6. Moltzanová (USA) 614, ...17. Ledecká 368, 114. Dubovská (ČR) 10.