Ledecká se vrátila do TOP 10 a smála se. Pohádka Italky, vyhrála o setinu a sesadila Vonnovou
Druhý nejlepší sjezd sezony předvedla v Dolomitech Ester Ledecká. Česká lyžařka se po pátečním čtrnáctém místě vrátila do elitní desítky a ve Val di Fassa obsadila osmou příčku. V tomto ročníku Světového poháru byla lepší pouze v prosinci ve Val d'Isere, kde dojela šestá. Druhá česká lyžařka Barbora Nováková obsadila 43. příčku. Na domácí sjezdovce zkompletovala double páteční vítězka Laura Pirovanová, která opět vyhrála o setinu sekundy. Program SP v alpském lyžování ZDE >>>
Brzy jednatřicetiletá Ledecká vyrazila na trať jako první z 54 závodnic a nastavila základní čas 1:21,86. Lehký úsměv v cíli věnovaný divákům včetně jejích rodičů naznačil, že s jízdou bez viditelných chyb byla spokojená. A za pravdu jí dal i další průběh, ve vedení se držela i po odjetí pěti prvních dam. Když se však na svah začala vrhat elitní skupina sjezdařek, česká závodnice, které stejně jako v pátek vyšel úvodní sektor, se postupně propadala.
Pohádkový příběh napsala ve Val di Fassa rodačka z nedalekého Trenta Laura Pirovanová. Osmadvacetiletá Italka čekala 125 závodů ve Světovém poháru, aby se poprvé prosadila na stupně vítězů. A teď získala dvě prvenství za dva dny. A jakým stylem!
Páteční sjezd vyhrála o setinu sekundy před Němkou Emmou Aicherovou a to samé zopakovala i v sobotu. O setinu byla tentokrát rychlejší než druhá Rakušanka Cornelia Hütterová! Díky zisku 200 bodů za dva dny se dokonce oblíbená Pirovanová vyšvihla do čela hodnocení sjezdu, z něhož sesadila zraněnou Američanku Lindsey Vonnovou. A to se bude snažit udržet i v posledním sjezdu sezony za dva týdny při finále SP v norském Lillehammeru.
Ve Val di Fassa čeká lyžařky v neděli ještě superobří slalom, který je v tomto ročníku silnější disciplínou Ledecké.