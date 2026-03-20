Poslední výstřel pro Ledeckou, tentokrát v Norsku. Vrcholí boj o velký globus
Olympijská sezona lyžařského Světového poháru vrcholí a to nejlepší teprve přijde. Ester Ledecká má o víkendu při finále Světového poháru v Kvitfjellu šanci na poslední značkový výkon zimy. Svět sleduje především atraktivní souboj mezi slalomovou královnou Mikaelou Shiffrinovou a univerzální jezdkyní Emmou Aicherovou o velký křišťálový globus. V super-G se ukáže i Jan Zabystřan.
Devadesát dní, 20 000 kilometrů, dvacet hotelových pokojů. To všechno má už Ester Ledecká v téhle zimě za sebou, ale čeká ji ještě jeden víkend. V norském Kvitfjellu začíná rychlostní část finále Světového poháru a STR má sjezdovku, kde se v roce 1994 během zimních Her v Lillehammeru jezdilo o olympijské medaile, ráda. Před dvěma lety tady skončila třetí v super-G.
„Je to opravdu krásný kopec,“ prohlásila.
Na finále Světového poháru se Ledecká vrací po roční pauze. Vloni v Sun Valley scházela kvůli účasti na snowboardovém světovém šampionátu. Naposledy v roce 2024 v Saalbachu-Hinterglemmu na závěr sezony zazářila vítězným super-G. A i letos má o co jet.
Ledecká má zatím v pořadí Světového poháru 424 bodů a potřebuje dva kvalitní výsledky, aby se přehoupla přes hranici 500 bodů. To by jí umožnilo výhodné startovní číslo těsně za třicítkou, pokud by se v příští sezoně rozhodla zkoušet například obří slalom.
Ledeckou čeká sobotní sjezd a super-G v neděli, kdy se na start superobřího slalomu postaví i Jan Zabystřan. Ten je v disciplíně především díky svému senzačnímu předvánočnímu vítězství ve Val Gardeně osmý v průběžném pořadí a zopakuje si finálový start z loňského Sun Valley.
Lyžařský svět jednoznačně řeší především souboj o celkové vítězství v ženském Světovém poháru. Zatímco mezi muži má jistý triumf Švýcar Marco Odermatt, který ho získal popáté za sebou. V ženském poli je všechno připraveno pro atraktivní souboj dvou velkých hvězd.
Kdo vyhraje globus?
Američanka Mikaela Shiffrinová vyhrála osm z devíti slalomových závodů sezony a s osmi výhrami byla jen jednou druhá. V celkovém pořadí sice vede, ale 140 bodů za ní číhá univerzální Němka Emma Aicherová, která byla během zimy několikrát na stupních ve sjezdu, super-G i slalomu. Minulý víkend v Aare skončila ve slalomu druhá za Shiffrinovou.
„Měla jsem pocit, že jedu o život a získala jsem jen dvacet bodů,“ smála se Shiffrinová.
V cílovém prostoru se pak Aicherová Američance drobně uklonila a gestem naznačila, že si sundává klobouk. Přesto má díky svým schopnostem jezdit v absolutní špičce ve všech čtyřech lyžařských disciplínách šanci se Shiffrinovou o velký globus bojovat. Zvlášť, když Američanka nebude na startu sobotního sjezdu. Na startu super-G se Shiffrinová může teoreticky objevit.
„Jenom fakt, že tu můžu stát, že jsem ve hře, je pro mě obrovský. Jsem na to velmi hrdá,“ řekla Aicherová. „Ale Shiffrinová je stále hodně přede mnou. Bude to velmi těžké. Budu se soustředit na závody, užívat si to. Nebudu myslet na body a různé scénáře.“
Aicherová právě před rokem v Kvitfjellu vyhrála svůj první závod Světového poháru. Během aktuální zimy se stala plnohodnotnou hvězdou. Případná sobotní výhra ve sjezdu by ji dostala naplno do hry. I Shiffrinové jde o hodně. Pokud uspěje, získá šestý velký globus a vyrovná výkon Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové, legendy sedmdesátých let.
„Emma lyžuje neuvěřitelně v každé disciplíně. Pokusím se zůstat v bojovném duchu. Pokaždé, když stojím ve startovní bráně, lyžuju nejlíp, jak umím,“ řekla Shiffrinová.
Program finále Světového poháru
Místo
Den
Čas
Závod
Kvitfjell
sobota
10:45
sjezd mužů
Kvitfjell
sobota
12:30
sjezd žen
Kvitfjell
neděle
10:45
super-G žen
Kvitfjell
neděle
12:30
super-G mužů
Hafjell
úterý
9:30 a 12:30
obří slalom mužů
Hafjell
úterý
10:30 a 13:30
slalom žen
Hafjell
středa
9:30 a 12:30
obří slalom žen
Hafjell
středa
10:30 a 13:30
slalom mužů
Pozn.: Závody vysílá ČT sport a Eurosport.