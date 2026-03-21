Ledecká zajela poslední sjezd sezony solidně, plichta s Goggiaovou. Glóbus pro Pirovanovou
Ester Ledecká zahájila poslední lyžařský víkend sezony při finále Světového poháru v norském Kvitfjellu devátým místem, o které se podělila s Italkou Sofií Goggiaovou. Malý globus získala Italka Laura Pirovanová, která vyhrála na závěr sezony třetí sjezd v řadě. Ledecká na ni ztratila 81 setin sekundy.
Ledecká předvedla na olympijské sjezdovce v Kvitfjellu povedenou jízdu. Agresivní přímou linií se s číslem 4 dostala do vedení o masivních 1,30 sekundy před Italkou Elenou Curtoniovou.
„Doufejme, že to bude na bednu,“ líčil v přímém přenosu České televize expert Borek Zakouřil.
Ledecká se v horní části trati proletěla 48 metrů po skoku z Russiho hrany. Na poslední mezičas se přiřítila druhou nejvyšší rychlostí 126,50 kilometrů v hodině, ale na trati posbírala desetinky ztráty a po průjezdu dalších favoritek skončila na devátém místě. Měla stejný čas jako její italská kamarádka Sofia Goggiaová.
Ledecká tak i v Kvitfjellu potvrdila konstantní výkonnost aktuální zimy. Kromě úvodního víkendu ve Svatém Mořici pak pokaždé zapsala minimálně jeden výsledek v top ten. Při finále Světového poháru bude mít další možnost ještě v nedělním super-G.
Na olympijském svahu se bojovalo o dva glóby. Italka Laura Pirovanová se do boje o triumf ve sjezdu zařadila dvěma nedávnými vítězstvími ve Val di Fassa a v Kvitfjellu si malý glóbus pojistila další výhrou. O patnáct setin porazila Američanku Breezy Johnsonovou a odolala tak možnému náporu Němky Emmy Aicherové.
Ta má šanci ještě na velký glóbus za celkové pořadí. Skončila pátá a získala tak 45 bodů. Tím sice stáhla náskok vedoucí Američanky Mikaely Shiffrinové, ale stále na ni ztrácí 95 bodů. Aicherová se může dostat do průběžného vedení, pokud by vyhrála nedělní super-G a Shiffrinová by v něm nebodovala. Oproti běžným závodům Světového poháru se ve finále rozdělují body jen do patnáctého místa.
Finále SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko) - sjezd:
Ženy: 1. Pirovanová (It.) 1:30,85, 2. Johnsonová (USA) -0,15, 3. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) -0,25, 4. Rädlerová (Rak.) -0,29, 5. Aicherová (Něm.) -0,37, 6. C. Suterová (Švýc.) -0,48, ...9. Ledecká (ČR) -0,81.
Konečné pořadí sjezdu (po 9 závodech): 1. Pirovanová 536, 2. Aicherová 453, 3. Johnsonová 413, 4. Weidleová-Winkelmannová 411, 5. Vonnová (USA) 400, 6. Hütterová (Rak.) 376, , ...14. Ledecká 209.
Průběžné pořadí SP (po 34 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1286, 2. Aicherová 1191, 3. Rastová (Švýc.) 989, 4. Goggiaová (It.) 882, 5. Robinsonová (N. Zél.) 779, 6. Moltzanová (USA) 739, ...17. Ledecká 453, 93. Dubovská (ČR) 34.