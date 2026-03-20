Rodinné prokletí Vonnových: kruté zranění i mladší sestry. Teď Lindsey pečuje o ni
Jakoby toho už tak nebylo dost. Lyžařka Lindsey Vonnová (41) nyní rehabilituje po těžkém úrazu na olympiádě, po kterém jí hrozila i amputace nohy. Stále je odkázaná na invalidní vozík a rekonvalescence bude trvat dlouhé měsíce. A teď se k ní v „rehabilitačním centru Vonnových“ přidala i její mladší sestra Karin. Ta si přetrhla vazy v pravém koleni. Vonnová ale také čelila výzvám, aby definitivně ukončila kariéru. Jak na ně reagovala?
Podává pravidelné reporty o tom, jak se jí daří, jak se pustila do náročné rehabilitace, tvrdě dře, aby mohla zase normálně chodit. Občas Američanka Lindsey Vonnová opepří své příspěvky na sociálních sítích třeba videem, jak se po svém domě prohání na malé elektrické trojkolce.
Ovšem teď prostřednictvím dalšího příběhu na Instagramu prozradila rodinné prokletí. Z videa, které natočila Lindsey Vonnová, je vidět, že je zrovna v tělocvičně, kam za ní přichází její mladší sestra Karin Kildowová (33). Ovšem blíží se k ní o berlích a s ortézou na pravém koleni.
„Vítejte v rehabilitačním centru Vonnových,“ napsala Lindsey pod tento svůj příspěvek a přidala vysmátého smajlíka.
Karin byla přítomná hororovému pádu své starší sestry v olympijské Cortině d´Ampezzo a následně ji chodila navštěvovat do nemocnice, myla jí tam vlasy a podobně. Teď ji potkal podobný osud. Přetrhla si přední zkřížený vaz v pravém koleni. Jak k tomuto zranění došlo, není známo.
Ego je tak silné...
Ovšem tak, jak pomáhala Karin Lindsey po jejím zranění, děje se to teď i opačně. Na dalším videu totiž pomáhá Lindsey mladší sestře rozhýbat čéšku zraněného kolene.
Kromě pokroků při fyzických cvičeních sdílí občas Vonnová i své psychické rozpoložení. V příspěvku z konce minulého týdne reagovala na hlasy volající po definitivním konci její kariéry.
„Nikdo mi nebude říkat, kdy mám skončit.“
Na to jí odpověděl jeden ze sledujících: „Ego je tak silné. Vezmi si svůj lék, Lingey. Málem jsi přišla o nohu. Dej si nohy nahoru a skonči.“
Vonnová pouze připomněla, že vždy říkala, že lyžování je její život a jen ona sama rozhodne, kdy opravdu skončí. „Teď je pro mě prioritou dát se do pořádku, abych mohla fungovat jako normální člověk. Až budu v pořádku a připravená, dám si nohy nahoru, děkuji.“ Teď však podle svých slov není připravená debatovat o budoucnosti.