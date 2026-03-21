Finálový sjezd sezony vyhrál Paris. Loučení hrdiny, který porazil rakovinu
Italský lyžař Dominik Paris vyhrál závěrečný sjezd sezony a v závodě finále Světového poháru v Kvitfjellu zaznamenal v nejrychlejší disciplíně jubilejní dvacáté vítězství. Malý globus za sjezd si už dřív zajistil Švýcar Marco Odermatt. Svůj poslední závod absolvoval jeho krajan Niels Hintermann, který v minulé sezoně porazil rakovinu.
Na olympijské sjezdovce v Kvitfjellu vypadal Niels Hintermann spíš jako rekreační lyžař, než jako jeden z nejrychlejších závodníků světa. Sjezdařské vajíčko v klidu rozbalil a před cílem si pro radost udělal oblouček. Pod kopcem se pak rozesmátý objal se svou ženou Larou i s dalšími blízkými.
„S lyžováním končím, už nehodlám riskovat život,“ vysvětlil Hintermann před několika týdny.
Hintermann zvládnul pozoruhodný comeback. Minulou sezonu vynechal poté, co mu týmový doktor oznámil, že má rakovinu mízních uzlin.
„Diagnóza byla jednou z nejtěžších částí. Doktor mi řekl, že to v tu chvíli nebylo život ohrožující, a že budu v pořádku. Řekl, že další dva tři měsíce budou trochu turbulentní, ale že to zvládnu,“ líčil Hintermann v rozhovoru pro Olympics.com.
Po radioterapii a chemoterapii byl tak vyčerpaný, že ani nemohl vstát z postele. Léčba však zabrala a vloni v srpnu se Hintermann vrátil na lyže. Během zimy se vrátil do špičky, v Kitzbühelu dojel šestý, ve Val Gardeně sedmý. Přesto se rozhodl po sezoně skončit.
„Myslím, že jsem během posledního roku docela dospěl. Víc si užívám života, jsem šťastnější. Možná neberu věci automaticky. Vážím si, že jsem zdravý a myslím, že mám štěstí,“ vysvětloval Hintermann.
Pod kopcem v Kvitfjellu na něj čekali týmoví kolegové a skropili ho sektem. Mezi nimi byl i Marco Odermatt, král letošní zimy, který si s předstihem zajistil velký globus i malý za sjezd. V sobotu ale musel skousnout lehké zklamání ze sedmého místa.
„Ale závod nebyl špatný. Celá sezona se mi povedla, jsem moc spokojený,“ líčil Odermatt. „Za každým globem je jiný příběh, ale váhu mají všechny stejnou. Letošní sezona byla výjimečná v tom, že jsem poprvé vyhrál čtyři sjezdy.“
Poslední sjezd zimy vyhrál Dominik Paris, který dvacátým triumfem v disciplíně znovu zkrátil náskok legendárního Rakušana Franze Klammera. Ten vede historické tabulky s pětadvaceti vítězstvími.