Ledecká se chybou připravila o stupně vítězů, pak hodnotila sezonu: Víc váhy pro snowboard?
Ester Ledecká zakončila lyžařskou sezonu během finálového víkendu Světového poháru šestým místem v super-G. V Kvitfjellu o umístění na stupních vítězů přišla zřejmě kvůli chybě pět bran před cílem. Dojela 1,12 sekundy za vítěznou Italkou Sofií Goggiaovou, která si pojistila malý globus. Po závodě promluvila o své strategii do budoucna. Naznačila víc prostoru pro snowboard.
Byla to jízda na stupně. V horní části trati se Ester Ledecká řítila v zelených číslech, dobře projela technickou část trati a mířila na podium. Těsně před vjezdem do cílového hanku ji ale rozhodila terénní nerovnost, kde nabrala klíčovou ztrátu.
„Mrzí mě to. Měla jsem tam docela dobrou rychlost, skočilo mi to tam,“ vysvětlovala Ledecká pro Radiožurnál Sport. „Nahoře máme na startu televizi, viděla jsem, že to holky vynáší. Ale nevěděla jsem, že se tam bude hopsat. To mě trošku překvapilo, na to jsem nebyla připravená. Bohužel mi to tam skočilo, což mě rozhodilo. Tady jsou poslední brány úplná rovinka, těžko se to dohání.“
Místo zářivého výsledku na stupních tak skončil finálový víkend lyžařské zimy pro Ledeckou velmi podobně, jak se vyvíjela celá její sezona. V sobotním sjezdu se s Italkou Sofií Goggiaovou podělila o deváté místo, v nedělní super-G skončila navzdory nepříjemnému momentu před cílem šestá. A v konečném pořadí disciplíny se posunula na páté místo. Všechno jsou to výsledky na úrovni, jen na stupně vždy kousek scházel.
„Jsem moc ráda. Top pět, to je super výsledek,“ pochvalovala si Ledecká. „Všechny závody, které jsem zajela, hlavně v super-G, byly letos fakt dobré. Myslím, že mezi nejlepších pět závodnic na světě patřím. Jsem ráda, je to skvělý výsledek. Samozřejmě je pořád na čem pracovat. Aspoň máme motivaci do přípravy.“
Ledecká svou sezonu podřídila olympijskému plánu. V něm se rozhodla kvůli termínové kolizi vynechat lyžařský sjezd, v němž před rokem získala bronzovou medaili na mistrovství světa. Na Hrách v Itálii závodila na snowboardu, ale v paralelním obřím slalomu vypadla ve čtvrtfinále a skončila bez medaile. Její výkon v lyžařském super-G pak zásadně ovlivnily akutní problémy se zády.
Hodnocení sezony? Nebyla moje nejlepší
„Udělala bych všechno stejně. Na snowboardový závod jsem se moc těšila. Všechny jízdy jsem si užila. Mrzelo mě, jak to odpadlo, přála bych si, abych si jízd mohla zajet víc. Neměnila bych to,“ uvedla Ledecká, která v pondělí oslaví 31. narozeniny.
Ve Světovém poháru v obou svých sportech stála na stupních vítězů, což se jí v kariéře povedlo už v šesté sezoně. V lyžování skončila třetí v super-G v Tarvisiu, na snowboardu vyhrála předolympijský paralelní obří slalom v Simonhöhe.
Na lyžích patřila dlouhodobě k nejlepším v super-G, ve sjezdu ale předváděla nevyrovnané výkony. Veřejným tajemstvím byly potíže s lyžemi pro nejrychlejší disciplínu.
„Myslím si, že to byla celkově docela výzva. Byla tam spousta momentů, kdy se úplně nedařilo. Řešili jsme hodně materiál. Pak přišla olympiáda, tam se to nepovedlo, jak jsme si přáli. Tak to občas ve sportu je,“ hodnotila Ledecká. „Závěr sezony byl dobrý, byla tam spousta umístění do první desítky. Kontakt se špičkou v lyžování udržuju. Je tam pořád ve snowboardingu vítězství ve svěťáku. Sezona asi nebyla moje nejlepší, ale myslím si, že to byla velmi dobrá sezona. Když se podívám na to, kolik jsem ukořistila bodů, je to jedna z nejlepších sezon, které jsem v kariéře na lyžích měla.“
Ledecká získala ve Světovém poháru 493 bodů, což je její druhá nejlepší bilance po zimě 2019/2020, kdy zatím jedinkrát překonala hranici 500 bodů. A to přesto, že znovu značnou část zimy věnovala tréninku na snowboardu.
STR je stále v rozporuplné situaci. Stále dokazuje svou výjimečnou schopnost závodit na elitní úrovni ve dvou různých sportech. Má to ale svou cenu. Síly, které věnuje snowboardingu, jí chybí v kampani pro její další velký sen – vyhrát na lyžích křišťálový globus.
Změna od příští sezony?
Právě v aktuální zimě přitom Emma Aicherová dokázala, že o celkové vítězství ve Světové poháru nemusí bojovat jen fenoménka jedné disciplíny. Mladá Němka opakovaně jezdila mezi nejlepšími ve všech čtyřech disciplínách a před závěrečnými dvěma závody sezony ztrácí na vedoucí Mikaelu Shiffrinovou jen 45 bodů.
„Věřím, že se dá ukořistit křišťálový globus, ale musím se zlepšit, to je jasné,“ říká Ledecká. „Jsem asi takový trošku blázen. Věřím, že všechno je možné. Důležité je, abych byla zdravá, aby moje tělo fungovalo, jak má. Ve finále, když děláte dva sporty, je to něco jiného než sportovci, kteří dělají sport jen jeden. Musím si najít svoji cestu.“
Základní směr kariéry tak Ledecká zřejmě měnit nebude. Šanci na lyžařský globus zatím nehodlá obětovat odklonu od prkna. Je naopak možné, že na snowboardu bude v příští zimě závodit víc než v této sezoně.
„Uvažuju, že mu příští sezonu dám daleko větší váhu,“ řekla Ledecká. „Na snowboardu jsem podávala velmi kvalitní výkony, i na olympiádě jsem vyhrála kvalifikaci. Pak přišla malá chybička a vypadla jsem ve čtvrtfinále. Sport je takový. Udělala jsem ve svém životě spoustu chyb, vždycky jsem se z nich poučila. Budu se muset poučit i z téhle.“
Pro Ledeckou je v příští zimě výhodný program světových šampionátů. Ten lyžařský se jede v Crans Montaně v první polovině února, snowboardové mistrovství světa se koná v Montafonu až v březnu.
Finále SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko) - super-G:
Ženy: 1. Goggiaová (It.) 1:29,23, 2. C. Suterová (Švýc.) -0,32, 3. Weidleová-Winkelmannová -0,60, 4. Aicherová obě (Něm.) -0,61, 5. Hütterová (Rak.) -0,84, 6. Ledecká (ČR) -1,12.
Konečné pořadí super-G (po 8 závodech): 1. Goggiaová 549, 2. Robinsonová (N. Zél.) 386, 3. Aicherová 354, 4. Lieová (Nor.) 289, 5. Ledecká 284, 6. Curtoniová (It.) 266.
Průběžné pořadí SP (po 35 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1286, 2. Aicherová 1241, 3. Rastová (Švýc.) 989, 4. Goggiaová 982, 5. Robinsonová 779, 6. Pirovanová (It.) 745, ...17. Ledecká 493, 93. Dubovská (ČR) 34.