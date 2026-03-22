Předplatné

Zabystřanovi se super-G v Kvitfjellu vůbec nepovedlo a skončil na 24. místě

Jan Zabystřan v akci na tratiZdroj: ČTK / AP / Gabriele Facciotti
5
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Alpské lyžování
Začít diskusi (0)

Lyžař Jan Zabystřan obsadil v superobřím slalomu ve finále Světového poháru v Kvitfjellu 24. místo a v hodnocení disciplíny vypadl z první desítky. Z osmého místa klesl na 12. pozici. Stejně jako v sobotním sjezdu zvítězil italský veterán Dominik Paris.

Šestatřicetiletý závodník předvedl totožný double v norském středisku i loni v březnu a také před sedmi lety. Celkem Paris v Kvitfjellu vybojoval rekordních osm vítězství. Své 26. prvenství ve Světovém poháru získal s náskokem sedmi setin sekundy před Vincentem Kriechmayrem, třetí byl další Rakušan Raphael Haaser.

Zabystřan, který v prosinci senzačně vyhrál super-G ve Val Gardeně, dnes ztratil na vítěze 2,31 sekundy a zaznamenal druhý nejhorší výsledek v této disciplíně v sezoně. Osmadvacetiletý český reprezentant porazil jen Kanaďana Jamese Crawforda a juniorského mistra světa Francouze Victora Haghighata. Dvanáctým místem v konečném pořadí Zabystřan přesto výrazně vylepšil dosavadní maximum.

Poslední závod v ročníku nevyšel ani vítězi Světového poháru a hodnocení super-G Marcu Odermattovi. Hvězdný Švýcar skončil devatenáctý s téměř dvousekundovým mankem na Parise.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko) - super-G:

Muži: 1. Paris (It.) 1:26,81, 2. Kriechmayr -0,07, 3. Haaser (oba Rak.) -0,38, 4. Monney (Švýc.) -0,66, 5. Franzoni (It.) -0,86, 6. Rogentin (Švýc.) -0,93, ...24. Zabystřan (ČR) -2,31.

Konečné pořadí superobřího slalomu (po 7 závodech): 1. Odermatt (Švýc.) 425, 2. Kriechmayr 347, 3. Haaser 301, 4. Franzoni 285, 5. Paris 257, 6. Von Allmen (Švýc.) 255, ...12. Zabystřan 163.

Průběžné pořadí SP (po 34 z 36 závodů): 1. Odermatt 1626, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 958, 3. McGrath 844, 4. Kristoffersen (oba Nor.) 771, 5. Von Allmen 770, 6. Meillard (Švýc.) 763, ...44. Zabystřan 168.

KonecLIVE
Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů