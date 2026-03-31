Vonnová poprvé o pádu: Bolest se mi vryla do paměti. Možná se k lyžování vrátím
V souvislosti s olympijskými hrami v Miláně a Cortině d'Ampezzo si její příběh budou všichni navždy pamatovat. Americká lyžařka Lindsey Vonnová udělala všechno pro to, aby na vrcholu sezony startovala. Riskovala zdraví, což se jí krutě nevyplatilo. Po ošklivém pádu ve sjezdu se stala nejsledovanější a zároveň také nejpropíranější sportovkyní na světě. O svých pocitech a následcích zranění poprvé promluvila pro magazín Vanity Fair, kde se objevila na titulní straně.
Nad jejím startem na olympijské trati visely otazníky. Necelý týden před začátkem Her se Lindsey Vonnová zranila při závodě Světového poháru v Crans Montaně, kde si přetrhla přední zkřížený vaz. I tak se ale rozhodla pod pěti kruhy startovat. „Nejsem blázen. Všichni mi tvrdili, že je to šílenství a že beru místo někomu jinému. Já ale vím, co si můžu a nemůžu dovolit,“ hlásila americká lyžařka pro Vanity Fair.
„Byla jsem přesně v takovém nastavení, v jakém jsem chtěla být. Byla jsem připravená, jenže teď sedím na invalidním vozíku,“ popisovala světová superstar.
Risk se jí extrémně nevyplatil. Majitelka čtyř Velkých a šestnácti Malých glóbů ze Světového poháru vydržela na trati jen třináct sekund. Poté ošklivě upadla. „Měla jsem zlomenou nohu. Sice jsem stále měla připnuté lyže, ale nedokázala jsem je vůbec odepnout. Nemohla jsem se pohnout a jen jsem křičela o pomoc. Bolest, kterou jsem zažívala, se mi vryla do paměti,“ vzpomínala Vonnová.
Poté byla převezena do nemocnice, kde v průběhu několika týdnů absolvovala pět operací. Chvíli dokonce hrozilo, že by o nohu mohla přijít, nicméně lékaři její končetinu zachránili. „Nechci, aby si mě lidé pamatovali jen v souvislosti s touto nehodou,“ uvedla.
Ačkoliv je Vonnové už jednačtyřicet let, dveře za lyžařskou kariérou ještě zavírat nechce. „Nikdy nevíte, co se může stát. Vůbec nevím, jaký bude můj život za dva, tři nebo čtyři roky. Možná budu mít děti, možná se vrátím k lyžování. Po takovém zranění je těžké cokoliv předpovídat,“ doplnila Vonnová.