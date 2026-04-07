Bude Vonnová ještě závodit? K velkému zděšení celé rodiny o tom přemýšlím, hlásí
Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová, která při pádu v olympijském sjezdu utrpěla velmi vážné zranění levé nohy, přemýšlí o návratu. Jednačtyřicetiletá Američanka to uvedla v rozhovoru pro televizi NBC.
Vonnová při pádu v únoru Cortině d'Ampezzo utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti a podstoupila pět operací. „Lyžování miluju, ale nedostala jsem šanci na poslední jízdu. Nedostala jsem možnost se rozloučit,“ řekla.
„Takže k velkému zděšení celé rodiny o tom (návratu) přemýšlím. Mimo jiné proto, že jsem si nemohla prožít svůj olympijský sen,“ přidala dvojnásobná mistryně světa a olympijská šampionka z roku 2010.
O tom, jestli by šlo o dlouhodobý návrat, nebo jen jednu závodní rozlučku, zatím Vonnová nepřemýšlí. „Nejdřív musím začít chodit, dostat se mezi lidi a začít normálně fungovat,“ uvedla čtyřnásobná vítězka Světového poháru.
„To mi dá na celou věc úplně jiný pohled. Teď ještě nedokážu říct, jaká bude moje budoucnost, tak daleko se ještě nedívám. Ale nechávám si dveře lehce pootevřené,“ dodala Vonnová.