Kam zmizelo 24 milionů za SP ve Špindlu: Průšvih s Vlhovou a peníze, které nepřišly
Lyžařský svaz potvrdil, že organizace lednového Světového poháru v alpském lyžování s rozpočtem kolem 120 milionů korun ve Špindlerově Mlýně skončila ztrátou 24 milionů. „Je pravdou, že se rozdíl mezi příjmy a výdaji pohybuje na té úrovni,“ potvrdil svazový prezident David Trávníček. Kde se peníze ztratily, a kde je svaz vezme? A jaká je budoucnost elitních závodů v Krkonoších?
Neúčast Vlhové
Tohle jméno znamenalo podle odhadů organizátorů v rozpočtu minus mezi pěti až deseti miliony korun. V roce 2023 přijelo do Špindlerova Mlýna na celý víkend sedm tisíc slovenských fanoušků. Jenomže letos v lednu ještě Vlhová nebyla připravená k návratu po dlouhém zranění. Slováků přijelo jen asi šest stovek.
„Fatální byla pravděpodobnost účasti Pery Vlhové,“ vysvětluje Trávníček.
Vlhová přitom týden před startem ve Špindlu trénovala, organizátoři se jí snažili přesvědčit aspoň do funkce předjezdkyně. Slovenská hvězda se ale šetřila na olympiádu.
Vliv na diváckou účast měl i biatlonový Světový pohár v Novém Městě na Moravě, který se konal ve stejném termínu. Ve snaze, aby pod kopcem byla atmosféra, pořadatelé na poslední chvíli ještě rozdali dva tisíce lístků do lyžařského prostředí.
Řetězová reakce
Propad sedmi tisíc fandů ze Slovenska byl klíčový, účast by zvedli asi o polovinu. A to mělo spojené dopady. Už proto, že svaz tentokrát pořádal víkendové závody sám na své triko. O to méně organizátoři prodali suvenýrů, merch jim zůstal na skladě. Méně taky vydělali na podílu z útraty v restauracích v areálu. „Pak už se to řetězilo. Prodali bychom víc merche, měli bychom víc z marží,“ řekl Trávníček. Fanoušků z Česka přitom dorazilo o něco víc než před třemi lety. Ale nestačilo to.
Drahá pojistka
Asi v pětině ztráty se schovává pětimilionová částka za klimatickou pojistku. Pro tu se pořadatelé rozhodli pro případ, že by některý ze závodů nemohli uspořádat kvůli nepřízni počastí. Pokud by pojistku inkasovali, stačila by jim na padesát procent nákladů. Využít ji ale nemuseli.
Luxus jako v Kitzbühelu
Závodnice i funkcionáři FIS si Špindl hodně pochvalovali. V týmovém stanu stála křesílka v kůži i rotopedy. Na vysoké úrovni bylo i občerstvení. Pod kopcem se říkalo, že takové zázemí není ani v Kitzbühelu.
„Chtěli jsme, aby si to závodnice užily, aby to mělo nadstavbu proti dalším světákům. Ta byla v kvalitnějším servisu,“ líčí šéf organizačního výboru Ladislav Forejtek. „Ušetřil bych pět set tisíc, ale všichni by byli naštvaní. Na nákladové stránce jsme neulítli tolik, ale ulítli jsme na příjmové.“
Menší dotace
Závody v Krkonoších dostaly 55 milionů korun od Národní sportovní agentury z programu pro významné sportovní akce. Pořadatelé ale tvrdí, že od Královehradeckého kraje obdrželi o šest milionů méně než při minulém SP. „Změna politické reprezentace a vedení kraje znamenala: My všem akcím budeme dávat stejně. Je to velmi nešťastný přístup. Nejsme v socialismu,“ komentoval to Trávníček.
Jak to zaplatí
Trávníček ve středu odpoledne představil Radě svůj návrh, jak se s dluhem za pořádání SP ve Špindlerově Mlýně vyrovnat. Počítá s tím, že svaz dluh zaplatí z dividend společnosti Melida, která vlastní lyžařský areál ve Špindlu, a kde má svaz přibližně třetinový majetkový podíl. Bude potřeba zaplatit taky ztrátu za pořádání snowboardového SP na stejném místě, kde za dírou stojí menší příspěvek od Národní sportovní agentury oproti plánu.
Co dál?
Mezinárodně měly poslední závody Světového poháru v alpském lyžování v Krkonoších velký úspěch. Špindlerův Mlýn má předběžně místo v kalendáři pro zimu 2028/2029. „Záleží na spoustě okolností, jak se k tomu postaví Národní sportovní agentura. Bez státních peněz je to nerealizovatelná akce,“ říká Forejtek.