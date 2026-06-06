Velká chvilka zraněné Nové: V gala na vyhlášení. Už lyžovala na zahradě!
Lyžařka Tereza Nová si užila parádní moment své cesty zpět po vážném pádu při loňském tréninku na závod Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu. V pátek večer přišla na vyhlášení ankety Král bílé stopy a z podia poděkovala lyžařské rodině za podporu. I díky ní se při veřejné sbírce vybraly téměř tři miliony korun.
Vzala si slušivý kabátek a vyrazila do společnosti. Před rokem při vyhlášení Krále bílé stopy ještě lidé mávali Tereze Nové na dálku, ale tentokrát už přišla sama. Symbolicky s lyžařskou hůlkou, která jí pomáhala v chůzi. Na první pohled udělala obrovský pokrok od nešťastného loňského lednového dne v Garmisch-Partenkirchenu.
„Pořád se to zlepšuje. Těším se, až bude cvičení za mnou a až bude normální život, nebudu muset furt cvičit a rehabilitovat,“ řekla Nová. „Bylo to suprové být tady zase mezi sportovci zimních sportů. Celou sezonu jsem to sledovala. Těšila jsem se, že zase uvidím všechny lidi z lyžařské rodiny. Dlouho jsem je neviděla. Naposledy na svěťáku ve Špindlu. Bylo super je zase vidět.“
Loni v lednu při tvrdém pádu na sjezdovce Kandahar utrpěla krvácení do mozku, poranila si krční cévu a utrpěla zlomeninu v oblasti očnice. Měsíc zůstala v umělém spánku. A od té doby pracuje na návratu do života.
„Jezdím rehabilitovat na dvě hodiny, pak ještě cvičím doma. Mám chuť pokračovat, ale taky mám chuť na to, až to skončí a začne normální život,“ usmívá se Nová.
Podpora je až neuvěřitelná
Během vyhlášení ankety Král bílé stopy v Radlické kulturní sportovně přišla na podium, aby poděkovala všem, kdo jí na její cestě pomáhají. V reakci se dočkala potlesku vestoje.
„Byl to dojemné. Je to až neuvěřitelné, že spousta lidí za mnou stojí. Je neuvěřitelné, kolik peněz se vybralo v té sbírce,“ řekla Nová. Ve sbírce na její podporu se prostřednictvím svazového nadačního fondu vybralo 2 763 862,99 korun.
„Pomáhá to hodně. Rodiče nemusí shánět peníze. Můžu cvičit, můžu rehabilitovat,“ řekla Nová, která už vyhlíží, až se vrátí na své milované lyže. „Na lyžích jsem byla v zimě na zahradě, ale furt mě musí přítel hlídat. Doufám, že už brzo budu moct jezdit sama,“ usmívá se.