Šok v Brně! Ukrajinský olympionik si vydělává ve výkopu: Lyžařský sport je velmi drahý
Zjevil se v příspěvku na sociálních sítích. Ukrajinský olympionik v alpském lyžování Dmytro Šepjuk se do něj dostal náhodou v okamžiku, kdy stál s lopatou a v pracovním oblečení v jednom z brněnských výkopů. „Jsem lyžař, mým cílem je, abych už do práce chodit nemusel,“ řekl borec, který se na letošních Hrách proslavil vzpomínkou na mrtvé ukrajinské sportovce.
Influencer Petr Havlík si za ním došel s mikronem přímo do výkopu a zadal mu anketní otázku. Teprve během rozhovoru zjistil, že mluví s olympionikem.
„Teď jezdím se slovenským týmem, byl jsem na olympiádě v Miláně a Cortině. A musím chodit do práce, protože lyžařský sport je velmi drahý,“ sypal ze sebe Dmytro Šepjuk.
Dvacetiletý alpský lyžař, který byl na únorových Hrách nejlíp dvaatřicátý ve slalomu, měl na sobě pracovní oblek, ochrannou přilbu a v ruce držel lopatu. A kdyby někdo pochyboval, nebyl to fake.
„Někdy vznikají hezké věci i náhodně,“ řekl Havlík pro web iSport. „Dělali jsme rozhovory v rámci kontentu na náš Instagram. Tak se zeptáme kopáčů, bude to třeba zajímavé… Vylezlo z toho tohle.“
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Šepjuk na olympiádě startoval ve čtyřech disciplínách a ve všech se vešel do čtvrté desítky. Víc než výsledky na sebe upozornil odvážným gestem v cíli jednoho ze závodů, když do kamer ukázal rukavici se schovaným vzkazem: „UKR hrdinové jsou s námi“.
Kromě toho, že vyjádřil úctu padlým v Putinově krvavé válce, tehdy podpořil svého krajana, skeletonistu Vladyslava Heraskevyče. Tomu MOV kontroverzně nepovolil start, když hodlal závodit v přilbě s fotografiemi padlých ukrajinských sportovců.
Krýzl vysvětluje: Prošla si tím většina z nás
Šepjuk je v českém lyžařském prostředí známou postavou. V minulosti měl zázemí v Harrachově, kde trénoval v klubu Harranti.
„Znám se s ním z pár tréninků. Je to strašně fajn kluk, sympoš,“ líčí nedávný reprezentant Kryštof Krýzl. „Zdravíme se. Byl vždycky strašně milý. Tihle kluci mají charakter. Klobouk dolů před nimi. Jdou si po svojí cestě, všechno tomu obětují. Lyžování je sport, že se do toho lidi zblázní a dají tomu fakt hodně. Určitě nefinancuje lyžování tím, že kope do díry. Musí ho financovat i jinak. Ale každý si potřebuje vydělat peníze.“
Sjezdové lyžování je světem velkých kontrastů. Hvězdy ve špičkových alpských či zámořských týmech mají skvělé podmínky a vydělají si za sezonu sta tisíce eur. Borci z menších týmů žijí ale často na hraně finanční udržitelnosti.
„Já jsem taky kdysi uklízel baráky. Byl jsem rád, že od domácího dostanu tisícovku a věděl jsem, že mám na oběd. Je to drsné. Jsou to statisíce, které člověk musí sehnat bokem,“ vysvětluje Krýzl. „Takovýchle příběhů a srdcařů je v lyžování strašně moc. Bere to hodně času i financí. Lepíte to, jak můžete. V podstatě je to bezedné. Vrážíte prachy do lepších podmínek a nemáte moc času si je vydělat normálně. To není jen Dmytro. Je hodně sportovců z Ukrajiny, kteří se snaží ve sportu takhle rvát. Je to typické. Martin Vráblík taky jezdil dročkou v Irsku. Většina z nás si tím prošla.“