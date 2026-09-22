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Ledecká dře pod dohledem Pastrňáka: Úsměvný detail z tvrdé přípravy!

David Pastrňák dohlíží na Ester Ledeckou při tréninku
David Pastrňák dohlíží na Ester Ledeckou při tréninkuZdroj: koláž iSport.cz
David Pastrňák a Ester Ledecká
Ester Ledecká na lyžích.
»Pasta« a Ester zahráli v reklamě i romantickou polohu.
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Petr Adam
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  • Ester Ledecká předvedla špičkovou fyzičku a nekompromisní nasazení v drsné letní přípravě.

  • Přímo nad cvičebním prostorem v posilovně jí visí podepsaná fotografie hokejisty Davida Pastrňáka s osobním věnováním. 

  • Netradiční motivační rekvizita dává náročnému tréninku s těžkými váhami odlehčený rozměr.

Ester Ledecká ukázala, jak drtí letní přípravu v posilovně a u těžkého cvičení neztrácí humor. Při drsné dřině na ni dohlíží David Pastrňák!

Obojživelnice na lyžích i snowboardu Ester Ledecká nenechává v letní přípravě nic náhodě a v posilovně potí krev. Mezi sériemi těžkých dřepů a zvedáním železa ale ukázala, že jí nechybí smysl pro nadsázku.

Fanouškům na sociálních sítích totiž nabídla pohled do zákulisí svého tréninkového azylu, kde nechybí velmi nečekaná „motivační" rekvizita.

Těžké váhy, činky a... fotka na stěně

Zatímco většina sportovců má v posilovně zrcadla nebo motivační citáty, trojnásobná olympijská vítězka si zvolila vlastní dohled. Přímo nad cvičebním prostorem na stěně visí fotografie hokejové hvězdy Davida Pastrňáka i s vlastnoručním věnováním: Pro Esterku.

Ester na sérii fotek ukazuje špičkovou fyzičku, napnuté svaly i nekompromisní nasazení. Vizuální vtip s Pastrňákem v pozadí však celému tréninku dává odlehčený rozměr. „Pasta" tak na českou šampionku a svoji parťačku z reklamy na jednu ze sázkových kanceláří dohlíží při každém opakování s činkou.

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