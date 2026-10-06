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Změna strategie lyžařské hvězdy. Shiffrinová dává svou nejlepší disciplínu na vedlejší kolej

Mikaela Shiffrinová v nové sezoně vynechá některé slalomy
Mikaela Shiffrinová v nové sezoně vynechá některé slalomyZdroj: Profimedia.cz
Mikaela Shiffrinová v nové sezoně vynechá některé slalomy
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ČTK, iSport.cz
Alpské lyžování
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Veleúspěšná americká lyžařka Mikaela Shiffrinová změní pro novou sezonu strategii a už se nebude zaměřovat na slalomy, naopak některé vynechá. Mezi slalomovými brankami vybojovala dvě zlaté medaile na olympijských hrách a čtyři tituly mistryně světa. Její prioritou nyní budou obří slalom a super-G. O plánech informovala jednatřicetiletá rekordmanka v počtu vyhraných závodů Světového poháru v prohlášení.

„Nesnažím se toho dělat míň, protože by mi na tom míň záleželo. Snažím se dělat něco jiného, protože mi na tom pořád záleží strašně moc,“ řekla rodačka z Vailu v Coloradu. Ve sbírce má spoustu titulů, většinu z nich ze slalomů, a letos v únoru v něm také dominovala v Cortině d'Ampezzo podruhé v olympijském závodu.

Mám touhu lyžovat rychle

„Radost pro mě nikdy nebyla jen o medailích nebo rekordech. Tato sezona je taková sezona objevování, průzkumu. Pořád jsem ambiciózní. Pořád mám v sobě soutěživého ducha. A mám touhu lyžovat rychle. Vlastně si teď jen dovolím být zvědavá, kam mě to zavede,“ vysvětlila lyžařka, jež ve Světovém poháru vyhrála rekordních 110 závodů, šestkrát celkové hodnocení a má také devět malých glóbů jen za slalom. Pořadí obřího slalomu ovládla dvakrát, jednou už i super-G (v roce 2019).

Sezona alpským lyžařkám začne tradičně obřím slalomem v Söldenu 24. října. Shiffrinová pak vynechá pohárové slalomy v Levi i Gurglu a nejtočivější disciplínu by měla absolvovat až v USA v Killingtonu na konci listopadu.

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