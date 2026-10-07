Velký třesk před sezonou. Ledecká obměnila trenérský tým, servismany i lyže
Sněhová obojživelnice Ester Ledecká svěřila svou budoucnost dvěma uznávaným rakouským trenérům. Do nového olympijského cyklu vstoupí s Karlheinzem „Charlym“ Pichlerem, který v minulosti vedl německý rychlostní tým v čele s hvězdami Emmou Aicherovou či Kirou Weidleovou-Winklemannovou. Dalším koučem je Gernot Grasser.
Ledecká se po letošní olympiádě rozešla s oběma dosavadními trenéry. Skončil u ní třiasedmdesátiletý italský veterán Franz Gamper a po plodné desetileté spolupráci i Tomáš Bank, který se stal šéfem závodního týmu Kästle.
Zbyl jen snowboardingový trenér
Pro novou sezonu Ledecká zásadně obměnila svůj realizační tým, z něhož zbyl jen osvědčený snowboardingový trenér Justin Reiter.
„Jak je o mě známo, věci, které fungují, neměním. Minulý rok mě ale po dvou letech bohužel opustit fyzioterapeut, po mnoha letech dva lyžařští trenéři a po čtyřech letech i lyžařský servisman,“ uvedla Ledecká. „Brzy se rozkřiklo, že hledám nový lyžařský tým, a okamžitě přicházely nabídky. Konzultovala jsem je s manažerem Red Bullu Patrickem Rimmelem a podařilo se nám sestavit tým úžasných osobností.“
Ledecká mimo jiné ukončila spolupráci i se svým dosavadním lyžařským servismanem Guntramem Mathisem, zvaným Tschunti. Na jeho místo nastoupí Tobias Geiger, tovární servisman firmy Head, k níž Ledecká na lyžích přešla od Kästle.
Lyžaře si vybírají lyže
„Na konci minulé sezony jsem se ocitla bez smlouvy na lyžařský materiál, a tak jsem čekala, která stáj mě osloví,“ řekla Ledecká. „Jak známo, kouzelníky si vybírá kouzelnická hůlka a lyžaře si vybírají lyže. Mě si pro nadcházející sezony vybraly lyže Head. Jsem pyšná, že jsem se coby snowboardistka dostala do famózní společnosti světových lyžařů. Je to pro mě velké vyznamenání.“
V týmu Head, který si přezdívá Rebelové, bude Ledecká vhodnou náhradou za Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou, která ukončila kariéru. Dalšími posilami hvězdného týmu jsou Novozélanďanka Alice Robinsonová, italský veterán Christof Innerhofera nebo slalomáři Henrikem Kristoffersenem s Larou Colturiovou. Tvářemi značky jsou Švýcar Franjo von Allmen a slavná Američanka Lindsey Vonnová, která se však teď zotavuje z hororové nehody na olympiádě v Cortině d´Ampezzo.
Novým snowboardovým servismanem Ledecké bude Slovinec Tadej Trdina, který má zkušenosti s elitními jezdci. Jejím fyzioterapeutem a kondičním trenérem Ledecké se stává Šimon Tomeš.