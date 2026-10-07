Nové lyže i lyžařští trenéři. Ledecká chce ale víc snowboardu: Uvidíme, jak to prosadím
Ester Ledecká vstoupí do nové sezony s obměněným realizačním týmem pod vedením rakouských koučů.
Z původního složení týmu zůstal pouze snowboardový trenér Justin Reiter, s nímž chce závodnice absolvovat co nejvíce závodů.
Veškerou přípravu směřuje k úspěchu na lyžařském i snowboardovém mistrovství světa.
Ester Ledecká pádí do nové éry své kariéry. Má novou značku lyží a představila i dva nové trenéry, rakouské experty Karlheinze „Charlyho“ Pichlera a Gernota Grassera. Nabrala i další členy realizačního týmu, z něhož zůstal jen snowboardový kouč Justin Reiter. A právě jemu chce dělat radost. „Ladíme rozvrh, ale já bych chtěla jet víc snowboardových závodů než lyžařských. Uvidíme, jak si to prosadím s lyžařským týmem,“ usmívá se Ledecká.
Ani přechod k jedné z největších lyžařských továren Head, ani dva zkušení rakouští koučové podstatu Ester nezmění. Hlavní kouč Charly Pichler nedávno pomohl k senzačnímu vzestupu německé hvězdě Emmě Aicherové, i on ale bude u Ledecké vyvažovat citlivý balanc mezi dvěma sněhovými sporty.
Kolik snowboardových závodů byste v příští sezoně ráda jela?
„Já bych chtěla jet všechny. Určitě jsou tam dva vrcholy sezony, dvě mistrovství světa. Na to se moc těším a kolem toho se bude skládat program. Budu se snažit připravit dobře jak na lyžařské, tak na snowboardové mistrovství světa. K tomu se budou přiřazovat i snowboardové a lyžařské závody, abych byla rozježděná.“
Jak se lyžařští trenéři tváří na vaše snowboardové plány?
„No… Je to pro ně určitě novinka, jiného takového zatím nepoznali. Zatím bych řekla, že to pojali skvěle. Od začátku komunikovali s mým snowboardovým trenérem Justinem. Zatím se domlouvají, neproběhla jediná hádka, to beru jako obrovské plus.“ (usmívá se)
A co na vaši snowboardovou kariéru říkají ve vaší nové lyžařské značce Head?
„Ono se tam taky řešilo, jestli by se mnou Head nechtěl spolupracovat i přes snowboardovou stránku. Nakonec to nedopadlo, protože zjistili, že ještě nemají takovou kapacitu. Takže možná někdy v budoucnu. Tím si tak trošku svázali ruce a teď už mi do toho kecat nemůžou.“ (směje se)
Konec jedné etapy a obrovská změna
Znamená plán na víc snowboardových závodů, že vynecháte i nějaký lyžařský víkend?
„Může se to klidně stát. Já se musím dobře připravit na snowboardové závody, abych byla vyzávoděná, cítila se dobře nejenom na tréninku. Je to otevřené. Lyžařští trenéři z toho asi moc jásat nebudou. Holt mě teprve poznají.“
Počítáte se startem na světových šampionátech na lyžích v Crans Montaně i na snowboardu v Montafonu?
„Celý plán budeme směřovat k tomu, abychom vyladili lyžařskou Ester na mistrovství světa v lyžování a snowboardovou Ester na mistrovství světa na snowboardu. Věřím, že si to kluci vykomunikují s Justinem a udělají plán, abych byla připravena perfektně.“
Jak si zvykáte na to, že kolem sebe nemáte lidi z bývalého týmu?
„Bylo to ze začátku takové zvláštní. Byla jsem zvyklá a zajetá. S Tomasem (Tomášem Bankem) jsem pracovala jedenáct let, s Franzem (Gamperem) pět let, s mým bývalým fyzioterapeutem tři roky. Skoro bych až řekla, že je to konec jedné etapy. Obrodí se celý tým. Mám i nového servisáka na snowboard. Lidí kolem mě, které jsem doteď neznala, a se kterými musím spolupracovat a být jeden tým, jedna rodina, je hodně. Je to obrovská změna. Vybírala jsem si lidi, aby to nebyli jenom dobří trenéři, servisáci a fyzioterapeuti, ale aby to byli taky kvalitní lidi, se kterými se dá trávit čas, a se kterými se za tu sezonu nepozabíjíme.“
Jak se zrodila spolupráce s novými trenéry?
„Spolupracujeme spolu od jara, ale hlavní spolupráce přišla teď v Chile, kde jsme měli intenzivní kemp. Strávili jsme spolu hodně času. Řekla bych, že i v dost skvělých podmínkách. Dělili jsme se o jeden apartmán, byl to takový teambuilding. Byla jsem překvapená, jak jsme si sedli, celý tým. Nejen Charly s Gerntoem, kteří se dlouho znali. Věděla jsem, že bude skvělá chemie, protože oba se mnou chtěli pracovat. Najali jsme fyzioterapeuta Šimona Tomeše, kterého jsme vytáhli z pod kudly doktora Beznosky. K tomu Tobias Geiger, což je náš servisák. Jsem moc ráda za tým, který mám. Fungují úžasně a těším se s nimi na novou sezonu.“
Trénink se až tolik nezměnil
Jací jsou vaši noví trenéři osobně?
„Oba jsou hrozní pohodáři. Strašně si sedí. Jsou to perfekcionisti, což je pro mě strašně důležitá vlastnost, protože sama jsem. Zároveň jsou klidní. V situacích, které by mohly vyvolat spoustu impulsivních rozhodnutí, se vždycky rozhodují správně. To je pro mě taky zásadní věc.“
Co jste se o nich naučila na soustředění v Chile?
„Gernot pro nás pro všechny čtrnáct dní v La Parvě vařil. Ukázalo se, že je úžasný kuchař, což je další bonus. Charly dělal Kaiserschmarrn, to jsou takové rozsekané palačinky s jablkovým nákypem nebo marmeládou. Měli jsme se dobře…“
Je pravda, že je Charly Pichler přísný, jak se říká?
„Já jsem to, upřímně, zaslechla a hodně mě to překvapilo. Mám jinou zkušenost s bývalými trenéry a ve finále jsem na sebe tak přísná, že i ten přísný Charly mě musí brzdit.“
Pichler donedávna pracoval s kometou poslední sezony Emmou Aicherovou, která udivuje univerzalitou. Zkusíte si někdy slalom jako ona?
„Charly byl s Emmou Aicher, ale byl s ní jenom na sjezdech a super-G. Byl sjezdový trenér pro německý mančaft. Nicméně já jsem si asi po čtyřech letech jeden slalom prosadila. Když jsme testovali v hale, poprosila jsem kluky, abychom aspoň vzali lyžáky do haly, abych si před Chile vyzkoušela, jestli mi sedí. A jediné, co se dá v hale postavit, je slalom. Hrozně jsem si to užívala.“
Co si myslíte o rozhodnutí Američanky Mikaely Shiffrinové, která chce místo slalomů víc jezdit obří slalomy a super-G?
„Vlastně jsem si říkala, že je to hrozně dospělé rozhodnutí. Je to asi to, co vycítila, že potřebuje. A je správně, že se takhle rozhodla, protože to takhle cítí. Já do těchto rozhodnutí asi budu muset dospět, jsem v tomhle ještě takové dítě.
Jak si vaši trenéři rozdělí úkoly?
„Trénink se až tolik nezměnil, pořád děláme to stejné, jezdíme z kopce dolů. O moc jinak už to pojmout nejde. Spíš jde o to, jak jsou trenéři naladění, jak spolu komunikují, jak to funguje i odpoledne, když děláme video koučink. Hrozně se mi líbí, že má celý tým jeden názor, když se něco řeší. Je nastražený, těším se, že se můžu v něčem zlepšit. Uvidím, jak se Šimon zlepší ve schopnostech mluvit do rádia. Musí být mnohem hlasitější. Teď je to: Pojď (Ledecká skoro šeptá.) Musí to být: Pojď! Pojď! (Ledecká křičí) Teď to slyšeli i dole pod schody. To potřebujeme!“
Líbí se vám tréninky?
„Jo, ale nerada bych shazovala bývalý tým, protože i s ním jsem byla strašně spokojená. Zažili jsme spolu spoustu a jsem hrozně vděčná, co každý z nich do mé kariéry přinesl. Ale je z toho cítit čerstvý vítr.“
Nové lyže? Hrozně složitá chemie
Měníte nějak techniku jízdy?
„Charly s Gernotem jsou v tomhle skvělí. Dokážou mě dostat do takové pozice, kdy se budu při lyžování cítit komfortně. Když se budu cítit pohodlně a budu mít z lyžování radost, věřím, že dokážu předvádět úžasné jízdy. Myslím, že oba koučové tohle hned zkraje pochopili. Jsem hrozně ráda, že je to čerstvá krev, která vidí moje lyžování z jiné perspektivy, se mnou ještě nespolupracovali. S Charlym jsme se spojovali, když jsme měli spolupráci s Němkami během Světového poháru. Jednou v Kvitfjellu jsem ho měla na vysílačce. Hrozně mi tam pomohl. Myslím, že by to mohlo fungovat.“
Co očekáváte od začínající spolupráce se značkou Head?
„Na konci minulé sezony jsem se ocitla bez smlouvy na lyžařský materiál, a tak jsem čekala, která stáj mě osloví. Jak známo, kouzelníky si vybírá kouzelnická hůlka a lyžaře si vybírají lyže.“
Když už používáte terminologii z Harryho Pottera, kde se vyskytuje neporazitelná hůlka, budete mít neporazitelné lyže?
(úsměv) „Já vlastně nevím, jestli budou lyže neporazitelné. To bude taky dost záležet na mě. Lyže musí být rychlé a dobré. Ale víme, že spoustu práce budu muset odvést já na kopci.“
U Atomicu jste si mohla vybírat lyže třeba od Mikaely Shiffrinové, budete mít u Headu šanci sáhnout na lyže některé z továrních hvězd?
„To by byla otázka na mého servisáka. Byla jsem v komunikaci s Larou Gut, která končila kariéru. Ta mi říkala, že by bylo fajn, kdybych nějaké lyže od ní měla. Ale ona to nerozhoduje. Záleží, jak si to kluci rozeberou v továrně. Doufám, že Tobi tam bude agresivnější typ.“
Jak jde testování nových lyží?
„Dostávám různé modely na vyzkoušení. Podávám report sevisákovi Tobiasovi, který to dále řeší s továrnou. Stejně tak řešíme lyžáky. V Chile bylo skvělé, že tam byl celý Head tým, který se specializuje jenom na lyžáky. Několikrát jsme je vybrušovali, zkoušeli podložky. Je to hrozně složitá chemie. Je skvělé, kolik možností Head má, jak se dá všechno vyladit. Na každém páru lyží jsem si sjela několik jízd. Řekla jsem si, co mi sedí, co mi nesedí. Jsem ráda, že Tobi byl tomuhle otevřený. Máme spolu dobrý vibe. Co se týče materiálu, už máme čím dál tím větší jasno.“
Fyzioterapeut zrušil operaci
Proč váš servisman nepřijel na tiskovku?
„Nemůže tu být, protože má doma spoustu koz, takže musí být i doma s nimi. Kromě toho mi sjíždí lyže. Jakmile v Söldenu otevřou test track, on tam bude jako první a bude pracovat na tom, abych měla ty nejrychlejší lyže.“
Co jste myslela poznámkou o tom, že jste fyzioterapeuta Šimona Tomeše vytáhla z pod kudly?
„Hledala jsem fyzioterapeuta a dostala jsem kontakt na Šimona. Říkám: Dobrý den, slyšela jsem, že jste volný a měl byste zájem pracovat jako fyzioterapeut pro nějakého sportovce. Šimon říká: To je pravda, ale já jdu zítra na operaci křížového vazu. A já: Ježišmarja! To by znamenalo šest měsíců, to není na lyžování.“
Jak jste reagovala?
„Volala jsem panu doktorovi Beznoskovi, který ho měl operovat. Pan doktor řekl: Dobrý, vymyslíme mu jiný termín. Šimon měl takové koule, že řekl: Ruším operaci. Sedli jsme si, maminka se přišla podívat, jaký Šimon je. A říkám: Mami, dobrý, berem ho. Šimon si šel koupit ortézu, za pět dní jsme letěli vesele do Chile. Jsme domluvení s panem doktor Beznoskou, že po sezoně mu ho tam dovezu.“
Co vás teď čeká?
„Teď řešíme, kde bude nejdřív sníh. Všude je strašné vedro, počasí jako v létě. Oproti Chile, kde jsou čtyři metry sněhu, kam se podíváte. Pravděpodobně pojedeme nejdřív na ledovec Passo Stelvio, kde budu snowboardovat. Potom máme v plánu pár dní na lyžích, znovu zpátky na snowboard a v půlce listopadu se bude odjíždět do Ameriky.“