Nový trenér Ledecké: První setkání bylo u šoku v Koreji. Využije Ester lyže Vonnové?
Rakouský trenér Karlheinz Pichler převzal přípravu Ester Ledecké s cílem vrátit českou závodnici na stupně vítězů.
Nový kouč, který Ledeckou poprvé poznal při olympiádě 2018, plánuje pracovat především na ideální linii na svahu a nastavení nových lyží bez zásahů do jejího osobitého stylu.
Kombinaci lyžování a snowboardingu nevnímá jako překážku, ale jako unikátní příběh, který vyžaduje efektivní využití tréninkového času.
Jak došlo k vaší spolupráci?
„Na konci března mi volal Patrick Riml, šéf globálních projektů Red Bullu, že Ester hledá nového kouče. Měl jsem zájem, protože vím, že Ester je elitní závodnicí. O dva dny později jsme se potkali. Měli jsme mítink v Rosenheimu na Red Bull Ringu. Hned se mi líbila její energie a přístup. Udělala na mě velký dojem. Hned po první schůzce jsem byl přesvědčený, že ji chci koučovat. Myslím, že nám to spolu bude sedět.“
Vzpomenete si, kdy poprvé jste ji zaznamenal?
„Bylo to na olympiádě v Pchjongčchangu, kde jsem trénoval Tinu Weiratherovou. Než Ester přijela do cíle, v super-G byla na druhém místě. Stál jsem hned vedle rakouského trenéra Anny Veithové, která vedla. Pak přijela Ester a nikdo jsme nemohli uvěřit, co se to sakra děje. Co dokázala v lyžování i snowboardingu je fantastické. A i ve vyšším sportovním věku je schopná dělat něco, čeho nikdo jiný není schopen. Teď má nový tým, novou značku lyží. Jsou to velké výzvy, ale moc se na to těším. Cílíme na to, abychom znovu dosáhly na pěkné výsledky.“
Nové lyže
Jak se může Ester Ledecká na lyžích zlepšit? Mohou jí s tím pomoci nové lyže?
„Myslím, že jo. Nebudeme měnit její lyžařský styl. Vždy se mi líbila intenzita jejího lyžování. Tohle je ona, musíme se tomu přizpůsobit. Stále má spoustu potenciálu, aby se dostala na úplnou špičku. Jsem přesvědčený, že to dokážeme. Na nových lyžích se cítí velmi dobře. To je dobré znamení. Důležitá bude práce servismana i naše, musíme jí materiál správně nastavit. Ale měnit ji nebudeme, půjde jen o drobné úpravy. V technice máme klíčové body, na kterých chceme pracovat. Důležitá bude linie na svahu.“
Je složité najít po přechodu k nové značce vybavení, s kterým bude Ledecká spokojená?
„Musíme najít to správné. Máme modely lyží, bot. Máme dobré možnosti. Trénink tvoříme v rámci komunikace v týmu. Je to samozřejmě i na Ester, její názor se počítá. Spolupracujeme s několika týmy, dělíme se o videa.“
Bude Ester využívat lyže od dalších hvězd firmy Head, za níž nedávno jezdily třeba Lara Gutová-Behramiová či Lindsey Vonnová?
„Ano, proč ne? V současnosti testujeme nové lyže. Jsme s nimi spokojení, ale zatím nevíme, jestli budou rychlé. Musíme hodně testovat. Pokud bychom měli pocit, že by nám mohly pomoct lyže někoho jiného, můžeme si o tom promluvit. Sdílíme zkušenosti s továrnou. Mají lyže, na kterých jezdily Lara či Lindsey. Budeme konzultovat, jestli by Ester mohly sedět.“
Když nejste spokojený, musíte být přísný
Jak máte v týmu rozdělené role?
„Zuzana (maminka Ledecké) je organizátorkou. Já jsem samozřejmě lyžařským trenérem, spolu s Gernotem Grasserem. Plánujeme lyžařskou stránku věci. Funguje to velmi dobře.“
Je pravda, že jste přísný trenér, jak se povídá?
(usmívá se) „Slyšel jsem to. Možná jsem někdy trošku přísnější. Jsme ve vrcholovém sportu. Když nejste spokojený, musíte být přísný. Určitě nejsem příliš hlasitý a nechovám se jako hrubián. To není můj styl. Zakládám si na dobré komunikaci se sportovci. Mám ale jasnou představu o tom, co chci dělat.“
V posledních letech jste jako kouč německého týmu byl u fantastického vzestupu univerzální závodnice Emmy Aicherové. Můžete nějaké poznatky z její cesty využít i ve prospěch Ester?
„Emma je taky speciální závodnice. V minulé sezoně jezdila všechny disciplíny, což je téměř neuvěřitelné. Od mládí hodně zapracovala na technice a teď jezdí velmi efektivně a rychle. Pokud upadne v tréninku, vůbec to neřeší. Je velmi mentálně silná. Moc dobře ví, co má na trati dělat. Ester je jiná. Možná by mohla využít Emmin klid. Ona se nikdy ničím nestresuje. Prostě si jen užívá lyžování. Když se zbavíte stresu, je vše jednodušší.“
Ester a snowboard
Jak se díváte z lyžařského pohledu na temnou stranu STR, její snowboardovou kariéru?
(směje se) „Není tu temná strana. To je její příběh. Proto jsou na ni všichni tak pyšní. Budeme se snažit, aby co nejlíp lyžovala i jezdila na snowboardu. Mluvili jsme se snowboardovým koučem o tom, co je pro ni nejlepší.“
Je pro vás snowboardová kariéra Ledecké velkou komplikací?
„Určitě nás to omezuje z pohledu tréninkových dní na lyžích. Znamená to pro nás, že musíme trénovat co nejlíp, dobře využít čas, který máme. Je pro nás výzva vždy najít pro trénink dobré řešení. Uvidíme, co jak začne sezona. Naším cílem je, aby Ester zvládala oba sporty.“
S čím byste byl na konci sezony spokojený?
„Určitě by mi udělaly radost stupně vítězů, samozřejmě především na mistrovství světa. V super-G skončila Ester v minulé sezoně v top pětce, byla jednou na stupních. Úkolem nás, trenérů, je, aby si držela dobrou startovní pozici a aby byla ještě lepší.“