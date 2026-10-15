Nový klíčový muž vedle Ledecké. Už byl skoro pod kudlou, nabídka přišla den před operací
Jeho světem je bublina mimo pozornost veřejnosti, osmadvacetiletý fyzioterapeut Šimon Tomeš je nicméně rázem jedním z nejdůležitějších mužů v životě legendární sněhové obojživelnice Ester Ledecké. „Vytáhli jsme ho z pod kudly doktora Beznosky,“ usmívá se STR.
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Osud tomuhle spojení přeje, to je jasné. Možná jen desítky hodin scházely a důležité parťáctví pro další kariéru Ester Ledecké se ani nezrodilo. Šimon Tomeš se právě chystal podstoupit náročnou operaci kolene, když dostal životní nabídku. Trojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká mu nabídla místo fyzioterapeuta ve svém týmu, který soupeří s nejlepšími na světě v alpském lyžování i alpském snowboardingu.
„Kontakt na mě jí dal její bývalý fyzioterapeut, který je taky ze Šumperka. Dal mi vědět předem, takže jsem to trošku čekal. Ale tím že to přišlo fakt až den před operací, tak jsem tomu ani nevěřil. Kdyby se ozvala o den později, tak už ležím v nemocnici po operaci. Takže by to padlo,“ vysvětluje Tomeš.
Dobrý den, slyšela jsem...
Ledecké se po olympijské sezoně rozpadl dosavadní tým. Skončili v něm lyžařský trenér Franz Gamper, dlouholetý kouč a organizační manažer Tomáš Bank i fyzioterapeut Ladislav Polášek.
Vzájemný kontakt zprostředkoval fyzioterapeut Jakub Marek, s nímž Ledecká spolupracovala v začátcích své kariéry. Stejně jako Tomeš pochází ze Šumperka, podobně jako bratři Bankové – Tomáš a Ondřej, někdejší borec světové špičky.
„Ondru Banka samozřejmě znám. Kousek od nás má obchod, zná se s ním i mamka. Předtím, než jsme se kontaktovali s Ester, ptal jsem se ho, jestli by neměl kontakty na lyžaře,“ vypráví Tomeš.
Jako první se ale ozvala Ledecká.
„Říkám: Dobrý den, slyšela jsem, že jste volný, že byste měl zájem pracovat jako fyzioterapeut pro nějakého sportovce. Šimon říká: To je pravda, ale já jdu zítra na operaci křížového vazu. Je baskeťák, někde si ho urval,“ vyprávěla Ledecká. „A já: Ježišmarja! To by znamenalo, že to šest měsíců není na lyžování. Tak jsem volala panu doktorovi Beznoskovi, který ho měl operovat: Zítra vám má přijít na stůl můj potenciální fyzioterapeut. Potřebovala bych ho vyzkoušet. Pan doktor řekl: Dobrý, vymyslíme mu jiný termín.“
Tomeš tak místo na operaci mířil na schůzku s šampionkou.
„Ester jsem znal jenom z televize jako velkou sportovkyni. Přijela, pozdravili jsme se a od začátku to bylo strašně fajn. Samozřejmě, že jsem byl nervózní, ale podle jejich slov to asi nebylo tolik znát,“ vzpomínal.
Lyžař není, ale svah sjede
Funkce fyzioterapeuta v týmu STR neznamená jenom péči o zdraví závodnice, obsahuje i pomoc přímo na kopci. Cesty byly jen dvě. Buď operace, nebo její odložení a nástup do práce.
„Je to o dost lepší, než jsem čekal. Dokonce svah sjedu relativně v pohodě, ačkoli lyžař nejsem,“ říká Tomeš, který si v nové funkci rychle zvykl. „Říkal jsem si, jaké to bude. Je to skvělé. Ester má zajetý režim, zná svoje tělo, je profesionál. Strašně mi pomáhá. Jsem rád za jakoukoli zkušenost. Pohybovat se kolem sportu byl můj sen.“
První dlouhodobou akci spolu zvládli na sobotním soustředění v Chile, kde se Ledecká sešla i s novými lyžařskými trenéry Karlheinzem „Charlym“ Pichlerem a Gernotem Grasserem.
„Učili jsme se, jak bude nový tým spolupracovat. Šimon s námi předtím nikde nebyl. Učil se říkat povely do vysílačky,“ smála se STR.
Zima se dvěma vrcholy
Tomešova role je pro další kariéru Ledecké zásadní. Její unikátní mise napříč dvěma sněhovými sporty prověřuje její tělo na samou hranu. Už od olympiády 2014 v Soči, kde ji zle potrápila vyhřezlá ploténka, ji drží na svahu pravidelná fyzioterapie. Přesto se už několikrát těsně před závody dostala do kritických situací. Na letošní olympiádě v Cortině d´Ampezzo závodila v lyžařském super-G s akutní bolestí v zádech a nedojela do cíle.
„Bavili jsme se o tom. Průběžně komunikujeme. Věřím, že Ester zná své tělo hodně dobře. Když cítí, že by měla mít nižší zátěž, že se na tom domluvíme,“ říká Tomeš. „Na něco je zvyklá Ester, něco mám já. Dáváme to společně dohromady. Zatím všechno fungovalo dobře.“
Ledeckou čeká v zimě opět pořádný zápřah s vrcholy na únorovém MS v alpském lyžování v Crans Montaně a březnovém světovém šampionátu ve snowboardingu v Montafonu. V polovině listopadu se chystá do Ameriky, kde zřejmě začne sezonu druhý prosincový víkend lyžařským víkendem v Beaver Creek. A pak to bude tradiční jízda. Tomeš se domů moc nedostane.
„Vypočítané to nemám, ale nepočítám s tím, že těch dní bude moc,“ usmívá se Tomeš. „Na druhou stranu, kdy jindy bych takovou práci mohl dělat než teď? Nemám závazky, můžu cestovat, mám energii a strašně mě to baví. Od rána do večera se něco děje.“