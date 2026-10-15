Šílená smůla! Kilde si přetrhal achilovku. Sotva se vylízal z operací, přišla další rána
Osud se k němu staví zády. Hvězdný norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde, přítel a snoubenec Američanky Mikaely Shiffrinové, si při pádu během tréninkového pobytu v Chile přetrhl Achillovu šlachu. Ve čtvrtek to oznámila Norská lyžařská asociace s tím, že se vrací do rakouského Innsbrucku, kde má v Evropě základnu. Je to další rána pro 34letého sjezdaře, který se po děsivém pádu ve Wengenu v lednu 2024 dával téměř dva roky dohromady… A teď tohle.
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Chile je obvyklé místo pro trénink rychlostních disciplín. Do Jižní Ameriky zavítal i Kilde, ale vrací se úplně jinak, než by si představoval…
„Aleksander nyní cestuje domů do Innsbrucku (své základny v Rakousku) k dalším lékařským vyšetřením a posouzení možností léčby se svým osvědčeným lékařským týmem,“ uvedla asociace v prohlášení s tím, že k nehodě došlo ve středu. „Jakmile budeme mít k dispozici více informací o dalších krocích, poskytneme aktuální zprávu,“ dodal.
Musel se učit chodit
Kilde se stále ještě vracel do formy po těžkém pádu z ledna 2024. Ten se stal na dohled cíle klasického sjezdu na obávaném Lauberhornu ve švýcarském Wengenu. V rychlosti více než 140 kilometrů v hodině se zamotal do sítí, fanoušci oněměli.
Následně musel podstoupit operaci kvůli hluboké tržné ráně. Navíc si poškodil nervy v lýtku a přetrhal si vazy v rameni. V rámci rekonvalescence absolvoval další operace, psychika dostávala zabrat. Prodělal navíc infekci, sedm týdnů strávil na invalidním vozíku. Musel se znovu učit chodit. Pochopitelně přišel o celý rok.
V minulé sezoně stihl jenom pár závodů a bylo vidět, že musí ještě zapracovat na fyzičce. Nestartoval ani na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo. „Moje mysl a tělo nefungují tak, jak potřebuji,“ řekl k tomu.
O to víc na sobě makal, aby se mohl naplno vrátit do následujícího kolotoče Světového poháru. Jenže pád v Chile plány opět zhatil. Zatím není žádná prognóza, jak dlouho bude absentovat, ale přetržená Achillova šlacha je vážné poranění, z něhož se sportovci dostávají dlouhé měsíce…
Hrozí konec kariéry?
Kilde je celkovým vítězem Světového poháru z roku 2020 a na hrách v Pekingu v roce 2022 získal stříbrnou medaili v alpské kombinaci a bronzovou v super-G. Celkem vyhrál 21 závodů v nejprestižnějším seriálu.
Kdo ví, jestli není ohrožená jeho kariéra. Nebo ještě ve 34 letech najde dost sil na návrat?
Nová sezona Světového poháru tradičně odstartuje obřími slalomy žen a mužů na ledovci v rakouském Söldenu ve dnech 24. a 25. října. Jeho partnerka Shiffrinová už dopředu mluvila o tom, že se v nadcházející sezoně bude víc soustředit na obří slalom a super-G. Klasický slalom, svojí parádní disciplínu, v níž je nejlepší v historii, dá na vedlejší kolej. Má nové výzvy.
Teď ji navíc čeká nová role. Opět být psychickou podporou svému příteli.