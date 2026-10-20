Nový šéf světového lyžování o Ledecké: Kolizi disciplín na dalších Hrách musíme zabránit!
- Prezident FIS Alexander Ospelt se zaručil, že Ester Ledecká nepřijde na další olympiádě o starty kvůli termínovým kolizím disciplín.
Při návštěvě Vysočiny prokázal detailní znalost kariéry české obojživelnice a připomněl dřívější spolupráci s jejím současným trenérem Pichlerem.
Mezinárodní lyžařská organizace pod Ospeltovým vedením aktuálně musí řešit i výrazný propad finančních rezerv a kritiku plánů na každoroční šampionáty.
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Postará se nový šéf světového lyžování o olympijské šance Ester Ledecké líp než jeho předchůdce? Alexander Ospelt, prezident mezinárodní federace FIS, to slibuje. Na semináři Forum Nordicum v Novém Městě se na dotaz iSportu vyjádřil o termínové kolizi, která Češce na letošní olympiádě zabránila startu v lyžařském sjezdu. „Samozřejmě jí musíme pro příště zabránit!“ řekl Ospelt.
K Ester Ledecké má nový vládce bílého cirkusu blíž, než by se mohlo zdát. „Její kariéru sleduji velmi podrobně. Když na olympiádě v Koreji vyhrála super-G, naše Tina Weiratherová byla třetí,“ řekl Ospelt v areálu biatlonové Vysočina Areny a pak prokázal výbornou paměť: „Nemýlím-li se, měla startovní číslo dvacet šest.“
Trefil to. A teď má osmapadesátiletý lichtenštejnský funkcionář v moci, aby příští olympijská kampaň Ester Ledecká dopadla líp než termínovou katastrofou jako na letošních Hrách v severní Itálii.
V obou disciplínách je superstar
Na hvězdu dvou odlišných sněhových sportů při přípravách kalendáře nikdo nemyslel, a tak si musela Ledecká ze svých lásek vybrat jen jednu. Obětovala lyžařský sjezd v Cortině d´Ampezzo, aby v paralelním obřím slalomu na prkně v Livignu vypadla ve čtvrtfinále. „Závodí ve dvou disciplínách FIS, v obou je superstar. Samozřejmě budeme pracovat na tom, aby mohla v obou disciplínách závodit,“ slíbil prezident FIS.
Na olympiádě v roce 2018 působil jako šéf lichtenštejnského svazu, a spolupracoval tak i s Karlheinzem „Charly“ Pichlerem, který od aktuální sezony vede lyžařskou přípravu Ledecké. „Je velmi dobrý v komunikaci. Vítězí díky své kompetenci a expertíze a určitě posune Ester dopředu. Pozdravuju ho!“ líčil Ospelt.
Na Vysočinu dorazil díky bleskové návštěvě mezinárodního semináře lyžařských novinářů Forum Nordicum a s potěšením se rozhlížel po stadionu, u jehož bran už běží čas zbývající do dalších závodů biatlonového Světového poháru. V Novém Městě se uskuteční od 21. do 24. ledna 2027. „Cílový prostor v Novém Městě na mě dělá velký dojem, i když biatlon samozřejmě není můj sport. A věřím, že se sem vrátí i běžecké lyžování,“ uvedl Ospelt.
Federace má potíže
Novým prezidentem FIS se stal letos v červnu, když ve volbách o jediný hlas porazil svého předchůdce Johanna Eliasche. Po jeho pětileté éře se kdysi mocná organizace FIS topí ve velkých problémech.
Ani největší federace zimních sportů nezabránila výpadku jednoho ze svých sportů z olympijského programu. Alpský snowboarding sice přežil. Ale severská kombinace na Hrách po víc než sto letech skončila, ačkoli se ještě snaží o návrat.
FIS má potíže i na marketingovém trhu. Její kapitálové rezervy od roku 2021 poklesly o polovinu na necelých 50 milionů eur, asi 1,2 miliardy korun. „Musíme obnovit důvěru v naši organizaci. Věřím, že si ji znovu vybudujeme,“ líčí Ospelt.
Po červnovém nástupu do funkce si získal pozornost plánem pořádat lyžařské a snowboardové šampionáty ne jednou za dva roky ale v každé neolympijské sezoně. To však narazilo na odpor silných lyžařských států v čele s Rakouskem, které upozorňují na riziko ztráty hodnoty mistrovských titulů. „Rozumím tomu. Ale můžete argumentovat, že hodnota titulů se snižuje i nástupem dalších disciplín, jako třeba týmové kombinace,“ vysvětluje Ospelt. „Já v tom vidím šanci pro mladé a také pro nové pořadatele.“