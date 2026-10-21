Co čeká Ledeckou při mistrovství světa? Crans Montana připomínky tragédie nechystá
Pořadatelé únorového MS v alpském lyžování v Crans Montaně nechají vzpomínky na loňský tragický požár v baru Le Constellation spát. Oficiální pietu nechystají. „Ale během mistrovství světa to určitě téma bude,“ řekl Daniel Bollinger, provozní ředitel šampionátu, během semináře Forum Nordicum.
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Ester Ledecká se má na co těšit. Sjezdovka Mont Lachaux v Crans Montaně je na okruhu Světového poháru její vůbec nejúspěšnější. Z dvanácti výletů na stupně vítězů byla v Crans Montaně do tří hned čtyřikrát. Ve sjezdu nasbírala vítězství a dvě druhá místa. „Celý plán budeme směřovat k tomu, abychom vyladili lyžařskou Ester na mistrovství světa,“ ujišťuje Ledecká.
Do Walliských Alp se na začátek února chystá velkolepý lyžařský festival, nad kterým však bude viset temný mrak. O minulé silvestrovské noci si v baru Le Constellation v Crans Montaně 41 lidí způsobilo smrtelné zranění. Loňská generálka na šampionát proběhla ve stísněné atmosféře a lyžaři pokládali na místě neštěstí květiny.
MS se do Crans Montany vrací po čtyřiceti letech
Organizátoři závodů tehdy omezili tradiční show v cílovém prostoru i na náměstí Place d’Ycoor v centru města. „Loni jsme se s tím vypořádali dobře. Určitě to během mistrovství světa bude téma, ale s místními úřady žádné akce neplánujeme,“ uvedl Bollinger. „V Crans Montaně téma samozřejmě rezonuje, ale s mistrovstvím světa to nemá co dělat. Zřejmě tragédii zmíníme během zahajovacího ceremoniálu. Město plánuje vzpomínkovou akci na Nový rok.“
Lyžařský světový šampionát se do Crans Montany vrací po čtyřiceti letech, kdy na zdejších sjezdovkách závodily legendy jako Pirmin Zurbriggen, Marc Girardelli, Alberto Tomba či Vreni Schneiderová.
Očekává se 150 tisíc fanoušků
V roce 2010 byla trať pro rychlostní disciplíny renovována. Jde o technicky náročnou zkoušku, která je občas srovnávána dokonce se slavnou sjezdovkou Streif v Kitzbühelu. Ledecká tady v roce 2021 skončila v sítích a rozbila si ret. Od té doby ale sbírá úspěchy. V roce 2022 tady dokonce poprvé a zatím naposledy stála na stupních vítězů během jediného víkendu.
Pořadatelé očekávají během šampionátu návštěvu 150 000 fanoušků a 134 milionů televizních diváků. „Těšíme se, až lyžařský festival v Crans Montaně začne,“ usmívá se Bollinger.