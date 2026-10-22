Zabystřanovy ambice do nové sezony? Určitě vyšší v super-G, ví vítěz z Val Gardeny
Špatná situace na evropských ledovcích komplikuje život mnoha světovým sportovcům, těm českým nevyjímaje. Jan Zabystřen, vítěz závodu Světového poháru v super-G z minulé sezony tak musel chtě nechtě zamířit do Jižní Ameriky. Konkrétně do Chile, kam už i čeští lyžaři jezdí posledních několik let. „Letos tam bylo ale víc sněhu než dřív,“ pochvaloval si. Jenže byl měkčí, a tak česká naděje pro příští mistrovství světa v Crans Montaně trénovala víc sjezd.
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Superobří slalom, neboli super-G, se už dlouhodobě jeví jako jeho silnější disciplína. To ostatně potvrdil Jan Zabystřan v minulé sezoně, kdy se mu právě v něm poprvé v kariéře podařilo ovládnout závod Světového poháru. Došlo k tomu v italské Val Gardeně.
Ačkoliv šlo o jeho jediné umístění v Top 10 v SP v rámci minulého ročníku jak v super-G, tak ve sjezdu, je jasné, že v další sezoně bude právě tam znovu mířit.
Zkusit víc riskovat
„Základním cílem je udržet se v obou disciplínách v první třicítce Světového poháru, abych mohl startovat v nasazených skupinách. V super-G jsou moje ambice po minulé sezoně určitě vyšší. Chtěl bych se stabilně pohybovat v top 20 a na závodech, kde mi podmínky sednou a budu se cítit dobře, zkusit trochu víc riskovat,“ dodal Zabystřan s tím, že výzvou je i boj o nasazenou startovní skupinu pro deset nejlepších v jednotlivých disciplínách.
Tomu také podřídil letní přípravu. Vzhledem k tomu, že s ledovci v Evropě to vypadá rok od roku hůř, musel vyrazit už téměř tradičně do Chile.
„Byl jsem teď na Stelviu, a tam vidíte ty ledovce a je to smutné, že to tam utíká před očima oproti dřívějším rokům. Já si pamatuju nějakých deset, patnáct let zpátky, a to se to změnilo dost. A to trenéři, šedesátníci, si to pamatují ještě úplně jinak. Holt to vypadá, že do Jižní Ameriky budeme muset jezdit asi víckrát během přípravy,“ okomentoval osmadvacetiletý lyžař současnou sněhovou situaci.
Příprava na 95 procent
V Chile znovu trénoval s německou skupinou, se kterou se připravuje poslední sezony. Sto procent naplánovaného ale neodtrénoval. „Trošku mě tam trápilo koleno, ale naštěstí tady v Čechách se to povedlo vyléčit. Odjezdili jsme 95 procent toho, co jsme chtěli,“ prozradil Zabystřan.
Navíc ani poměr tréninku jednotlivých disciplín nebyl zcela podle plánu. „Bylo tam víc měkkého sněhu, najezdili jsme kvůli tomu víc sjezdu. To je asi lepší, protože sjezd mi až tak nešel. Chci, abych jezdil trošku líp, aby to bylo čistší ve sjezdu, který je trochu specifický oproti super-G. Je to prostě víc hledání stopy, tlaku v oblouku, aby ho tam nebylo ani moc, ani málo,“ vysvětlil rodák z Kadaně.
Start sezony:
Muži – sjezd a super-G:
28. listopadu: super-G Copper Mountain, USA
3. prosince: sjezd Beaver Creek, USA
4. prosince: sjezd Beaver Creek, USA
5. prosince: super-G Beaver Creek, USA
18. prosince: super-G Val Gardena, It.
19. prosince: sjezd Val Gardena, It.