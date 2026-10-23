Start bílého cirkusu: odvážná Shiffrinová poodhaluje oponu. Vrátí se Vonnová?
Vládkyně opustila své království. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová se v touze po nových výzvách vydává mimo bezpečné prostředí slalomových branek. Dává všanc svůj trůn vítězky Světového poháru, přičemž okruh postrádá i několik legend. Mezi muži se očekává útok na Marca Odermatta. Zítra v Söldenu startuje sezona za velkého očekávání fanoušků. Co přinese?
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Odvážná Mikaela
Mohla si počítat čárky za další a další slalomové triumfy a blížit se tak k rekordnímu sedmému velkému globu. Mikaela Shiffrinová ovšem šokovala rozhodnutím omezit závody v nejtechničtější disciplíně. Místo toho se chce soustředit na obří slalomy a super-G.
„Můžu se dostat na stupně vítězů, nebo ne? Nemám tušení. Bavilo mě trošku poodhalit oponu, to mě na tom láká,“ uvedla Shiffrinová
Je to odvážné rozhodnutí. Po drsném pádu v Killingtonu koncem roku 2024 trpěla posttraumatickou stresovou poruchou a dlouho jí trvalo si znovu na svazích zvyknout na rychlost. Na vítězství v obřím slalomu čeká od prosince 2023, v super-G zvítězila za kariéru pětkrát, naposledy v roce 2022.
„V obřím slalomu jsem zažila bláznivou cestu. Mám velké pochyby, jestli můžu znovu vítězit,“ přiznává Shiffrinová.
I tak jde do toho.
Start bez legend
Na začátku zimy schází několik velkých jmen ženské části okruhu. Pětatřicetiletá Švýcarka Lara Gutová-Behramiová se koncem minulé zimy rozloučila a další ke svým třem vítězstvím v Söldenu dnes nepřidá. Italka Sofia Goggiaová dohání manko po několika nepříjemných virových infekcích. Její krajanka Federica Brignoneová, jedna z hrdinek olympiády v Cortině d´Ampezzo, si nechala v létě vyndat dlahu a šrouby z nohy, kterou si zlomila deset měsíců před Hrami.
Mimo je i Lindsey Vonnová. Zůstane to tak ale až do konce zimy? Slavná Američanka po pádu v Cortině málem přišla o nohu, už jenom myšlenka na její další comeback se zdá nevhodná. Americký tým ji však zařadil na soupisku pro sezonu.
„Těším se, až se bude moci vrátit ke sportovnímu životu. A myslím, že teprve se uvidí, co to přesně bude znamenat z hlediska rozsahu,“ uvedl šéflékař amerického týmu Tom Hackett pro Vail Daily.
Návrat Petry
Bylo to nekonečné čekání. Slovenské hvězdě Petre Vlhové se téměř před třemi lety v Jasné při na první pohled nevinném pádu přetrhla parádní kariéra. V únoru se už ukázala na olympiádě, kde se připomněla dvacátým místem. Ve Světovém poháru se ale na startu objeví až dnes v Söldenu, po předlouhých 1008 dnech od karambolu v Jasné.
„Měla jsem trošku šoky. Člověk se do toho celého vrátí, zažívá znovu ten stejný režim a kolikrát to bylo opravdu náročné,“ řekla Vlhová pro web Šport.sk. „Tělo už reaguje trošku jinak a potřebuju víc volna. Ale vybrala jsem si to a jsem šťastná, že jsem zpátky.“
Šance pro Emmu
Změna závodních plánů Mikaely Shiffrinové znamená otevřené dveře k velkému globu pro několik vyzývatelek. V jejich čele je univerzální Němka Emma Aicherová, která v minulé sezoně skončila za Američankou v celkovém pořadí Světového poháru jen o 87 bodů.
„Je mi líto, že Mikaela plánuje vynechat pár slalomů, je tváří našeho sportu. Ale když se do toho pustí, je pro nás samozřejmě stále měřítkem,“ uvedla Aicherová, která hodlá dál závodit ve všech čtyřech disciplínách.
Výzva pro Marka
Švýcar Marco Odermatt vyhrál v posledních pěti letech šestnáct křišťálových globů z dvaceti. Po olympiádě, kde mu unikla zlatá medaile, je však možné, že se tentokrát bude víc soustředit na světový šampionát v Crans Montaně.
Tak jako tak nebude mít obranu lyžařského trůnu snadnou. Olympijský vítěz v obřím slalomu Lucas Pinheiro Braathen chce svou dominanci z točivých disciplín posunout i na super-G. Pokud uspěje, bude velkým kandidátem na celkové vítězství ve Světovém poháru.
1. Světový pohár v Söldenu
|PROGRAM OBŘÍHO SLALOMU
|Sobota
|10:00
|1. kolo obřího slalomu žen
|13:00
|2. kolo obřího slalomu žen
|Neděle
|10:00
|1. kolo obřího slalomu mužů
|13:00
|2. kolo obřího slalomu mužů