Shiffrinovou zastavila bílá tma. Těžký pád Scheibové a návrat Vlhové po 1008 dnech
Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová dál čeká na vítězství v obřím slalomu Světového poháru. Na úvod nové sezony v Söldenu závod skvěle rozjela nejrychlejším časem prvního kola, druhá jízda ve špatné viditelnosti ji ale srazila na sedmou příčku. Vyhrála její krajanka Paula Moltzanová. Slovenka Petra Vlhová se po téměř třech letech na okruh vrátila 23. místem.
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Fukejř na ledovci Rettenbach změnil všechno. Mikaela Shiffrinová byla po prvním slunečném kole v rozpustilé náladě, vedla o 14 setin sekundy a na talíři měla první triumf v obřím slalomu od prosince 2023. V mezidobí zažila vážný pád v Killingtonu, po němž si v disciplíně přestala věřit. Po povedeném prvním kole jí vítězný comeback do značné míry zmařilo počasí.
Stopka od bílé tmy
Ve druhém kole vjela Shiffrinová do bílé tmy, v níž mezi poryvy větru poletovaly sněhové vločky. V cíli měla až sedmadvacátý nejlepší čas druhé rundy. V celkovém pořadí klesla na sedmou příčku, ale kousek za čárou se vrhla do náruče rozradostněné krajanky Pauly Moltzanové.
Dvaatřicetiletá veteránka ve svém 149. závodě Světového poháru kariéry poprvé zvítězila. V náročných podmínkách druhého kola si udržela rychlost.
„Cítím se jako v pohádce, je to docela nereálné. Budu potřebovat chvilku, abych si to zanalyzovala,“ řekla Moltzanová.
Vyhrála o setinku sekundy před Larou Colturiovou, rodilou Italkou reprezentující Albánii. Třetí dojela německá univerzálka Emma Aicherová.
Návrat Slovenky po 1008 dnech
Slovenka Petra Vlhová se do Světového poháru vrátila po předlouhých 1008 dnech, v nichž absolvovala dvě operace zraněného kolene. Po prvním kole byla na nadějném jedenáctém místě, v náročnějších podmínkách finálové jízdy se ale propadla na 23. příčku.
Rychle se měnícího počasí skvěle využila Polka Maryna Gasienicová-Danielová. Po prvním kole byla devětadvacátá, ve finále ale předvedla ještě v dobré viditelnosti suverénně nejrychlejší jízdu a posunula se o dvacet příček na devátou pozici.
Těžký pád Rakušanky
Do cíle se nedostala Rakušanka Julia Scheibová, držitelka malého křišťálového globu za obří slalom za minulou sezonu. S číslem 2 v prvním kole zmrazila natěšené diváky divokým karambolem poté, co ji do vzduchu vymrštila terénní vlna.
„To je překvápko hned na začátek závodu!“ hlásil expert České televize Borek Zakouřil. „Už oblouk předtím byl na hraně. Šla tam pozdě, tlak na patky v přechodu… Fyzika je neúprosná. Je tam terénní vlna, kde lyže dostane víc tlaku než v normálním oblouku.“
Scheibovou po pádu bolelo koleno, ale uvedla, že by nehoda neměla mít vážnější následky.
„První vyšetření ale byla pozitivní,“ uvedla Scheibová.
Češky v Söldenu nestartovaly. Ester Ledecké začne lyžařská sezona až 11. prosince sjezdem v Beaver Creek.