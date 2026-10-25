Z pláže na ledovec! Na vítěze obřího slalomu v Söldenu se smála brazilská herečka
- Lucas Pinheiro Braathen suverénně vyhrál úvodní obří slalom v Söldenu.
Brazilský lyžař si po letním surfování v Riu pochvaloval zvládnutý tlak.
Vítězstvím si hned v prvním závodě zajistil udržení červeného čísla lídra.
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Léto strávil na plážích Ria de Janeiro, v prvním závodě lyžařské sezony ale Lucas Pinheiro Braathen závodil tak, jako by nikdy nezmizel ze sněhu. Nedělní obří slalom v Söldenu vyhrál s náskokem 48 setin sekundy před Loicem Meillardem a v cíli se na něj smála brazilská přítelkyně Isadora Cruzová.
Během pauzy surfoval
Dělá si to po svém. Syn norského tatínka a brazilské maminky už třetí sezonu reprezentuje zemi Pelého, pro niž před pár měsíci vyhrál historické olympijské zlato i malý křišťálový globus v obřím slalomu. V letní pauze pak nabíral sílu mimo zasněžené svahy.
„Byl jsem každý den na pláži a hodně jsem surfoval,“ citoval ho rakouský web Heute.
Pinheiro Braathen se hodně věnoval taky dalších vodním sportům, skákal i na trampolíně. Na sněhové kempy vyrážel do Argentiny a Chile bez nutnosti vyrovnávat se s časovým posunem. V Riu využíval zázemí brazilského olympijského týmu a spokojený je i v soukromí. Už od loňského jara je ve vztahu s herečkou Isadorou Cruzovou a v Riu si našli společný byt, jen deset minut od studia, kam chodí dlouhovlasá Brazilka do práce.
Tlak je privilegium
Cruzová se za svým milým vydala i do Söldenu, a když projel vítězně cílem, se zářivým úsměvem si schovávala hlavu do dlaní.
„Na mých ramenou bylo hodně tlaku. Ale tlak je privilegium, které prostě musíte zvládat. A mně se to povedlo,“ uvedl Pinheiro Braathen. „Byl to výborný první den. Je úleva otevřít sezonu takovým způsobem. Je to velmi příjemné.“
V Söldenu vyhrál v roce 2020 svůj první závod Světového poháru. Od té doby na ledovci Rettenbach čekal na další stupně vítězů. Vloni nedojel první kolo. Tentokrát vedl v polovině závodu o 24 setin sekundy před Meillardem. Ve druhé jízdě předvedl devátý nejlepší čas, ale součet mu stačil na suverénní vítězství.
Pinheiro Braathen tak udržel červené číslo lídra obřího slalomu, s kterým v Söldenu jako loňský šampion disciplíny nastoupil.
„Z minulé sezony jsem si přinesl volnost. Dokážu se s tlakem vyrovnávat,“ pochvaloval si.