Může se Vonnová vrátit? Bank: Lyžaři jsou magoři… Střelená je na to dost
Jenom z té myšlenky jde mráz po zádech. Je možné, aby se lyžařská legenda Lindsey Vonnová po vážném zranění na olympiádě ještě vrátila k závodům? „Chce se vrátit,“ říká Tomáš Bank, šéf závodního oddělení značky Kästle.
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Zpátky na svahu ještě nestojí. Už ale není ani tou pomlácenou sportovkyní, kterou litoval celý svět, když po pádu v olympijském sjezdu v Cortině d´Ampezzo křičela do zvukových mikrofonů strašlivou bolestí.
Koncem léta Vonnová ukázala, že už nemá problém sportovat. Před US Open si zahrála v exhibici s Jimmy Connorsem a Kim Clijstersovou. Tehdy taky oznámila, že ji v listopadu čeká další operace kolene, které si poranila pár dní před olympiádou v Crans-Montaně.
Jak Vonnová posiluje
Nedávno se na Instagramu pochlubila sekvencí z posilovny, kde se snaží posílit zraněnou nohu, aby byla připravena na rekonstrukci kolenního vazu a následnou rehabilitaci.
„Zaměřuju se na vysoký počet opakování, budování svalové vytrvalosti a nárůst svalové hmoty,“ vysvětlila. „Také se pomalu vracím ke skokům – statickým, bočním i k tlumení nárazů při zastavování a rozbíhání. Je to celkem snadné, ale výsledky se postupně dostavují. Doufám, že budu co nejsilnější, aby mi po operaci, až mi noha atrofuje, ještě nějaké svaly zbyly.“
Střelená je na to dost, říká Bank
Přesto se v lyžařském zákulisí živě spekuluje, že čerstvě dvaačtyřicetiletá legenda ještě někdy může objevit znovu na závodním svahu.
„Chce se vrátit. Nevím, jak moc má tu nohu zničenou, ale střelená je na to dost,“ říká Tomáš Bank, dlouholetý trenér a od jara šéf závodního oddělení značky Kästle. „Taky jsem se stal jejím fanouškem, daleko větším než dřív. Bylo úplně neuvěřitelné sledovat, jak dělá prohlídku. Je vidět z dálky, proti ostatním holkám je obrovská. Ještě jsme se hodně sblížili s jejím týmem. Měla asi tři trenéry a všichni jsou golfisti, tak jsme se trochu na hřištích potkali. Ona se chce prostě vrátit a dělá pro to všechno.“
Návrat, který ohromil lyžařský svět
Vonnová je tak trochu jako Snaživec ze slavné písničky Pražského výběru. Jedněmi dveřmi ji vykážou, už druhými se vrací…
Poprvé se loučila s kariérou na mistrovství světa 2019 v Aare, kde se stylovým monoklem po pádu v super-G získala bronzovou medaili ze sjezdu. Koncem roku 2024 šokovala comebackem k závodnímu lyžování s cílem připravit se na olympiádu v Cortině d´Ampezzo, kde se jí historicky vždy dařilo.
V první sezoně po návratu si ještě zvykala, ale zakončila ji druhým místem v super-G v Sun Valley. A v minulé olympijské zimě jezdila jako ve své nejlepší éře. V prvních devíti závodech stála osmkrát na stupních, vyhrála sjezdy ve Svatém Mořici a v Zauchensee.
„Ženské lyžování je o zkušenostech. Říkal jsem, že si klidně myslím, že může být Lindsey klidně na bedně. Netušil jsem, že v Zauchensee vyhraje o vteřinu a půl…“ řekl Bank.
Lyžaři jsou magoři. Kdyby nebyli, dělali by jiný sport
Vše změnil pád v Crans Montaně těsně před olympiádou, kde si přetrhla vaz v koleni. Přesto na Hry odjela, ve sjezdu ale krátce po startu narazila do branky a v pádu si způsobila komplikovanou zlomeninu nohy. Což způsobilo diskuzi o smyslu jejího dobrodružného počínání.
„Kdo ve sjezdu neriskuje život… Já ji chápu,“ líčí Bank a připomíná případ svého bratra Ondřeje. „Sedm let jezdil s utrženým vazem. Lyžaři jsou magoři. Kdyby nebyli, tak by dělali jiný sport. Ona tomu obětovala tolik... Olympiáda je pro Američany důležitá, měla ji v hlavě jako cíl. Měla smůlu, ona by to klidně vyhrála, i s utrženým vazem.“
Ještě jeden comeback?
Co bude dál? Po operaci kolene čeká Vonnovou několik měsíců rekonvalescence. Vzdá to, nebo dotáhne ještě jeden comeback? A co je vlastně ve hře? Touha výjimečné lyžařky ještě jednou cítit vítr kolem uší, nebo hrají roli i sponzorské peníze?
„Já jsem ji sledoval. Ona byla holka šťastná... Nebylo to kvůli prachům…“ říká Bank.