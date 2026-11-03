Těsně unikla ochrnutí, ukázala jizvu. Olympijská vítězka Gisinová popsala, proč končí
Švýcarská lyžařka Michelle Gisinová ve 32 letech oficiálně ukončila profesionální sjezdařskou kariéru.
Dvojnásobná olympijská vítězka se rozhodla skončit 11 měsíců po vážném pádu ve Svatém Mořici, po kterém těsně unikla ochrnutí a prodělala operace.
V prohlášení uvedla, že šlo o dlouhý proces související s náročnou rehabilitací i předešlými roky v elitním lyžování.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Švýcarská lyžařka Michelle Gisinová ukončila ve 32 letech sjezdařskou kariéru. Dvojnásobná olympijská vítězka dnes oznámila odchod z profesionální scény v prohlášení.
Rozhodnutí zveřejnila prostřednictvím národního svazu 11 měsíců po těžkém pádu v tréninku na sjezd ve Svatém Mořici, po němž podstoupila několik operací páteře, kolena a zápěstí.
Dlouhý proces už před rehabilitací
Těsně unikla ochrnutí a v koleně si přetrhala vnitřní a zkřížený vaz. Ve videu je vidět i výrazná jizva, která ji zůstala na zátylku. „To rozhodování byl dlouhý proces, který se vyvíjel paralelně s rehabilitací, ale už i v letech předtím,“ uvedla Gisinová.
Největší úspěchy v kariéře prožila na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022, na nichž ovládla kombinaci. V Číně přidala i bronz v superobřím slalomu.
Ve Světovém poháru absolvovala 291 startů a svoji univerzalitu prokázala tím, že vybojovala alespoň jedno pódiové umístění ve všech pěti disciplínách. Vyhrát ale dokázala jen jeden slalom, a to v prosinci 2021 v rakouském Semmeringu. Z mistrovství světa má ve sbírce stříbro a bronz z kombinace.