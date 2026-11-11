Síla lásky! Jak se Tereza Nová vrací do života. Přítel zůstal oporou, vybraly se tři miliony
- Web iSport popisuje příběh lyžařky Terezy Nové, která po vážném pádu byla několik týdnů v kómatu. Za rok udělala obrovský pokrok.
- Pomáhá jí rovněž síla lásky. Je ráda, že ji přítel Ondřej Berndt neopustil. „Nikdy jsem o tom nepřemýšlel,“ říká sám někdejší lyžař, který ji také trénoval.
- Zraněná lyžařka už sama chodí o hůlce, řídí auto. Výrazně jí pomohla i sbírka, kterou inicioval lyžařský svaz. Vybraly se téměř tři miliony korun.
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Stačí, abyste viděli, jak už o hůlce sama chodí. Jak jí narostly vlasy, na tváři má úsměv. A jak už mnohem líp mluví. Dokonce řídí auto. Rychle vám dojde, jak se vážně zraněná lyžařka Tereza Nová, která ležela několik týdnů v umělém spánku, vrací do běžného života. I díky lásce. „Je skvělý. Mohl se na mě dávno vyprdnout, teď má se mnou starosti…,“ obrátí se na přítele Ondřeje Berndta, také někdejšího lyžaře. A následuje polibek. Co na to říká on? Jaký udělala velká bojovnice pokrok? Co plánuje dál? Server iSport přináší příběh plný naděje, odříkání i silné vůle.
Obrovský posun
Před rokem v srpnu vyšla ve Sport Magazínu obsáhlá reportáž o rekonvalescenci někdejší úspěšné lyžařky. Jak v Kladrubech absolvovala fyzioterapie, po chodbách jezdila na vozíku. Na hlavě musela mít speciální helmu poté, co jí odebrali lebeční kost. Vydala ze sebe ztěžka několik vět, jinak bylo vidět, jak se jí složitě mluví.
Za třináct měsíců udělala obrovský posun. „Když mě někdo delší dobu nevidí, tak vždycky říká, že se to zlepšilo,“ říká 28letá specialistka na rychlostní disciplíny. Ale sama dobře ví, že má před sebou ještě spoustu práce. A teď už progres půjde po menších krůčcích.
Sedí v sídle lyžařského svazu v Praze, kam dorazila s dlouholetým životním partnerem. Berndt, účastník zimní olympiády v Koreji a čtyř mistrovství světa, ji předtím trénoval. Potom přeskočila jiskra, láska hoří dál. Právě její síla se ukazuje v posledních týdnech i měsících.
„Smekám před ním klobouk. Protože se na mě dávno mohl vykašlat,“ přiznává Nová, která se zranila v lednu 2025 při tréninku sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu. Několik týdnů byla v umělém spánku, podstoupila řadu vážných operací. Nejbližší se báli nejhoršího.
Nikdy se na ni nechtěl vykašlat
A právě přítel jí byl neustále nablízku. Už i na německé klinice v Murnau, kdy strávil hodiny u jejího lůžka. Mluvil na ni, pouštěl jí písničky. I když už byla probuzená, nic z toho si nepamatuje. Ale právě tahle energie ji dostala zpátky do života.
„Mohl se na mě vyprdnout, teď se mnou má akorát starosti… Jsem moc ráda, že to se mnou vydržel,“ vysekne mu poklonu.
A neměla trošku strach, že to tak nedopadne a pod tíhou okolností se rozejdou? „Zezačátku trošku ano. Ale teď už vím, že je to silák a zvládne to se mnou,“ děkuje.
„Já jsem ani na chvíli nepřemýšlel, že bych se na ni vyprdnul. Jsme v tom spolu. Stalo se. Asi by bylo ošklivé, kdybych se na ni vykašlal v takové situaci,“ reaguje přítel, který ji pak láskyplně chytí za ruku.
To kvůli společné fotografii sedí venku před sídlem svazu, na houpačce. K ní došla už sama, pouze s hůlkou. I tohle je důkaz jejího progresu.
Stejně jako to, že už je schopná sama řídit auto. „Nejdřív měli trošku strach, tak jezdili se mnou. Ale nedávno už jsem jela sama z Jablonce do Plzně,“ pochlubí se s úsměvem. I tak jsou ale přítel s tatínkem neustále na telefonu. Je logické, že mají obavy. Jejím schopnostem věří, ty už při společných jízdách otestovali.
Tereza Nová už i sama řídí auto • Archiv Terezy Nové
„Ale jde o to, jestli má tak dobré periferní vidění a dokázala by zareagovat, když udělá chybu někdo jiný,“ ptá se přítel. „Mně to přijde v pohodě. Já se ničeho nebojím. To ostatní se spíš bojí o mě,“ zareaguje bojovnice, která se nepoddala osudu.
Zhroutit se? S tím se daleko nedostanete
Neproklíná ho. Neptá se sama sebe: Proč zrovna já?
Ne. Naplno se vrhla do cvičení, i když pochopitelně někdy se jí moc nechce. Ale je nastavená v módu, že to zvládne.
„Nadávat na to, co se stalo? To umí každý. Ale mně to přijde jako zbytečné plýtvání energie. Zhroutit se člověk může vždycky. Ale s tím se daleko nedostane,“ hlásí sama lyžařka, která sní o tom, že brzo odhodí i hůlku…
K tomu však ještě vede cesta plná cvičení a dalšího odříkání. Vedle přítele jsou jí obrovskou oporou i rodiče. Oba vystupovali v nedávném dokumentu České televize, kde si lyžařská reprezentantka povídala s hercem Pavlem Novým. Také jeho poté, co mu ochrnulo celé tělo, vrátili zpátky do života v rehabilitačním ústavu v Kladrubech.
„Ten je tak ukecanej!“ směje se. Natáčení se povedlo. „Máme na to hezké reakce, což je super,“ popisuje Berndt. V dokumentu byl vůbec poprvé ukázaný inkriminovaný pád, při němž se sjezdařka zranila. Moment, po němž bojovala o život. Ale právě s Novou, když záběry viděla, emoce necloumaly.
„Prostě se stalo… Nevadí mi to. Naopak vždycky, když někdo při závodech spadl, jsem to chtěla vidět. Abych viděla, proč se to stalo,“ říká vyrovnaně. S přítelem, a tehdejším trenérem, jenž s ní byl na startu, se o tom potom začali vybavovat.
Jak trať zrychlila oproti minulým dnům, jak ji rozhodila boule, sekla se jí lyže. Jak se bouchla o sjezdovku okamžitě při pádu, z následného zamotání se do sítí měla odřeniny.
„Vidíte. A já si nic nepamatuju. Začala jsem vnímat, až když jsem byla v Česku v Motole,“ vrací se k sérii zákroků, které jí zachránily život.
Dělá maximum, aby jednou byla soběstačná. Teď žijí s přítelem v Jablonci, kde rekonstruují domek. Nebo pobývá u rodičů. Ti jsou sice rozvedení, ale i tak dceři poskytují veškeré zázemí. Právě podpora rodiny je pro ni zásadní.
Ráda chodí na procházky, vyšlapala dokonce do prudkého krpálu na zříceninu hradu Trosky. V létě byli s přítelem na dovolené u moře. Ráda jezdí na koni nebo šlape na speciálně upraveném kole. A co víc. Nezanevřela ani na lyže, už se na ně v zimě krátce postavila.
Tereza Nová s Ondřejem Berndtem na dovolené • Archiv Terezy Nové
Vybraly se téměř tři miliony
Obrovskou pomocí při nákladné rehabilitaci byla veřejná sbírka, kterou inicioval Svaz lyžařů. „Opravdu moc děkujeme všem, kteří mi přispěli. Vážím si toho,“ zdůrazňuje Nová.
Celkem se vybraly téměř tři miliony korun! Přesně to bylo 2 763 862,99. „Vidět Terku znovu sportovat a vracet se k tomu, co má nejraději, je pro nás nesmírně povzbudivé,“ říká Tomáš Haisl, ředitel marketingu a komunikace Svazu lyžařů.
„Za každým jejím pokrokem je obrovské odhodlání, každodenní práce a podpora jejích nejbližších. Těší nás, že jí na téhle cestě pomáhají i peníze ze sbírky, které se proměňují v konkrétní pomoc –rehabilitace, automobil, speciální kolo a další pomůcky, které jí usnadňují každodenní život. Přesně proto jsme sbírku vyhlašovali: aby měla co nejlepší podmínky pro zotavování, získávala zpět svou samostatnost a mohla se vracet i k věcem, které jí přinášejí radost,“ dodává Haisl.
Do sbírky se zapojila široká veřejnost, ale i sami lyžaři. Vlna podpory byla obrovská. „Podpora Terky zároveň ukázala, jakou sílu má naše lyžařská a snowboardová komunita, když se semkne. Dokázali jsme společně udělat něco, co má skutečný dopad na život jedné z nás. Všem, kteří přispěli, proto patří velké poděkování. Terčiny pokroky jsou tím nejlepším důkazem, že jejich podpora má opravdový a dlouhodobý význam,“ dodává Haisl.
Nová má před sebou ještě spoustu práce. Ale už to, jaký udělala pokrok, je zázrak.
Terko, hodně dalších sil!