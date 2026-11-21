Lyžařský průlom: Poprvé slaví Albánie díky Italce! Značka Ledecké jede jak blesk
Lyžařský svět zažil historickou událost. Díky triumfu dvacetileté hvězdy Lary Colturiové ve slalomu v Gurglu slaví Albánie první vítězství ve Světovém poháru. Rodilá Italka je zatím na vrcholu svého velkého příběhu. Dokonce se osamostatnila jako vedoucí žena elitního seriálu.
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Albánie má na mapě lyžařského světa konečně svůj špendlík. A může za to blonďaté číslo, které v úvodu zimy vládne i nad alpskými velmocemi. „Je to šílené. Alpské lyžování je v Albánii stále známější. Jsem vděčná,“ líčila Colturiová v cíli sobotního slalomu v rakouském Gurglu.
Před startem už měla za sebou dvě těsná druhá místa, v obřím slalomu v Söldenu nevyhrála o pouhou setinu sekundy. Před závodem se s Němkou Emmou Aicherovou dělila o celkové vedení ve Světovém poháru. Měla za sebou už devět závodů na stupních, ale ke svému premiérovému vítězství se neupínala.
Nemám moc energie…
„Vlastně ne. Ve startovní bráně nikdy nepřemýšlím o výsledku, o vítězství. Chci si závod jen užít, poslední závody to fungovalo. Vlastně jsem se dneska cítila unavená. V jednom momentu jsem si říkala: Nemám moc energie…“ vysvětlovala Colturiová.
V divokém závodě v Gurglu to ale dokázala. Elitní lyžařky v prvním kole doplatily na bídnou viditelnost v mlze. Colturiová však i z nich vytěžila průběžné druhé místo za vedoucí Švédkou Swenn Larssonovou.
V druhém kole předvedla nejrychlejší jízdu, a když nejrychlejší z první jízdy projela cílem, vítězně zapumpovala levičkou. „Nemám ani sílu se nadechnout. Je to surrealistické,“ smála se.
Je to zatím nejlepší bod její unikátní cesty, kterou si vyvzdorovala proti vůli jedné z lyžařských velmocí. Colturiová se narodila v Turíně z lásky dvou lyžařů. Jejím otcem je instruktor Alessandro Colturi, matkou Daniela Ceccarelliová - olympijská šampionka v super-G ze Salt Lake City. Ta začala v roce 2020 pracovat pro albánskou lyžařskou federaci a o dva roky později dostala její dcera povolení startovat za novou zemi.
Řekla jsem si: Proč ne?
Za odvážným rozhodnutím stály vyhlídky na lepší podmínky a konec časů, v nichž rodiče své ratolesti mazali lyže, uklízeli pokoje a vařili jídlo. „Objevila se příležitost a řekla jsem si: Proč ne? Každý sportovec má vlastní cestu,“ vysvětlovala Colturiová v rozhovoru pro olympis.com před dvěma lety.
Italský svaz sice protestoval, s odchodem talentované lyžařky ale nic nezmohl. Colturiová přestupem získala především absolutní svobodu. A albánští fanoušci už si ji oblíbili.„Začínají se stále víc zajímat o zimní sporty, což je skvělé. Na sociálních sítích mě sleduje spousta Albánců, fandí mi a kdykoli jedu do Albánie, jsou moc milí,“ pochvaluje si.
Respektu s hvězd typu Mikaely Shiffrinové nebo Petry Vlhové se rychle zbavila. Poprvé na stupně se dostala před dvěma lety právě v Gurglu. Na olympiádě v Cortině d´Ampezzo ale skončila bez medaile a po sezoně udělala významné změny.
Přestěhovala se do Salzburku, kde se připravuje ve špičkovém tréninkovém centru. Jako svého kondičního trenéra najala Martina Hagera, který dřív pomáhal Lindsey Vonnové.
Je to pro mě velký krok
„Do puzzle mi pár dílků scházelo, třeba silový trénink,“ vysvětlila Colturiová pro olympics.com. „Moji rodiče jsou teď mými hlavními kouči. Náš malý tým se rozrůstá a stává se větší rodinou.“
V létě se ale Colturiová v Salzburku učila žít samostatně bez každodenní podpory rodičů. Zařídila si i řidičský průkaz. „Byla jsem úplně sama a všechno jsem si musela zařizovat. Je to pro mě velký krok,“ popisovala.
V úvodu sezony jí pomáhají i rychlé lyže značky Head, k níž před sezonou přestoupila i česká reprezentantka Ester Ledecká. Její jezdkyně obsadily v Gurglu první čtyři místa a pět příček z nejlepších šesti míst. Druhá skončila Švédka Sara Hectorová, třetí její krajanka Larssonová. „Byl to skvělý den pro Švédsko i pro Head,“ usmívala se Hectorová, která za vítězkou zaostala o 27 setin sekundy.
A světové lyžování zažívá na úvod sezony něco nevídaného. Ženský Světový pohár vede Colturiová pro Albánii, mezi muži zatím vládne vítěz dvou dosavadních závodů Lucas Pinheiro Braathen, který reprezentuje Brazílii.