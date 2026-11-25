Italská lyžařská hvězda končí kariéru: Těžké rozhodnutí, ale moje noha pořád není uzdravená
Lyžařka Federica Brignoneová ukončila kariéru. Šestatřicetiletá Italka to oznámila ve videu zveřejněném národním svazem. Po vážném zranění nohy získala na únorových olympijských hrách před domácím publikem v Cortině d'Ampezzo zlaté medaile v super-G a obřím slalomu, ale stále měla bolesti a v srpnu absolvovala další operaci.
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Po tomto zákroku, při němž jí lékaři odstranili kovovou dlahu a šrouby z levého kolena, se snažila vrátit na svahy. Dnes oznámila, že už závodit nebude. „Moje noha stále není úplně uzdravená a rozhodla jsem se ukončit kariéru sportovkyně a přestat závodit, i když je to těžké rozhodnutí,“ uvedla soupeřka Ester Ledecké.
Brignoneová stále cítí následky úrazu, který po životní sezoně utrpěla na národním šampionátu v dubnu 2025. Při pádu v obřím slalomu si tehdy v levé noze komplikovaně zlomila holenní kost a hlavici lýtkové kosti a přetrhla přední zkřížený vaz v kolenu. „Moje noha pořád příliš bolí,“ posteskla si.
Poslední závod?
Chce se ale rozloučit s lyžemi na nohou. „Chtěla bych odjet jenom jeden poslední závod. Dám vám vědět, kdy,“ vzkázala dvojnásobná mistryně světa.
Vedle zlatých medailí z Cortiny získala Brignoneová ještě dvě olympijská stříbra a jeden bronz. V letech 2020 a 2025 se stala celkovou vítězkou Světového poháru. V elitním seriálu působila 19 let a vyhrála 37 závodů, což z ní dělá nejúspěšnější Italku v historii. V celkových národních statistikách je před ní jen Alberto Tomba s 50 triumfy.