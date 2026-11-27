Zázrak, kterému nikdo nevěřil! Francouzský lyžař bojoval o život, dva roky poté hlásí návrat
Koncem roku 2024 bojoval o život. Nyní se na lyžařskou scénu vrací, možná silnější než kdykoliv předtím. Francouzský sjezdař Cyprien Sarrazin by měl nastoupit k sobotnímu super-G v americkém středisku Copper Mountain, přesně 701 dnů od hrozivého pádu v Bormiu. Specialista na rychlostní disciplíny se objevil v nominaci Francouzského lyžařského svazu. „Nyní už je všechno na dobré cestě,“ prohlásil.
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Před rokem a jedenácti měsíci se Cyprien Sarrazin podruhé narodil. Během závěrečného tréninku na sjezdovce Pista Stelvio v italském Bormiu totiž ošklivě havaroval, v rychlosti 120 km/h ztratil kontrolu, vylétl do vzduchu a nepříjemně dopadl na zem.
Velmi blízko smrti
Při děsivém pádu utrpěl vážné poranění hlavy, nitrolební subdurální hematom. Mezi mozkové blány se mu vylila krev a v nemocnici musel podstoupit operaci. Krátce po zákroku byl v umělém spánku, z něhož se probral během pár hodin.
Při urgentním zákroku mu lékaři vyvrtali do lebky velký otvor, aby uvolnili tlak a odvedli nahromaděnou krev. Tím mu zachránili život. „Málem jsem zemřel. Byl jsem opravdu velmi blízko smrti. Mnohem blíž, než jsem si zpočátku myslel,“ popisoval Sarrazin.
V tu chvíli neměl na návrat ke sportu ani pomyšlení. Po čase ale jeho láska k lyžování pochybnosti přebila. „Chci to zkusit znovu, chci zase lyžovat na profesionální úrovni. Ale ne za každou cenu. Pokud si uvědomím, že na vrcholový sport už nemám, skončím,“ líčil pro televizní stanici Eurosport.
Zpět v někdejší formě
V září se Sarrazin zúčastnil tréninkového kempu francouzského týmu v Argentině, kde veškeré rozpaky zahnal. Sám si ukázal, že comeback by klapnout mohl. Před sobotním závodem super-G v americkém Copper Mountain se navíc jeho jméno objevilo v nominaci Francouzského lyžařského svazu.
Sarrazin to označil za svou druhou životní šanci. „Vždycky se objeví nějaké pochybnosti a strach. Když člověk věří sám v sebe, může být překvapen, jak rychle se věci mohou obrátit k lepšímu a jak daleko se může dostat,“ hlásil.
V rozhovoru pro francouzská média naznačil svůj návrat už zkraje listopadu. Až teď k němu dostal definitivní razítko. „Nyní už je všechno na dobré cestě,“ pokývl pětinásobný vítěz závodů Světového poháru.
Samotný návrat na svahy je pro něj obrovským úspěchem. „Znovu jsem se dostal do své někdejší formy, omezují mě pouze kolena. Kromě toho ale nemám žádné trvalé následky. Nic mi nebrání v tom, abych byl znovu tím, kým jsem býval. Je to neuvěřitelné štěstí. Ani nedokážu vyjádřit, jak moc jsem vděčný. Věřím, že člověk v životě nedostane mnoho druhých šancí, ale já jednu dostal a dokonale ji využil,“ dodal lyžař.