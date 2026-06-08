Tajemství místa, kde vládne Bank: legendární konstruktér a lyže jako gurmánský pokrm
Závodní oddělení rakouského výrobce lyží Kästle v Hohenemsu vede bývalý trenér Ester Ledecké Tomáš Bank.
Na přípravě materiálu tam pracuje uznávaný konstruktér Rainer Nachbaur, který výrobu lyží přirovnává k vaření.
Další úspěchy chce přidat i český reprezentant Jan Zabystřan. Přečtěte si reportáž z továrny, kde se lyže vyrábějí.
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Jsou to lyže, na nichž Jan Zabystřan porazil fenomenálního Marca Odermatta a vyhrál před rokem závod Světového poháru. Ester Ledecká na nich získala bronz na šampionátu. Jejich slavný konstruktér pracoval už s legendárním sjezdařem Pirminem Zurbriggenem. Teď všemu vládne Tomáš Bank, který v továrně v rakouském Hohenemsu šéfuje závodnímu oddělení. Jaká je jeho práce? Jak je rád, že si značku Kästle vybral Justin Murisier? Proč se lyže nesmí přesolit? iSport.cz navštívil místo, kde lyže vyrábějí.
Trošku blázinec
Než se v zasedačce Kästle dostaneme k první otázce, stihne Tomáš Bank zkontrolovat provoz, promluvit s konstruktérem a vyřídit několik telefonátů v angličtině i němčině. „Trošku blázinec,“ usměje se.
Právě někdejší kouč, jenž dovedl Ester Ledeckou k olympijskému zlatu v super-G, se stal průvodcem reportéra iSport.cz v místě, kde vznikají lyže proslulé značky Kästle. Její historie sahá do roku 1924, ve své době to byl největší výrobce lyží na světě. Kdo chtěl být úspěšný, hlavně v osmdesátých letech, musel mít právě Kästle.
Lyžaři, kteří na nich jezdili, celkem získali na olympiádách nebo v rámci Světových pohárů 132 (!) medailí. A že to byla slavná jména. Jen namátkou: Toni Sailer, Andreas Wenzel, Pirmin Zurbriggen, Tom Stiansen nebo norský lyžařský král Kjetil André Aamodt.
Lyže se nesmí přesolit
Po útlumu ji přivedl zpátky k životu a na výsluní český podnikatel Tomáš Němec, sám lyžařský srdcař, jenž neustále aktivně jezdí. Továrna je schovaná v areálu s cihlovou budovou v ulici Kaiser-Franz-Josef a hlavní slovo jako konstruktér má Rainer Nachbaur, přezdívaný Raini, jenž má v branži obrovské renomé.
„Já a legenda? To ne. Vždyť ta už bývá po smrti,“ usměje se postarší muž v brýlích. Ale v oboru je. „Pro mě bylo klíčové, aby tady zůstal. A jsem za to moc rád,“ říká Bank a poplácá klíčového muže fabriky po ramenou.
Tomáš Bank v továrně lyžích Kästle • Pavel Mazáč / Sport
V minulém roce totiž kvůli sporům s někdejší šéfkou chtěl odejít, ale český šéf ho udržel. Což je pro Kästle výhra. Možná tak velká, jako když Zabystřan před rokem s číslem 29 ovládl super-G ve Valgardeně a šokoval i Odermatta. Záběry zaskočeného Švýcara tehdy obletěly svět.
Do Kästle nastoupil Nachbaur ve druhé polovině osmdesátých let. Pamatuje i slavného Zurbriggena, s nímž jsou pořád v kontaktu. „Když něco potřebuju, zavoláme si. Značce pořád pomáhá,“ říká vyhlášený konstruktér, jenž ovládá jedinečné know-how.
Do fabriky nastoupil už v polovině osmdesátých let, za první výplatu si pořídil pár skialpových lyží. V tu dobu ještě pracoval ve firmě jako technik. Měl však dobrodružnou povahu, takže na Aljašku, kde chtěl sjet nejvyšší horu, si navrhnul a vyrobil vlastní lyže. Přesně tak, aby mu vyhovovaly. Postupně se v oboru rozkoukal a po chvíli už v něm byl expert.
Právě on je zodpovědný za to, jak lyže budou vypadat, se svými kolegy rozhoduje o výrobním procesu, řeší jakýkoliv detail. Do počítače zadává údaje, dohlíží na výrobní stroje, každou lyži si pak bere do ruky, aby ji otestoval.
„Ale není to jenom o mně,“ podotkne skromně. V magazínu Kästle přirovnává stavbu lyží k vaření. „Bez dobrých surovin dobře neuvaříte. A když to přesolíte, nebude to fungovat,“ vysvětluje Nachbaur. Právě jemu se daří, aby lyže z jeho dílny byly jako mimořádný gurmánský zážitek. Podle něj musí lyže souznít s povahou i dovednostmi závodníka.
Nová hvězda Murisier
Proto je pro něj důležitá zpětná vazba. O ni se v posledních letech stará i Zabystřan, česká sjezdařská jednička. Expert na rychlostní disciplíny na to má cit, takže dokáže popsat, v čem mu lyže seděly a jak by je naopak potřeboval vyladit.
Česká stopa je u slavné rakouské značky velmi silná. Od jara se z pozice prestižní funkce šéfa závodního oddělení stará o její rozvoj Bank, jenž využívá svých dlouholetých kontaktů v lyžařském světě. V něm úspěšně působil nejdřív jako trenér svého bráchy Ondřeje, potom s Ester Ledeckou, trojnásobnou olympijskou vítězkou.
Nejnovější akvizicí je Švýcar Justin Murisier. „Doufám, že se s námi dostane do absolutní špičky. Budu rád, když mu naše lyže budou sedět,“ přeje si Nachbaur, jenž s ním osobně v posledních týdnech ladil spoustu detailů.
Zabystřan dokázal, že na to má
S Bankem se podíváme i do míst, kde se vyrábí sjezdové boty. Na skříňkách visí plakáty závodníků, ve vzduchu je cítit závan lepidla. Pro závodníky je v malé místnosti nachystané speciální křeslo, do něhož se usadí, technici jim přesně změří nohu a přezkáče jim vytvarují na milimetr podle nohy.
Na chodbě pak potkáme Juliana Haldera, šéfa marketingu. Pochvaluje si, že firma zlanařila ke spolupráci právě Banka, jenž má v lyžování velké renomé. „Pracuje se s ním velmi dobře, známe ho z doby, kdy vedl Ester. Má spoustu kontaktů, navíc je vidět, že tomu rozumí,“ říká o šéfovi závodní sekce.
A věří, že sezona bude pro firmu úspěšná. Mezi muži se o to bude opět pokoušet Zabystřan, jenž si jako první lyžař v obnovené éře značky vzal Kästle na stupně vítězů. A hned se postavil nejvýš. „Dokázal, že na to má. Naším cílem je, aby byl na pódiu co nejčastěji,“ přeje si marketingový šéf.
Daří se jim lovit velká jména i ve skicrossu. Zlanařili Kanaďana Reece Howdena, velkou osobnost této disciplíny. Pro zajímavost – hlavním trenérem zámořského národního týmu je Stanley Hayer, jenž bydlí u Prahy. Má česko-kanadské kořeny, chvíli reprezentoval právě Česko. A i jeho VIP svěřenec má Kästle.
A věří, že se bude moct spolehnout na špičkový materiál. Na něj dohlíží konstruktérská legenda v malém rakouském městě, kam jste díky iSport.cz mohli nahlédnout.