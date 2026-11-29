Bílá tma oživila démony. Shiffrinová v Killingtonu bojovala sama se sebou, triumf jí unikl
Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová se vrátila na místo svého velkého traumatu. V sobotním obřím slalomu v Killingtonu závodila na sjezdovce Superstar, kde před dvěma lety utrpěla vážné bodné zranění. Ani tentokrát na domácím svahu nevyhrála, v mlze druhého kola ztratila vedení a prohrála o 11 setin sekundy s Novozélanďankou Alice Robinsonovou.
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Čekání na definitivní razítko ozdravného procesu, kterým prošla Mikaela Shiffrinová, stále pokračuje. Do obřího slalomu v Killingtonu vjela sice jako vedoucí závodnice, v mlze a špatné viditelnosti ale brzy na trati zaváhala, ztratila rychlost a 39 setinek z úvodní jízdy se rozplynulo.
Slavné Američance tak stále schází poslední krok ve velkém comebacku do světa obřího slalomu. Od traumatického pádu, který ji v Killingtonu potkal přesně před dvěma lety, v disciplíně ještě nevyhrála.
Nehoda měla vážnější následky
Tenkrát útočila na své sté vítězství ve Světovém poháru a ještě deset sekund před cílem se zdálo, že ho má v dosahu. Pak však na prudké části sjezdovky Superstar upadla, ve velké rychlosti doklouzala k plůtku a někde během kolize si způsobila velmi nepříjemné bodné zranění.
„Všechno, co tomu předcházelo, bylo naprosto bezchybné. Byla to nejlepší jízda, jakou jsem v Killingtonu kdy předvedla,“ vzpomínala Shiffrinová před sobotním závodem. „Byla jsem jen milimetr od pořádné katastrofy.“
Nehoda měla vážnější následky než jenom nepříjemnou ránu v břiše. Shiffrinová tehdy přišla o půlku zimy a trpěla pak i posttraumatickou stresovou poruchou. V obřím slalomu měla potíže s vědomím rychlosti.
V obřím slalomu na svém domácím svahu ještě nevyhrála
Do Killingtonu se vrátila v sezoně, kdy se jako suverénní historická rekordmanka v počtu vítězství ve Světovém poháru rozhodla vyjít ze své pohodlné zóny. Slalomy, v nichž dosud dominovala, omezila a poprvé se na start postaví až v neděli. A soustředí se na obří slalom, kde od nehody stále marně usiluje o vítězství.
„V tom, že si přiznáme, co nás možná děsí nebo co pro nás v minulosti představovalo velkou výzvu, spočívá síla. A zároveň si myslím, že právě toto přiznání mi dává sílu soustředit se na brány, které mám před sebou, až přijde ten správný čas,“ řekla Shiffrinová pro AP.
V Killingtonu může vzpomínat na šest slalomových vítězství. Jedno dosáhla před svou babičkou a v cíli plakala štěstím. V obřím slalomu na svém domácím svahu ještě nevyhrála. V sobotu skončila navzdory nepříznivým podmínkám při své druhé jízdě o jedenáct setin druhá. Ve finálovém kole předvedla až třiadvacátý nejlepší čas.
Dojížděla v bílé tmě
„Nakonec mám docela radost. Byly tam momenty, kdy jsem si říkala: Vůbec nejsem na vnější lyži… Bylo projevem vytrvalosti a odhodlání zkoušet to dál a bojovat. Věděla jsem, že budu muset bojovat, a tak jsem do toho šla,“ líčila Shiffrinová.
Dojížděla v bílé tmě, která její démony mohla oživit. Vidět bylo tak špatně, že se lyžařky orientovaly především kolem výrazných modrých čar na trati. „Trať vypadá jako Šmoulové,“ zahlásil do vysílačky jeden z norských trenérů.
Vítězná Novozélanďanka Robinsonová se ale usmívala. „Připomíná mi to podmínky, v nichž jsem vyrůstala. Vítr, sníh, mlha. Pro mě to byl známý pocit,“ líčila. Kromě Shiffrinové za sebou nechala i další americkou favoritku Paulu Moltzanovou, která skončila třetí. „Fanouškům se omlouvám, ale takhle to je,“ řekla Robinsonová.