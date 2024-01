Válka proti fluoru. Nehorší, co lidstvo vyrobilo! Zákaz i na Jizerské 50

Vezměte své staré fluorové vosky z garáže a vyměňte je za čisté. Organizátoři Jizerské 50 vyzývají tisíce běžkařů, kteří se těší na slavný závod v Jizerských horách, aby přijali nové status quo a vzdali se starých zásob vosků s nebezpečnou látkou, která v přírodě tvoří tzv. věčné sloučeniny.

„Budeme přijímat fluorové vosky, klidně i použité, klidně i od výrobců jiných značek a budeme dávat slevu padesát procent na ekvivalent bez fluoru,“ vysvětluje Jan Weisshäutel ze společnosti Swix. „Budeme je ekologicky likvidovat. Jediný způsob, jak je sprovodit ze světa, je spálit je na teplotu víc než 500 stupňů.“

„Spíš tisíc…“ usmál se v reakci Tomáš Cajthaml z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Lyžařský průmysl se v posledních letech musel změnit od základu kvůli důkazům škodlivých účinků tzv. perfluorovaných látek (ve zkratce PFAS) na lidské zdraví i životní prostředí.

„Perfluorované látky v sobě obsahují organicky vázaný fluor, což je zřejmě nejhorší typ kontaminantu, který doposud lidstvo vyrobilo,” vysvětluje Jaroslav Semerád z Laboratoře enviromentální biotechnologie MBÚ AVČR.

Tyto extrémně toxické látky v minulosti běžkaři paradoxně ve snaze zasportovat si v čistém prostředí zanášeli do přírody prostřednictvím skluznic svých lyží. V přímém ohrožení byli například profesionální servismani, kteří se v buňkách běžně pohybovali v zamořeném prostředí.

„Jsou studie, že voskaři mají pětkrát zvýšenou koncentraci perfluorovaných látek v krvi,“ vysvětluje Cajthaml.

Lyžařský svět se už několik let připravoval na novou éru a letos do ní konečně vstoupil. Na všech závodech pod hlavičkou mezinárodní federace FIS jsou fluorové vosky zakázané. Závodníci jsou testováni před soutěží i po ní, a kdo pochybí, čeká ho diskvalifikace. Deset dní před startem Jizerské 50 ale její pořadatelé zdůrazňují, že zákaz platí i pro hobíky.

Pro 9 400 přihlášených sice bude příští neděli fungovat jen jediný měřící přístroj. K namátkové kontrole ale může být vybrán kdokoli. Podle organizátorů se lidé zároveň nemusí bát, že by se na lyže nachytala zakázaná látka z kontaminované stopy.

„Chceme lidi edukovat. Když vím, že to ubližuje mně, mé rodině, přírodě, tak si to nedovolím,“ říká Richard Valoušek, mluvčí Jizerské 50.

Fluorové vosky se v minulosti používaly kvůli tomu, že odpuzují vodu a nečistotu. Jejich bezfluorové náhrady se jim ale podle expertů už ve většině podmínek vyrovnají.

„I ceny jsou srovnatelné. Nemá to žádné háčky. Je to o tom si připustit, co je problematické, co škodí životnímu prostředí, co škodí lidskému zdraví. Je to jako s kouřením. Dřív jsme taky nevěděli, že způsobuje rakovinu. Když používáme PFAS, tak tím neškodíme jenom sobě, ale ničíme tím i životní prostředí,“ uvedl Weisshäutel.

Lidé s přihláškou na závody ČEZ Jizerské 50 si můžou fluorové vosky vyměnit za čisté při registraci v OC Nisa, případně na stadionu v Bedřichově.