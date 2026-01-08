Koller na Jizerské 50: Lyže vyndám ze sklepa a půjdu na to! Poradí se s Neumannovou
Lyžařská posedlost, která kdysi ovládala zimní přípravu prvoligových fotbalistů, se legendárnímu útočníkovi Janu Kollerovi vyhnula. Poslední lednový víkend si však dobrovolně vyzkouší desetikilometrový závod klasicky v rámci Jizerské 50. „Když se budu cítit dobře, příští rok slibuju padesátku!“ těší se nejlepší střelec fotbalové reprezentace.
Se svými 202 centimetry a botami číslo padesát se Jan Koller 31. ledna porovná v lyžařské stopě jednoho ze závodů Jizerské 50. „Bude to pro mě velká premiéra,“ usmívá se a plánuje, že si dojde pro rady k jihočeské sousedce Kateřině Neumannové.
Nebyl problém pro vás sehnat lyže?
„Poprvé jsem byl ve Špindlu. Nedalo se jezdit na sjezdovkách, tak jsme si tam s kamarádem půjčili běžky. Vyzkoušeli si to, docela mě to bavilo. Tak jsem říkal, že si to pořídím. Povedlo se to přes kamaráda, který má lyžařský obchod. Nebylo to jednoduché, protože mám padesátku nohu. Sehnal mi lyže i boty, kompletně mě vybavil.“
Pamatujete éru, kdy fotbalisté na začátku zimní přípravy místo herního tréninku jezdili na běžkách?
„Slyšel jsem zážitky hlavně z Liberce, když Láďa Maier vyprávěl, jak tam měli hráče z Afriky a měli jít na běžky. To byla fakt komedie, říkal, že tam už šlo o život. Ti k tomu vztah neměli. Bylo to za trenéra Petržely, který byl na to vyhlášený ras. Dal jim jiný program… Mě to lehce minulo. Se Spartou jsem byl jednom zimní soustředění, ale tam běžky nebyly zařazené. V cizině se jezdilo spíš za teplem. Já jsem patnáct let nelyžoval. Vrátil jsem se k tomu až po fotbalové kariéře.“
Jaký máte k běžeckému lyžování vztah?
„Jako dítě jsem občas běžkoval. Teď jsem se k tomu vrátil během covidu, kdy jsem si pořídil běžky a jezdil jsem. Poslední dva roky to zase flákám. Jsem z jižních Čech, na Kvildě, na Churáňově máme dobré tratě. Doufám, že Jizerská padesátka mě zase nastartuje. Chci si to vyzkoušet u nás na Kvildě, abych si to osahal a byl připraven na tenhle fenomenální svátek běžeckého lyžování.“
Nedáte si lekci od Kateřiny Neumannové, která je taky ze Šumavy?
„S Katkou se známe, navštěvuju její sport festival na Lipně, kde jsem se zúčastnil cyklistického závodu. To mě taky chytlo, příští rok si chci dát hlavní závod. Slyšel jsem, že Katka na Jizerské padesátce bude, tak si určitě přijdu pro nějaké rady.“
Jak došlo k tomu, že se i vy během víkendu Jizerské 50 postavíte na start?
„My jsme se v minulosti domlouvali, že bych to vyzkoušel, nikdy to nevyšlo. Teď jsem konečně našel čas. Bude to pro mě velká premiéra. Jako srab jsem se přihlásil do desetikilometrového závodu, protože jsem opravdu běžkař začátečník. Mám rád výzvy, zkouším různé sporty. Teď přišel čas si vyzkoušet běžky. Uvidím, jak to zvládnu. Když se budu cítit dobře, příští rok slibuju, že pojedu padesátku.“
Jak se udržujete v kondici?
„Já jsem celoživotní sportovec. Mojí hlavní náplní je padel, který hraju každý den pět hodin, do toho chodím na hokej. Hraju tenis, v létě kolo, beach volejbal, občas ještě fotbal. Já mám každodenní sport. Akorát běžecké lyžování má svoje specifika. Chci si to osahat, abych se nějak nezatavil…“
Umíte si namazat lyže?
„Já nevím… Jak to vyndám ze sklepa, jdu na to. Nechám si poradit od odborníků. Žádné mazání tam nemám.“
Útok na rekord i novinka
Jizerská 50 útočí na účastnický rekord. Tři týdny před startem lyžařského svátku je přihlášeno 8900 závodníků a celkový počet se může přiblížit deseti tisícům lidí. „Je to fantastické číslo, mám velkou radost,“ říká David Douša z pořadatelské agentury RAUL!
Před třemi lety se všech závodů Jizerské 50 zúčastnilo 9201 lyžařů. Předloni byl zájem ještě větší, ale akce se kvůli nepřízni počasí neuskutečnila. Letos je situace opačná. V Jizerských horách mrzne a sněží. Kapacity hlavního závodu na 50 kilometrů i firemní štafety jsou naplněny, další doprovodné závody jsou ještě otevřeny. Online je možné se přihlásit do 18. ledna.
Závodní víkend se uskuteční od 29. ledna do 1. února a jeho prvním vrcholem bude páteční sprint, který bude stejně jako nedělní padesátka součástí profesionálního seriálu Ski Classics.
„Novinkou je individuální závod ve stopě Jizerské padesátky víkend před závodem. Od 23. do 25. ledna mohou závodníci kdykoli přijít na stadion v Bedřichově, objet si trať se startovním číslem a čipem bez tlačenice na startu,“ vysvětlil Douša.