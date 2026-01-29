GPS v mozku potkanů. Vědátor Štoček je nejlepší Čech pro Jizerskou 50
Má za sebou druhé místo na Vasaloppetu v Číně a na Marcialonze dojel necelou minutu za vítězem. Fabián Štoček je před Jizerskou 50 nejlepším Čechem seriálu Ski Classics. Má ale i svou druhou kariéru. Na potkanech zkoumá mozkově buňky zodpovědné za orientaci v prostoru. Říká se jim mozkové GPS.
Fabián Štoček si teď užívá éru profesionálního laufaře, když po zeměkouli objíždí závody maratonského běžkařského seriálu Ski Classics. Ještě předtím ale cestoval za vzděláním. V patnácti se vydal studovat do Ameriky, kde získal bakalářský titul v neurovědě. Kvůli doktorátu přesídlil na slavnou LMU univerzitu v Mnichově.
„Zkoumal jsem hlavně, jak potkani dokáží ve virtuální realitě ve tmě najít své místo. Používal jsem kombinaci volnopohybové virtuální reality, k tomu jsem jim do mozku pár dní před tím voperoval dráty, abych mohl poslouchat jednotlivé neurony,“ vysvětluje Štoček. „Ty neurony kódovaly dané místo. Otázka byla, jak dokážou potkani použít tyto neurony k tomu, aby se dostali zpátky k jejich domečku ve tmě.“
Šlo o výzkum, který navazoval na objev Američana Johna O'Keefeho a norského manželského páru May-Britty a Edvarda Moserových, kteří za něj v roce 2014 dostali Nobelovu cenu.
„Virtuální realita fungovala tak, že jsme pětsetkrát za vteřinu věděli, co potkani dělají, kde přesně jsou, jestli se zvedají, jestli se čistí,“ líčí Štoček. „Z toho jsme dokázali odvodit 3D pohyb potkanů. Pomocí elektrofyziologie, poslouchání neuronů, jak fungují v mozku, jsme se snažili zjistit, jak vznikají a zanikají místní buňky.“
Štoček ve výzkumu pokračuje dál, ale po ukončení oficiálního studia má víc času i na svou další vášeň, jímž jsou běžkařské maratony.
„Když jsem dodělal doktorát, měl jsem možnost se běžeckému lyžování věnovat naplno. Upřednostnil jsem běžecké lyžování, už tolik nepracuju,“ vysvětluje Štoček. „Samozřejmě se vědě furt věnuju. Pracuju ve startupu, který používá senzory k nahrávání pohybu. Sportovec má na zádech měřící jednotku neboli IMU. Stokrát za vteřinu dokáže jeho nahrávat pohyb, plus je k tomu globální signál. Dokážeme z něj určit, jestli atlet jede skejt, soupaž, i jakou frekvencí jede.“
Situaci v profesionálním lyžařském pelotonu Štočkovi před startem aktuální zimy ulehčilo propojení dvou sestav do nové česko-italské stáje Slavia pojišťovna Robinson Trentino Team. Závodníci mají díky tomu lepší zabezpečení a k dispozici zkušenosti závodního ředitele Bruna Debertolise.
Poprvé v historii je v programu i sprint
„Bruno má velké zkušenosti ze svěťáku i ze Ski Classics, máme skvělé servisáky, špičkové závodníky a můžeme jezdit po celém světě. Byla to pro mě a můj další vývoj nejlepší nabídka,“ pochvaluje si Štoček.
V sezoně má za sebou už několik úspěchů. V úvodní týmové etapě Pro Team Tempo v Bad Gasteinu skončil jeho tým třetí. Štoček pak odjel na čínský Vasaloppet, kde po předchozích dvou vítězstvích dojel druhý. V hlavním seriálu předvedl zatím nejlepší výsledek minulý týden při Marcialonze, kterou dojel dvaadvacátý se ztrátou 53 sekund za vítězným Norem Kasperem Stadaasem.
O víkendu ho čekají další závody série Ski Classics v Bedřichově. Oficiální součástí laufařského seriálu je poprvé v historii i páteční sprint. V neděli se jede samotná Jizerská 50.
„Marcialonga a Jizerská jsou pro mě vrcholy sezony. Na Jizerské by bylo parádní být v top desítce, ještě se mi to nikdy nepovedlo,“ říká Štoček.
Do budoucna se nevzdává ani skialpů, v nichž v roce 2024 závodil na mistrovství světa. Během nadcházejících olympijských her bude tato disciplína poprvé jako ukázkový sport.
„Na olympiádě budou sprinty, což není pro mě. Ale na skialpech se jezdí i padesátka. Pokud se na olympiádě objeví takové závody, proč ne?“ usmívá se Štoček.
Program Jizerské padesátky
Čtvrtek
- 13:30 Bedřichovská 30 bruslením
- 13:50 Jizerská 17 bruslením
Pátek
- 8:30 Mini Jizerská
- 12:30 Jizerská firemní – štafeta 4x3 km
- 16:00 Sprint – 1,5 km soupaž (kvalifikace)
- 17:00 Sprint (semifinále)
- 17:30 Sprint (finále)
Sobota
- 8:30 Jizerská 25 klasicky
- 14:00 Jizerská 10 klasicky
Neděle
- 8:00 Jizerská 50 ženy
- 8:30 Jizerská 50 muži
- 8:38 Jizerská 50 – druhá vlna