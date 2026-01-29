Předplatné

Jizerská 50 2026: program, datum a čas, trasa 59. ročníku

Závodníci na Jizerské 50
Závodníci na Jizerské 50 Zdroj: ČEZ Jizerská 50
Jan Koller se zúčastní desetikilometrového závodu v rámci Jizerské padesátky
Závodníci na Jizerské 50
Závodníci na Jizerské 50
Závodníci na Jizerské 50
Švédský závodník Max Novak s českými kořeny
Matka s dcerou na Jizerské padesátce - Kateřina Neumannová a Lucie Neumannová
Profil trati Jizerské 50
9
Fotogalerie
Otakar Plzák
Jizerská padesátka
Začít diskusi (0)

Už ve čtvrtek 29. ledna odstartují první závody Jizerské padesátky. Hlavní závod vypukne v neděli 1. února v 8:00, kdy vyrazí kategorie Elite ženy. Muži ve stejné kategorii se vydají na trať v 8:30. Program, trasu, kde sledovat živě a další podrobnosti naleznete v tomto článku.

Jizerská 50 2026

datum: 1. února 2026

místo: Bedřichov, ČR

délka: 50 km klasicky

start ženy: 8:00

start muži: 8:30

Přímý přenos závodu můžete sledovat na ČT sport.

Program Jizerské padesátky 2025

Datum a čas

Závod

Výsledky

čtvrtek 29. ledna 2026

13:30

Volkswagen Bedřichovská 30 – 30 km volně

 

13:50

Jizerská 17 – 17 km volně

 

18:00

Slavnostní zahájení

 

pátek 30. ledna 2026

9:00

Mini Jizerská

 

12:30

T-Mobile Jizerská firemní – štafeta 4 × 3 km

 

16:00

ORLEN Sprint – 1,5 km soupaž (kvalifikace)

 

17:30

ORLEN Sprint – 1,5 km soupaž (finále)

 

20:00

ČEZ Energy fest Jablonec n. N.

 

sobota 31. ledna 2026

8:30

Jizerská 25 – 25 km klasicky

 

14:00

ČT Jizerská 10 – 10 km klasicky

 

17:00

Mše – kostel sv. Antonína, Bedřichov

-

17:00

ČEZ Energy fest Liberec

 

neděle 1. února 2026

8:00

ČEZ Jizerská 50 – 50 km klasicky – ženy

 

8:30

ČEZ Jizerská 50 – 50 km klasicky – muži

 

Trasa a profil tratě Jizerské 50 2026

Trať doznala tradičně několika drobných změn. Pořadatelé vynechali kritický úsek u Olivetské hory, který v minulosti čelil kritice. Závodníci i fanoušci se ale mohou opět těšit na legendární místa jako Nová Louka, Knajpa či Jizera. Zatímco loni měřila Jizerská 50 „jen“ 47 km, letos bude skutečnou padesátkou – trať se totiž natáhla na 50,6 km.

Mapa Jizerské 50Mapa Jizerské 50 • Foto: jiz50.cz

Profil trati Jizerské 50Profil trati Jizerské 50 • Foto: jiz50.cz

 

Kde sledovat Jizerskou 50 živě?

Jizerskou padesátku bude tradičně vysílat ČT sport. Případně můžete závod sledovat skrze online platformu ČT sport Plus.

Historie Jizerské 50

První ročník se uskutečnil 20. ledna 1968 jako nominační závod na Krkonošskou sedmdesátku a zúčastnilo se ho 52 závodníků. Od následujícího roku se stalo tradicí, že se Jizerská 50 jezdí poslední lednovou neděli, což vydrželo až do roku 1989.

Roku 1970 získala akce své logo a od roku 1971 se jezdí jako Memoriál expedice Peru na počest 15 československých horolezců, kteří v roce 1970 zahynuli během ničivého zemětřesení.

Prestiž podniku neustále roste, což potvrzuje i loňský ročník s rekordní účastí přes 10 000 sportovců.

Výsledky Jizerské 50

Rok

Muži

Ženy

2011

Anders Aukland (Nor.)

Sandra Hanssonová (Švéd.)

2012

Stanislav Řezáč (ČR)

Sara Svendseonová (Nor.)

2013

Anders Aukland (Nor.)

Valentyna Ševčenková (Ukr.)

2015

Morten Eide Pedersen (Nor.)

Kateřina Smutná (Rak.)

2016

Petter Eliassen (Nor.)

Britta Johanssonová-Norgrenová (Švéd.)

2017

Morten Eide Pedersen (Nor.)

Kateřina Smutná (ČR)

2018

Morten Eide Pedersen (Nor.)

Britta Johanssonová-Norgrenová (Švéd.)

2019

Andreas Nygaard (Nor.)

Lina Korsgrenová (Švéd.)

2020

Andreas Nygaard (Nor.)

Britta Johanssonová-Norgrenová (Švéd.)

2021

Emil Persson (Švé.)

Lina Korsgrenová (Švéd.)

2022

Andreas Nygaard (Nor.)

Ida Dahlová (Švé.)

2023

Kasper Stadaas (Nor.)

Magni Smedåsová (Nor.)

2024

zrušeno

2025

Ole Jørgen Bruvoll (Nor.)

Anikken Gjerde Alnæs (Nor.)

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů