Jizerská 50 2026: program, datum a čas, trasa 59. ročníku
Už ve čtvrtek 29. ledna odstartují první závody Jizerské padesátky. Hlavní závod vypukne v neděli 1. února v 8:00, kdy vyrazí kategorie Elite ženy. Muži ve stejné kategorii se vydají na trať v 8:30. Program, trasu, kde sledovat živě a další podrobnosti naleznete v tomto článku.
Jizerská 50 2026
datum: 1. února 2026
místo: Bedřichov, ČR
délka: 50 km klasicky
start ženy: 8:00
start muži: 8:30
Přímý přenos závodu můžete sledovat na ČT sport.
Program Jizerské padesátky 2025
Datum a čas
Závod
Výsledky
čtvrtek 29. ledna 2026
13:30
Volkswagen Bedřichovská 30 – 30 km volně
13:50
Jizerská 17 – 17 km volně
18:00
Slavnostní zahájení
pátek 30. ledna 2026
9:00
Mini Jizerská
12:30
T-Mobile Jizerská firemní – štafeta 4 × 3 km
16:00
ORLEN Sprint – 1,5 km soupaž (kvalifikace)
17:30
ORLEN Sprint – 1,5 km soupaž (finále)
20:00
ČEZ Energy fest Jablonec n. N.
sobota 31. ledna 2026
8:30
Jizerská 25 – 25 km klasicky
14:00
ČT Jizerská 10 – 10 km klasicky
17:00
Mše – kostel sv. Antonína, Bedřichov
-
17:00
ČEZ Energy fest Liberec
neděle 1. února 2026
8:00
ČEZ Jizerská 50 – 50 km klasicky – ženy
8:30
ČEZ Jizerská 50 – 50 km klasicky – muži
Trasa a profil tratě Jizerské 50 2026
Trať doznala tradičně několika drobných změn. Pořadatelé vynechali kritický úsek u Olivetské hory, který v minulosti čelil kritice. Závodníci i fanoušci se ale mohou opět těšit na legendární místa jako Nová Louka, Knajpa či Jizera. Zatímco loni měřila Jizerská 50 „jen“ 47 km, letos bude skutečnou padesátkou – trať se totiž natáhla na 50,6 km.
Mapa Jizerské 50 • Foto: jiz50.cz
Profil trati Jizerské 50 • Foto: jiz50.cz
Kde sledovat Jizerskou 50 živě?
Jizerskou padesátku bude tradičně vysílat ČT sport. Případně můžete závod sledovat skrze online platformu ČT sport Plus.
Historie Jizerské 50
První ročník se uskutečnil 20. ledna 1968 jako nominační závod na Krkonošskou sedmdesátku a zúčastnilo se ho 52 závodníků. Od následujícího roku se stalo tradicí, že se Jizerská 50 jezdí poslední lednovou neděli, což vydrželo až do roku 1989.
Roku 1970 získala akce své logo a od roku 1971 se jezdí jako Memoriál expedice Peru na počest 15 československých horolezců, kteří v roce 1970 zahynuli během ničivého zemětřesení.
Prestiž podniku neustále roste, což potvrzuje i loňský ročník s rekordní účastí přes 10 000 sportovců.
Výsledky Jizerské 50
Rok
Muži
Ženy
2011
Anders Aukland (Nor.)
Sandra Hanssonová (Švéd.)
2012
Stanislav Řezáč (ČR)
Sara Svendseonová (Nor.)
2013
Anders Aukland (Nor.)
Valentyna Ševčenková (Ukr.)
2015
Morten Eide Pedersen (Nor.)
Kateřina Smutná (Rak.)
2016
Petter Eliassen (Nor.)
Britta Johanssonová-Norgrenová (Švéd.)
2017
Morten Eide Pedersen (Nor.)
Kateřina Smutná (ČR)
2018
Morten Eide Pedersen (Nor.)
Britta Johanssonová-Norgrenová (Švéd.)
2019
Andreas Nygaard (Nor.)
Lina Korsgrenová (Švéd.)
2020
Andreas Nygaard (Nor.)
Britta Johanssonová-Norgrenová (Švéd.)
2021
Emil Persson (Švé.)
Lina Korsgrenová (Švéd.)
2022
Andreas Nygaard (Nor.)
Ida Dahlová (Švé.)
2023
Kasper Stadaas (Nor.)
Magni Smedåsová (Nor.)
2024
zrušeno
2025
Ole Jørgen Bruvoll (Nor.)
Anikken Gjerde Alnæs (Nor.)