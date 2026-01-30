Sprint na Jizerské 50 ovládl Myhlback (19). Mohl bych být jeho otec, smál se Northug
Velká legenda minulosti a rostoucí hvězda budoucnosti se střetly v klasickém sprintu, který poprvé jako oficiální závod série Ski Classics začal hlavní program Jizerské 50. Devatenáctiletý Švéd Alvar Myhlback vyhrál bedřichovský sprint navzdory svému věku už potřetí. Norský čtyřicátník Petter Northug se nejdřív radoval ze třetího místa. Pak byl ale diskvalifikován.
Petter Northug se v cíli Orlen Sprintu rozesmál, když dostal otázku na věkový rozdíl, který ho dělá od Alvara Myhlbacka.
„Mohl bych být jeho otec, co?“ vykládal pobaveně.
Northug, někdejší zlobivé dítě světového lyžování, v pátek v Bedřichově jel jako zamlada. Ve finále byl třetí, ale pak byl diskvalifikován za omezení soupeřů.
Hlavní hvězdou byl i tak o 21 let mladší Švéd Myhlback. Mohutným nástupem v cílové rovince se ve finálové rozjížďce odpoutal od ostatních a sprint při Jizerské 50 vyhrál už potřetí. Což je působivé pro borce, kterému je teprve devatenáct let.
Myhlback je však zvyklý předvědět věci, které se těžko chápou. Před rokem vyhrál slavný Vasův běh a v pouhých 18 letech a 345 dnech se stal jeho nejmladším vítězem historie. Před týdnem na Marcialonze bojoval o vítězství až do posledních metrů a skončil třetí.
Ale to není všechno. Myhlbackovo jméno se skví v olympijské nominaci švédského týmu pro Hry ve Val di Fiemme. Kromě závodů maratonské série Ski Classics je totiž schopen jezdit ve špičce i závody Světového poháru.
„Je to hodně různých závodů, ale já závodění miluju. Prostě mě to baví, takhle mi to sedí,“ líčil Myhlback. „Jizerská padesátka je pro mě nejlepší trénink. Nerad odpočívám, radši pořád jedu naplno. Na olympiádě pojedu sprint a pak se připravím na Vasův běh.“
Střídání generací
V pátečním sprintu zastínil i výkon čtyřicetiletého Pettera Northuga, třináctinásobného mistra světa, který před dekádou fanoušky bavil nejen výkony na běžkách, ale svými rozpustilými kousky.
Smysl pro humor ho stále neopustil, o čemž svědčí nedávná událost z norského národního šampionátu ve Steinkjeru. Na intervalové desítce bruslením si ve stoupání vychutnal Einara Hedegarta, který je v téhle disciplíně favoritem olympijských her. Co na tom, že Hedegart vyhrál a Northug skončil v osmé desítce. Znovu fanoušky pobavil. V Bedřichově se nejdřív ze svého výsledku radoval.
„Bylo to opravdu dobré. Takhle jsem se ještě v zimě necítil a promítlo se to do výsledků. Jsem rád, že jsem byl ve finále a jsem opravdu šťastný, že jsem na stupních. Dostat se na stupně ve čtyřiceti je pro mě obrovský úspěch,“ pochvaloval si.
Jenže potom přišla zpráva o diskvalifikaci. Northugovi se v Bedřichově přihodila už podruhé. V roce 2023 byl vyloučení kvůli tomu, že si na padesátikilometrové trati přibruslil.
Pro Myhlbacka měl Northug každopádně jen chválu.
„Je to skvělý talent, mám rád jeho přístup. Je to fantastický lyžař. Těším se, co předvede na olympiádě,“ řekl Northug.