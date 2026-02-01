Norské triumfy na Jizerské 50. Novakovy pokažené narozeniny: Jsem zklamaný
Norští běžci na lyžích Anikken Gjerde Alnaesová a Amund Riege vyhráli Jizerskou 50. V boji o dobré umístění byl do poslední fáze závodu i rodilý Čech Max Novak, po srážce v cílové rovině skončil desátý.
Před týdnem na Marcialonze prohrál Amund Riege těsný finiš a musel brát druhé místo. Na ČEZ Jizerské 50 podobný scénář nepřipustil. Tři kilometry před cílem vyrazil dopředu z vedoucí skupinky, odrazil nápor Francouze Jeremyho Royera a během chvilky si vybudoval rozhodující náskok.
V cíli byl Riege s téměř dvanáctisekundovým náskokem před krajanem Stadaasem, oplatil mu porážku z Marcialongy a vrátil se do čela celkového pořadí seriálu Ski Classics.
Stadaas, šampion z roku 2023, vyhrál sprint o druhé místo před loňským vítězem Ole Jörgenem Bruvollem. Ve stíhacím vláčku těsně za nimi dojel Max Novak, Švéd z české rodiny, který v neděli slavil své třicáté narozeniny.
„Dneska nám jely úplně skvěle lyže. Měl jsem skvělou formu. Před Smědavou jsem zlomil hůlku. Dohoním to, na konci do mě najede Francouz, že nemůžu sprintovat o bednu. To jsou takové narozeniny… Jsem zklamaný,“ hlásil Novak v cíli v rozhovoru pro Českou televizi.
Oficiálně byl nejlepším Čechem Fabián Štoček, který dojel na 29. místě s víc než dvouminutovou ztrátou na vítěze.
Dramatický finiš ženského závodu
„Chtěl jsem určitě lepší výsledek, na začátku jsem to fakt narval. Na konci jsme měli dobrou skupinu, s klukama se dobře spolupracovalo,“ hodnotil Štoček.
Ženský závod končil dramatickým finišem čtyř závodnic, z nichž byla nejrychlejší Norka Anikken Gjerde Alnaesová, která obhájila loňské vítězství.
„Za začátku to bylo ohromně těžké. Měla jsem několik krizí, ale vždycky jsem se sebrala. Ale moc jsem po tom toužila. Jizerskou miluji, je to můj nejoblíbenější závod,“ hodnotila Aelnesová, která vede i průběžné pořadí Ski Classics. „V pátek při sprintu jsem cítila, že moc síly nemám, pořád s tím trošku bojuju. Ale dnes jsem se v závěru cítila dobře, opravdu jsem to moc chtěla.“
Na startu scházela česká jednička Sandra Schützová, která se probojovala na olympijské hry ve Val di Fiemme. Nejlepší domácí závodnice byla na devatenáctém místě Tereza Hujerová.
„Jelo se hodně rychle. První kopec se to hodně roztrhalo. Loni to bylo šestnácté místo. Snad příští rok, na šedesátý ročník, to vyjde trochu lip,“ řekla Hujerová.
Jizerská padesátka:
Muži: 1. Riege 2:05:55,5, 2. Stadaas -11,7, 3. Bruvoll -12,5, 4. Hoel -12,9, 5. Pedersen (všichni Nor.) -13,0, 6. Buskqvist (Švéd.) -13,4, ...29. Štoček -2:06,8, 48. Sedláček -7:00,2, 60. Poul (všichni ČR) -9:20,7.
Ženy: 1. Alnaesová (Nor.) 2:23:19,1, 2. Lodinová (Švéd.) -0,1, 3. Fletenová (Nor.) -0,4, 4. Nilssonová (Švéd.) -0,6, 5. Slindová (Nor.) -1,5, 6. Larssonová (Švéd.) -2,7, ...19. Hujerová -8:20,4, 26. Grohová -10:42,4, 29. Šibravová (všechny ČR) -11:30,0.