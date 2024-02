Závod tlustoprdů? Provokatér Northug se po roce vrací na Jizerskou 50

Jisté je, že kde se objeví, tam není nuda. A Petter Northug svou často kontroverzní show opět přiveze do Jizerských hor. Jeho laufařský Team Janteloppet ho přihlásil do ORLEN Sprintu, který se jede v pátek 9. února. A Northug by měl být i na startu ČEZ Jizerské 50 v neděli 11. února.

Před rokem však jeho start dopadl hodně neslavně. Northug se tehdy dřel na rozmoklé trati, do cíle dojel na čtyřiadvacátém místě. Byl ale diskvalifikován, protože během závodu viděl druhou žlutou kartu sezony za použití bruslařského stylu.

„Dvakrát skejtoval, byl z toho šokovaný,“ vysvětoval Richard Valoušek, mluvčí Jizerské 50. „Žlutou dostal na Rozmezí, co mám informace od rozhodčího, tak regulérně skejtoval. V cíli měl hodinu na odvolání. Když viděl video, tak se neodvolal.“

Jizerská 50 se jede klasickou technikou, takže bruslení logicky není povoleno. Podobné problémy mají spíš amatéři ve snaze kopírovat silově připravené elitní borce, kteří celý závod jezdí náročnou soupaží.

„Minimálně půlka lidí z té první vlny, kteří jeli soupaž, tak by soupaž jezdit neměli, protože na to nemají. A tím, že na to neměli, tak ještě někteří z nich podváděli, že bruslili. Protože už to nemohli tou soupaží utáhnout,“ komentovala loňskou situaci na trati olympijská šampionka Kateřina Neumannová v podcastu Přes příkop.

Před rokem navíc Northug svou diskvalifikaci pro norskou televizi TV2 komentoval ve svém tradičním provokativním stylu: „Většinu lidí stejně moc nezajímá nějaký závod tlustoprdů v Česku.“

Northug vážnou závodní kariéru ukončil už v roce 2019, ale stále závodí v laufařské sérii Ski Classics. V ní nepatří mezi absolutní elitu. Letos byl například pětadvacátý na La Diagonele a devětadvacátý na Marcialonze.

Během své kariéry byl známý výstřelky na trati i mimo ni. Na MS 2009 ve štafetě pobouřil Němce, když vůbec nestřídal Axela Teichmanna, aby ho pak ve finiši nemilosrdně zařízl. Na MS 2011 v Oslu se zase na cílové čáře uklonil poraženému Švédu Hellnerovi.

„Byl to můj styl, bylo to důležité pro hry mysli. Udržovalo mě to soustředěného a motivovaného,“ řekl Northug před čtyřmi lety v rozhovoru před svým prvním startem na Jizerské 50. Ve sprintu tehdy dojel čtvrtý, v Jizerské 50 skončil pětačtyřicátý.

Northug cíleně podporoval rivalitu se Švédy, které slovně popichoval. Jindy zase na novináře házel sněhové koule.

„Potřebujeme souboje, třeba i mediální přestřelky. Potřebujete show a také občas něco říct,“ vysvětloval Northug.