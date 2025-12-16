Původně biatlonista poráží Klaeba i další hvězdy. ZOH ani tak nemá jistou. Co neumí?
Do nové sezony vletěl jako tajfun. Přesto se v Norsku spekuluje o tom, jestli vůbec pojede na olympiádu. Řeč je o Einaru Hedegartovi. Původem biatlonista vyhrál na začátku sezony v nejsilnější konkurenci už dva závody Světového poháru jako běžec na lyžích. Navíc byl jednou druhý. Jenže ani to mu nemusí stačit na účast pod pěti kruhy. Možná bude totiž pro norské vedení málo univerzální.
V našich končinách nepochopitelná záležitost, ale v Norsku je běžecké lyžování považováno za výkladní sportovní skříň. Kdo pojede na olympiádu, se řeší ze všech možných úhlů. Dnes lze asi s jistotou prohlásit, že svou místenku má stoprocentní snad jen Johannes Hösflot Klaebo, pokud zůstane zdráv.
Právě za ním ale vykukuje Einar Hedegart. Žádný jiný Nor nemá tak dobré výsledky v nové sezoně. V Trondheimu i Davosu opanoval závod na 10 kilometrů volně s intervalovým startem. Navíc v rozdílných podmínkách dokázal porazit celou norskou skvadru v čele s Klaebem a pochopitelně také zahraniční vyzývatele.
Zatímco v Norsku se závodilo v nížině blízko u moře, v Davosu se musel Hedegart předvést ve vysoké nadmořské výšce. Obé zvládl na výbornou. K tomu zaznamenal taky druhé místo v Ruce na dvacet kilometrů s hromadným startem. Impozantní výsledky řekli byste, že?
Ono to ale nemusí stačit. Norsko může vyslat do bojů na olympiádě jen osm běžkařů. Třeba SP obráží Norové ve dvanácti lidech, což je pro největší velmoc citelný rozdíl.
V Norsku tak chtějí do Itálie vyslat co nejuniverzálnější vojáky, kteří se dokážou popasovat s větším množstvím disciplín. „Ono bude záležet taky na tom, kolik sprinterů se vedení rozhodne vyřadit. Je to složitá hádanka,“ uvedl král Klaebo, který rozhodně bude mít co říct do nominace. Někdo s ním totiž pojede týmový sprint.
Na druhou stranu pro Hedegarta výrazně mluví skutečnost, že na ZOH 2026 se pojede desítka volně s intervalovým startem. Nory však několik dílčích úspěchů ve SP nemusí obměkčit. Hedegart je pořád považován tak trochu za biatlonistu, což někteří nevidí rádi. A taky jde proti němu fakt, že si příliš netyká s klasickou technikou, jak sám přiznal.
„Klasiku jezdit nemůžu. S ní nemám nic společného,“ uculil se Hedegart, ale tato nedovednost mu může ve finále zlomit vaz. „Snad jsem dokázal, že nejsem zase tak špatný. To je dobrý pocit, ale faktem je, že vedení si může vybírat,“ zdůraznil.
Kdo vybočuje, vlastně dělá problémy
Hedegart je zkrátka zvláštní případ. Už dokáže vyhrávat závody SP v běžeckém lyžování, byť někde v nitru stále více holduje biatlonu. To byla jeho vášeň od dětství. Mělo to ale malý háček, dost dobře nikdy nestřílel, byť byl uragán na lyžích. A norští trenéři prý nikdy ani nezvažovali, že by dostal šanci ve SP. A to přesto, že Hedegart letos dokázal na norském šampionátu vyhrát třeba závod s hromadným startem, kde porazil i v nové sezoně skvělého Johana Olava Botna či vítěze celkové klasifikace SP za minulou sezonu Sturlu Holma Laegreida.
„Myslím, že je to defenzivní tah od trenérů, že se nedívají na mou běžeckou výkonnost. Střelbu totiž člověk může zlepšit vlastně přes noc,“ míní Hedegart.
A tak malorážku hodil zase do kouta a vydal se mezi běžkaře specialisty. Není to zase takový unikát. Mnohdy se podobné změny dějí, ale ne v takové míře, že by dotyčný najednou v top konkurenci norských krajanů dokázal vyhrát v olympijském roce opakovaně závod, který se pod pěti kruhy bude pořádat.
„Běžci specialisté nemají rádi, když je porazí biatlonista. A to mě na tom baví,“ nechal se Hedegart slyšet před časem. Prostě se vymyká. Jenže v Norsku má vše svůj systém a řád. Kdo vybočuje, vlastně dělá problémy. Možná jste zaznamenali, jak se kriticky k přípravě reprezentace vyjádřila biatlonistka Karoline Knottenová. Bez pardonu byla postavena mimo národní tým, což ji donutilo připravovat se o samotě. Tah svazu pak kritizoval i legendární biatlonista Ole Einar Björndalen.
Hedegart naštěstí není v tak svízelné pozici. Přesto se dostal do nezáviděníhodného bodu. Biatlonisté s ním nepočítají. Mezi běžkaři se sice ukázal parádně, ale chybí mu kvalita i praxe v klasické technice, což se v Norsku, kde se pomalu rodíte s lyžemi na nohou, nenosí. O účast na olympiádě se tak biatlonový vetřelec mezi běžkaři ještě bude muset rvát.