Klaebo a Skistadova na úvod Tour de Ski vládli, Janatová a Novák neprošli kvalifikací
Už podvacáté se rozjel prestižní etapový závod běžců na lyžích Tour de Ski. První etapou byl sprint volnou technikou v italském Toblachu. Ostatně v Itálii se uskuteční i zbylých pět etap. Vše vyvrcholí ikonickým stoupáním na sjezdovku Alpe Cermis 4. ledna. Na úvod mezi muži uspěl dle zvyklostí rychlík Johannes Hösflot Klaebo z Norska. Ženský závod opanovala jeho krajanka Kristine Skistadová. Čechům se příliš nedařilo. Kateřina Janatová a Michal Novák ani neprošli sítem kvalifikace. Reputaci tak částečně zachraňovali Jiří Tuž a Ondřej Černý.
Stejně jako v minulém ročníku se i tentokrát celá Tour odběhá na italském sněhu. Z Toblachu se budou závodníci stěhovat do Val di Fiemme, kde otestují olympijské tratě.
Nová sezona však přináší mrzutý obrázek pro české fanoušky a ještě větší pro Janatovou a Nováka samotné. Oba zamýšlení tahouni české reprezentace ze sebe v létě vydali maximum v přípravě směrem k olympijské sezoně, ale ta se zatím nedaří dle představ. Nepostup z kvalifikace sprintu volně na úvod Tour de Ski vše podtrhuje. Janatová skončila na 33. místě. Novák potvrdil, že jinak skvělému sprinterovi letos rychlost zatím tolik nevoní. Až 71. příčka je ale vrchol zmaru.
„Neříkám, že jsme chtěli odstartovat sezónu úplně zostra, ale že budeme nakonec poměrně zabrzdění, jsem také nečekal. Ale cítím, že to jde nahoru. V každém závodě některý ze závodníků předvede zlepšení nebo slušný výsledek,“ referoval šéftrenér běžeckého úseku Vasil Husák.
V první etapě Tour de Ski splnili svou úlohu Černý a Tuž. Oba se kvalifikovali do hlavního závodu, jeli proti sobě ve čtvrtfinále, ani jeden z nich ale na další postup nedosáhl. Tuž skončil osmnáctý, Černý osmadvacátý. Čtveřice Čechů tak měla v nedělním Toblachu brzy odpracováno.
Mezi muži prvenství na Tour de Ski obhajuje Klaebo, který se v minulosti radoval už čtyřikrát. Triumfem ve sprintu započal cestu za pátým titulem skvěle. Motivaci má. V případě pátého primátu v celkové klasifikaci by utekl Švýcaru Dariu Colognovi, který má mezi muži rovněž čtyři prvenství. V neděli to byla 22. vítězná Klaebova etapa na tour. Nikdo jich nemá víc. Stejně tak je na tom v počtu prvenství ve Světovém poháru. Přemožitele nenašel ve 102. závodě.
Ženský sprint byl o poznání méně čitelný. Mohla za to i absence Jonny Sundlingové. Asi nejlepší sprinterka současnosti, co se týče formy, totiž Tour de Ski vynechává. Ve finále se tak na nejvyšší stupínek vytáhla Kristine Skistadová. Byl to tedy norský triumf s malou kaňkou. Ve finále upadla v posledním sjezdu Mathilde Myhrvoldová. Dorazila do cíle s velkým mankem a evidentně pochroumanou levou rukou.
Tour de Ski pokračuje už v pondělí na stejném místě závodem na deset kilometrů klasicky intervalovým startem.
Závod SP a úvodní díl Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu (Itálie) - sprint volně:
Muži: 1. Klaebo 2:28,82, 2. Heggen -0,13, 3. Vike (všichni Nor.) -0,80, 4. Grond (Švýc.) -1,28, 5. Chanavat (Fr.) -2,52, 6. Riebli (Švýc.) -10,43, ...18. Tuž, 28. Černý vyřazeni ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 71. Novák (všichni ČR).
Průběžné pořadí Tour (po 1 z 6 závodů): 1. Klaebo 1:27, 2. Heggen -8, 3. Vike -14, 4. Grond -16, 5. Chanavat -18, 6. Riebli -21, ...17. Tuž -56, 28. Černý -1:00, 71. Novák -1:11.
Průběžné pořadí SP (po 9 z 28 závodů): 1. Klaebo 788, 2. Amundsen 632, 3. Nyenget 463, 4. Stenshagen (všichni Nor.) 448, 5. Anger (Švéd.) 436, 6. Valnes (Nor.) 411, ...35. Tuž 172, 54. Černý 101, 88. Novák 44, 110. Šeller 18, 111. Bauer 15, 132. Fellner (všichni ČR) 3.
Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 2:49,79, 2. Rydzeková (Něm.) -0,24, 3. Dahlqvistová (Švéd.) -0,35, 4. Digginsová (USA) -1,32, 5. Hagströmová (Švéd.) -16,70, 6. Myhrvoldová (Nor.) -1:20,97, ....v kvalifikaci 33. Janatová (ČR).
Průběžné pořadí Tour (po 1 z 6 závodů): 1. Skistadová 1:50, 2. Rydzeková -5, 3. Digginsová, 4. Hagströmová obě -13, 5. Dahlqvistová -15, 6. Myhrvoldová -18, ...33. Janatová -1:06.
Průběžné pořadí SP (po 9 z 28 závodů): 1. Digginsová 693, 2. Ilarová 660, 3. Sundlingová (obě Švéd.) 537, 4. Dahlqvistová 498, 5. Anderssonová (Švéd.) 412, 6. Joensuuová (Fin.) 391, ...23. Janatová 237, 76. Beranová 47, 106. Antošová 15, 117. Jaklová (všechny ČR) 6.