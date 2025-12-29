Chtěl jsem skončit. Proč se obtěžuju trénovat? Teď „nový“ Nor vyhrál před Klaebem
Norsko? Nepřeberná studnice špičkových lyžařů. Když nemá den Johannes Klaebo, zaskočí někdo další. Až na to, že se objevují nová jména těsně před olympiádou, která dokážou ve Světovém poháru vypálit rybník všem. Ve druhé etapě Tour de Ski se o to postaral Mattis Stenshagen premiérovým triumfem mezi elitou. Devětadvacetiletý chlapík přitom ještě nedávno zvažoval, že se na dráhu profesionála vykašle.
Běžecké lyžování v mužském hávu je sport, do jehož závodů nastupují borci mnoha národností, ale skoro vždy vyhraje Nor. Nejinak je tomu i v Toblachu při letošním Tour de Ski. V neděli volný sprint dle očekávání opanoval Johannes Klaebo, pondělní klasickou desítku pak Klaebo zakončil na druhém místě. Vyhrál totiž poprvé v kariéře Mattis Stenshagen. Norský triumf dokonal třetí Emil Iversen. Pocity všech pánů na pódiu však byly rozdílné.
Jak známo, v norském táboře to s přátelstvím nepřehánějí, proto je od Klaeba sympatické, že vysekl Stenshagenovi poklonu a vlastně mu nevadilo, že s ním padl. „Pokud je někdo, komu bych to vítězství přál, je to právě Mattis. Má právo být na vrcholu,“ vyznal se norským médiím hned v cíli lyžařský král se 102 výhrami ve SP.
Chtěl jsem lyžování vzdát, přiznal vítěz
Stenshagen je na úplně opačné straně barikády. Pomalu mu táhne na třicet, ve SP nemá své místo kvůli norské konkurenci zdaleka jisté, ale teď je v životní formě, kterou přetavil v úspěch. V Norsku se šuškalo, že by mohl být pro Tour celkově vikinským žolíkem, ale teď vystoupil ze stínu všech včetně Klaeba.
„Je to naprosto nepopsatelné. Dlouhá léta jsem pracoval na tom, abych se dostal na mistrovství světa, a letos jsem ukázal, že patřím mezi nejlepší,“ řekl Stenshagen, který tak navázal na třetí místo z Davosu z desítky volnou technikou. Ještě předtím skončil čtvrtý v trondheimském skiatlonu. Výsledky nejvyšší jakosti, přesto vlastně do nynější sezony vůbec nemusel naskočit.
„Letos na jaře jsem byl na pokraji toho, abych to vzdal. Zažil jsem mnoho pádů a přestávalo být uspokojivé dělat tenhle sport. O to víc je skvělé tu dnes stát. Někdy jsem si říkal, proč se vůbec obtěžuju ráno vstát a jít trénovat, ale vždycky jsem nakonec vyrazil, protože lyžování mě baví,“ vyznal se dojatý vítěz klasické desítky v Toblachu.
Nová vlna Norů?
V této sezoně se fanoušci běžeckého lyžování učí skloňovat na prvních místech nová či staronová jména. Klaebo je stálicí. Ten zůstává, ale skvěle se prezentuje mladík Einar Hedegart, který v sezoně vyhrál už dva distanční závody SP. Teď se ukázal Stenshagen, když porazil Klaeba o devět sekund. Ve sprintech zase za Klaebem začali sbírat zajímavé výsledky na bedně Oskar Vike a Lars Heggen. A to je ještě v závětří například Andreas Fjörden Ree, kterému se ale v posledních týdnech zase tolik nedaří. Že by nová svěží vlna z Norska? Směrem k olympiádě asi budou mít trenéři pořádně zamotanou hlavu, protože stálice jako Simen Krüger, Harald Östberg Amundsen nebo Erik Valnes takové výsledky nevykazují.
Ostatně z výhry Stenshagena nebyl úplně nadšený v cíli třetí Emil Iversen. Zavedené norské jméno se snaží znovu propracovat na velkou světovou akci, ale ani třetí místo mu nemusí být směrem k olympiádě nic platné.
„Je mi to trochu líto, že Mattis vyhrál, nebudu lhát. Myslím to vzhledem k olympiádě. Je to ale pro mě nové umístění na stupních vítězů a každopádně mě to baví,“ nechal se slyšet Iversen.
Stenshagenův velký den ale při té obří konkurenci nemusí za týden vůbec nic znamenat. „Vím jen to, že je chytřejší vyhrát než skončit pátý, takže uvidíme. V Norsku je málo míst. Soustředím se na to, abych v každém závodě, kterého se zúčastním, byl rychlý,“ uzavřel Stenshagen.
Zatímco Norové si řeší svoje hvězdné války, Češi upadnou v zapomnění. V Tour de Ski nepokračuje dle předpokladů ryzí sprinter Ondřej Černý, který do Toblachu přicestoval jen kvůli nedělnímu sprintu. Jiří Tuž na klasické desítce skončil na 56. místě. Michal Novák byl jen o dvě sekundy rychlejší v cíli jako třiapadesátý. Dobrý výsledek má naopak za sebou neutrální závodník z Ruska Savelij Korostělev. Trn v oku mnoha soupeřů i fanoušků se poprvé ve SP pochlapil a závod dokončil v TOP 10 na 9. příčce.
Závod SP a druhý díl Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu (Itálie)
10 km klasicky:
Muži: 1. Stenshagen 22:11,0, 2. Klaebo -8,9, 3. Iversen (všichni Nor.) -10,1, 4. Niskanen (Fin.) -24,3, 5. Anger (Švéd.) -29,3, 6. Valnes (Nor.) -30,7, ...53. Novák -1:45,5, 56. Tuž (oba ČR) -1:47,4.
Průběžné pořadí Tour (po 2 z 6 závodů): 1. Klaebo 23:46, 2. Heggen -53, 3. Amundsen (oba Nor.) -57, 4. Anger -59, 5. Stenshagen -1:01, 6. Moser (Rak.) -1:08, ...46. Tuž -2:35, 56. Novák -2:48,