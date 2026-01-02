Olympijská generálka na Tour, běžkaři vyzkouší upravené tratě. Český šéf SP: Byl to oříšek
Finálový víkend běžkařského Tour de Ski má pro elitní závodníky větší význam, než by se na první pohled zdálo. V ikonickém údolí Val di Fiemme si poprvé vyzkouší olympijské tratě, které byly po kritice v minulé sezoně upraveny. „Sprinterská trať byla oříšek,“ přiznává Michal Lamplot, závodní ředitel Světového poháru v běžeckém lyžování.
Uprostřed babího léta si desítky mezinárodních žurnalistů v rámci lyžařského semináře Forum Nordicum prohlížely areál běžeckých tratí ve Val di Fiemme, který se zdál být připraven na olympiádu, ačkoli všude kolem ještě úřadovala těžká technika. Teprve o víkendu si konečnou podobu závodních tratí v ostrých závodech vyzkouší elitní borci. Nové trasy měly premiéru už před rokem, ale pořadatelé je museli upravit.
„Měli jsme hodně kritických připomínek ke sprinterské trati. To byl velký oříšek,“ líčí Michal Lamplot, jediný český zástupce ve vrcholné funkci šéfa disciplíny mezinárodní federace FIS. „Stadion je na nejnižším místě, všechny tratě jdou do kopce. Když se vracíte na stadion, je tam dlouhý sjezd dolů. Hlavně ve sprinterské trati jsme se potýkali s tím, že potřebujeme mít trať, která je dostatečně selektivní.“
Val di Fiemme je klasickým místem běžeckého lyžování. Mistrovství světa se tu poprvé konalo ještě za časů začátku kariéry Kateřiny Neumannové v roce 1991. V roce 2003 tady Martin Koukal senzačně vyhrál bruslařskou padesátku a šampionát se sem vrátil i v roce 2013. Už dvacet let ve zdejším areálu vrcholí i Tour de Ski, před letošní olympiádou však tratě prošly rekonstrukcí. A první zkouška při loňském vyvrcholení seriálu nedopadla ideálně.
Tratě s řadou změn
Ve sprinterských rozjížďkách se ukázalo, že dominantní sjezd do cílového prostoru závody ničil. Borec, který si na trati vypracoval náskok, ho v kalupu dolů většinou nedokázal uhájit.
„To byl asi největší problém, aby se nám nestalo, že všechny sprintové rozjížďky skončí tím, že kdo se bude před posledním sjezdem chtít odpoutat, tak ho dojedou na cílové rovince,“ vysvětluje Lamplot.
Na aktuálním Tour de Ski si závodníci poprvé vyzkouší tratě s pár vychytávkami. Na sprinterském kurzu přibylo stoupání a esíčko na rovince, zkrátilo se taky závěrečné klesání a na dojezdu přibyl hrb. FIS věří, že se do cíle bude dojíždět pomalejší rychlostí a trasa bude spravedlivější.
Dalším problémem je nově připravená klasická část trati pro distanční závody, na kterou si zatím závodníci nemohli zvyknout.
„Loni jsme bohužel kvůli problémům s majiteli pozemků neměli možnost vyzkoušet klasickou část. Tu skejtovou známe, tam závodíme historicky každou Tour de Ski, klasickou jsme neměli možnost na lyžích projet,“ líčí Lamplot. „Během Tour de Ski bude celý systém tratí připravený, ne v olympijské kvalitě, ale aby se tam dalo lyžovat. Charakterově trati vypadají dobře. Pro nás je hlavně důležité, že tam nejsou bezpečnostní chyby, které by ohrožovaly zdraví závodníků.“
Areál v malebném místě Lago di Tesero je pro běžecké lyžování ikonickým místem a během olympiády z něho půjdou do světa romantické obrázky tratí, které se proplétají lesy a loukami na pozadí blízkých horských štítů. Je to kontrast oproti poslední italské zimní olympiádě v roce 2006, kde získala Kateřina Neumannová zlatou medaili na bruslařské třicítce. Její trenér Stanislav Frühauf popsal tehdejší atmosféru v Pragelatu dvěma slovy: prach a skály.
„Myslím, že to bude jeden z nejlepších areálů pro běžecké lyžování. Už co jsme měli před olympiádou, bylo na špičkové úrovni. Díky olympiádě to bude ještě výš,“ míní Lamplot. „Tratě budou skvělé. Je to kombinace ikonických míst, která jsou spojená s mistrovstvím světa, co tady bylo, plus nové části, aby tratě odpovídaly modernímu běžeckému lyžování. Velkou část tratí uvidí diváci ze stadionu. Vizuálně to bude vypadat krásně.“