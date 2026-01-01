Klaebo a Digginsová vévodí Tour. Novák na Silvestra šestý v „hybridním“ závodě: Bavilo mě to!
Poslední den roku 2025 se na Tour de Ski nesl v novém hávu. Muži i ženy jeli atypický závod na pět kilometrů volně s hromadným startem v několika losovaných skupinách. Formát, kterým nebyl zejména mezi muži nikdo políben, přinesl zajímavé výsledky. Situace využil i Michal Novák, který obsadil šesté místo, což je zatím letos jasně nejlepší umístění českého závodníka ve SP. Po čtyřech etapách Tour de Ski jednoznačně vedou Johannes Klaebo a Jessie Digginsová.
V čem je závod na pět kilometrů tak unikátní? Zejména muži na tuto distanci nejsou vůbec zvyklí. Jde totiž o jakýsi hybrid. Ve SP se jezdí sprint a potom až závody s nejméně desetikilometrovou dotací. Ženy alespoň pětku znají ze štafet, ale i tam už se přešlo spíše na distanci sedmi a půl kilometru.
Muži závodili ve čtyřech losovaných skupinách zhruba po 25 borcích. Mezi každou grupou byla několikaminutová pauza a časy skupin se posléze porovnávaly. Nebylo tedy nutné porazit jen závodníky ve své skupině, ale bojovat o čas proti dalším rozjížďkám. Právě to byla hlavní zrádnost závodu. Třeba lídr Tour Johannes Klaebo jel ve třetí skupině, bez problémů ji vyhrál, ale nestačil na rychlíky z jiných skupin, kteří pět kilometrů zajeli o několik sekund celkově rychleji.
Mezi nimi byl právě i Michal Novák. Ten využil rychlého druhého běhu. V celkovém pořadí mu to vyneslo šesté místo. V TOP 10 závodu mezi světovou elitou se tak objevil poprvé od března 2025. Tehdy na MS v Trondheimu bral osmé místo na klasické desítce. Vzhledem k současné Novákově výkonnosti, kdy se mu úvod sezony nedaří, je podobný výsledek výraznou vzpruhou.
Novák: Velké povzbuzení
„Docela zajímavý a nový formát závodu, hodně mě to bavilo. Do karet mi hrála spousta věcí, které nemáte pod kontrolou. Vyšší osud mi naservíroval dokonce širší pódium za šesté místo. V mé současné situaci je to velké povzbuzení. Bylo těžké se dostat dopředu, protože moje startovní pozice nebyla nejlepší. Vědět, že se jede o první příčku, mohl jsem být ve finiši ještě silnější, ale to je takové kdyby,“ hodnotil po závodě Novák.
Klaebo celkově skončil až dvanáctý a Novák nebyl jediným překvapením v TOP 10. Američan Gus Schumacher poprvé v kariéře závod SP vyhrál. Rakušan Benjamin Moser zase poprvé v životě stanul na stupních vítězů. A třeba přítel české lyžařky Kateřiny Janatové James Clugnet z Velké Británie dojel těsně před Novákem pátý.
Klaeba to nikterak nezarmoutilo a na Nový rok jednoznačně opanoval stíhací závod na 20 kilometrů klasicky, kdy svým pronásledovatelům nedal jedinou šanci jej dohnat a nadále si v celkové klasifikaci hýčká více než padesátisekundový náskok. Ještě suverénněji mezi ženami kralovala Američanka Digginsová.
Je fakt, že jí už před startem novoročního závodu odpadla hlavní pronásledovatelka Astrid Slindová. Zkušená Norka totiž onemocněla a musela z Tour de Ski odstoupit. I Slindová však měla mít sekeru na startu padesát sekund. Jako skvělé klasičce jí ale řada lidí věřila. Nejbližšími pronásledovatelkami tak byly Moa Ilarová ze Švédska a Rakušanka Teresa Stadloberová, ale odstup na Digginsovou se v cíli navýšil až na minutu a třicet pět sekund.
Vítězka celkové klasifikace SP za poslední dvě sezony a královna Tour de Ski v letech 2021 a 2024 má, zdá se, umetenou cestu ke třetímu triumfu. Klaebo může sahat po pátém celkovém prvenství v seriálu.
Novák na novoroční klasické dvacítce obsadil 31. místo, Jiří Tuž dojel na 54. příčce. Jediná česká žena ve výsledkové listině Kateřina Janatová dojela 23. Tour de Ski bude pokračovat 3. ledna ve Val di Fiemme sprinty volnou technikou.