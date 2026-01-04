Obávaný výšlap na sjezdovku pro pana přehlíženého. A Klaebo má rekordní pátý titul na Tour
Tour de Ski v této sezoně nebyl jen prestižní etapový podnik běžeckého lyžování. Mnozí mohli odkrýt karty před blížící se olympiádou. Nor Johannes Klaebo ukázal, že při současném nastavení celého seriálu nemá konkurenci. Celkově zvítězil popáté a stal se rekordmanem. Výšlap na Alpe Cermis však nejlépe zvládl jeho krajan Mattis Stenshagen. Michal Novák obsadil 23. místo.
Jedna etapa mínus, méně kilometrů a náročný sprint ve Val di Fiemme, který měl být olympijským předkrmem. Tour de Ski 2025/26 byla šitá na míru fenoménu poslední doby. Klaebo při svém pátém titulu v seriálu položil základy tradičně ve sprintech. Opanoval ten volnou technikou v Toblachu i sobotní klasický ve Val di Fiemme, kde doslova rozcupoval konkurenci. Vždyť druhý v pořadí Jules Chappaz z Francie měl v cíli manko přes tři sekundy. Na sprint, kde rozhodují mnohdy setiny sekundy, nemyslitelné.
Norský blesk si vše pochvaloval. „Byl to opravdu užitečný proces. Je důležité vidět, jak se věci na olympijské dráze vyvíjejí,“ říkal Klaebo, který se svým výkonem pasoval na ještě žhavějšího adepta olympijského sprinterského zlata.
Klaebo, který na MS 2025 získal šest zlatých medailí ze šesti možných, vstupoval do závěrečné etapy s výšlapem na ikonickou sjezdovku Alpe Cermis s náskokem minuty a 23 sekund na svého krajana Larse Heggena. O dalších šest sekund byl zpět další Nor Mattis Stenshagen. Až za nimi byl vítěz Tour 2024 Harald Amundsen.
Totální norská nadvláda, která v poslední době na Tour od druhého místa neplatila. Jenže loni druhý Rakušan Mika Vermeulen kvůli podlomenému zdraví na Tour nebyl. Němec Friedrich Moch je z formy a Francouzi v čele s Hugem Lapalasem už měli před výšlapem velké manko.
Norská nadvláda
Pro Klaeba není výjezd na Alpe Cermis oblíbenou kratochvílí, ale norský šampion většinou na úpatí svahu dojížděl v minulosti i letos v takové pozici, že bylo jeho prvenství takřka neohrozitelné. Znovu se to potvrdilo, i když Stenshagen opětovně ukázal, co v něm dřímá.
Borec, který koketoval s koncem kariéry, protože nedostával v norském A-týmu dostatek příležitostí, jel na Alpe Cermis poprvé v životě a evidentně mu to sedlo. Diktoval tempo a v závěru uvařil i jediného muže, který se jej držel. Tím byl specialista na tuto etapu Jules Lapierre z Francie. Stenshagen na dvanáctého Klaeba najel bezmála minutu, i tak to ale v celkovém pořadí nestačilo.
Seriál, který má v minulosti mezi muži i českého vítěze, když se v letech 2008 a 2010 těšil z prvenství Lukáš Bauer, tak získal nového rekordmana. Klaebo opanoval Tour popáté v kariéře a odpoutal se od švýcarské ikony Daria Cologny, který vyhrál čtyři ročníky. Po MS v Trondheimu má tedy na pažbě další historický milník jako nejlepší v dějinách Tour de Ski.
Výšlap na Alpe Cermis ale opětovně dokázal, že tohle pro něj není ideální koncovka, a Stenshagen nebyl zase tak daleko. Manko zhruba půl minuty za šest etap není nikterak obrovské, když ještě uvážíme, že Stenshagen není sprinter a logicky zejména v Toblachu ztratil. Norům ukázala Tour de Ski zajímavé možnosti. Na prvních šesti místech svítí pět Norů. Jejich vládu narušil jen čtvrtý Ital Federico Pellegrino.
Michal Novák dokončil výstup na Alpe Cermis jako třiadvacátý. Celkově obsadil 27. příčku. Jiří Tuž se protrápil na vrchol jako 65., v celkové klasifikaci mu náleží 56. místo.
Závod SP a závěrečný díl Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie) - 10 km volně s hromadným startem:
Muži: 1. Stenshagen (Nor.) 33:25,5, 2. Lapierre (Fr.) -6,6, 3. Iversen (Nor.) -20,4, 4. Korostělev (Rus.) -25,4, 5. Amundsen (Nor.) -30,1, 6. Davies (Brit.) -39,0, ...23. Novák -1:36,9, 65. Tuž (oba ČR) -4:57,2.
Konečné pořadí Tour (po 6 závodech): 1. Klaebo (Nor.) 1:56:12,4, 2. Stenshagen -30,1, 3. Amundsen -1:08,2, 4. Pellegrino (It.) -1:27,6, 4. Iversen -1:30,5, 6. Heggen (Nor.) -2:10,6, ...27. Novák -5:01,0, 56. Tuž -9:31,3.
Průběžné pořadí SP (po 15 z 28 závodů): 1. Klaebo 1294, 2. Amundsen 1048, 3. Stenshagen 924, 4. Pellegrino 720, 5. Anger (Švéd.) 710, 6. Heggen 662, ...50. Tuž 174, 51. Novák 171, 70. Černý 101, 120. Šeller 18, 122. Bauer 15, 143. Fellner (všichni ČR)