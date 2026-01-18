Janatová zajela nejlepší výsledek v sezoně. V top 10 byla poprvé od března 2025
Oberhof měl nevděčnou úlohu v kalendáři SP běžeckého lyžování. Těsně před olympiádou řada hvězd zvolila raději poslední fázi přípravy na bitvy pod pěti kruhy. Ne tak Kateřina Janatová, která si za odměnu připsala v závodě na 10 kilometrů klasicky s intervalovým startem 9. místo. V elitní desítce SP se tak objevila poprvé od března loňského roku.
Dvacítku klasicky z března 2025 je těžké trumfnout. Tehdy skončila šestá, navíc si bitvy v Oslu nenechaly hvězdy v čele s Therese Johaugovou ujít ani těsně po MS. Den na to byla Janatová ještě desátá na volné desítce. Je paradoxní, že se vlastně v klasice tak dobře necítí.
„Deváté místo na trati, která není moje oblíbená, takže jsem maximálně spokojená. Je vidět, že vždycky závody po Tour de Ski jde moje forma nahoru. Jelo se mi fakt výborně. Věděla jsem, že do druhého kola můžu ještě zrychlit. I lyže byly dneska perfektní. Dá se říct, že jsem si to užívala,“ jásala Janatová.
Bylo by jednoduché jmenovat poměrně značný zástup kvalitních soupeřek, které chyběly, ale i tak 9. místo Janatovou může před olympiádou povzbudit. A mohlo být ještě lépe. Kilometr před cílem se vyhřívala na 6. místě, jenže závěrečnou pasáž zvládly lépe její konkurentky. I tak je to první místenka v top 10 v této sezoně.
Rodačka z Jilemnice nabrala v cíli na vítěznou Švédku Mou Ilarovou 39 sekund. Tu v závěru notně dotahovala Rakušanka Teresa Stadloberová, ale rozdíl mezi ní a Ilarovou byl na 10 kilometrů nicotných sedm desetin sekundy. Třetí skončila další vyslankyně Švédska Jonna Sundlingová. Největší hvězda, která se do Oberhofu vydala, Jessie Digginsová brala čtvrté místo.
Česká jednička mezi ženami si pochvalovala výkon i kvůli skiatlonu na dvakrát deset kilometrů, který je součástí olympijského programu. Jako první se jede právě klasická desítka, navazuje deset kilometrů volně.
„Dejme tomu, že na skiatlon je tohle super výchozí bod, když klasiku takhle udržím. Pak budu doufat, že bude desítka volně dobrá. Určitě je lepší mít formu teď, než na začátku sezony. A to mám natažený sval, když jsem včera spadla, ráno mě to bolelo, ale při závodu jsem ho vůbec necítila,“ řekla Janatová.
Další mladé Češky spíše propadly. Nejlepší z nich byla Anna Marie Jaklová na 43. pozici. Pro Janatovou je to třinácté umístění v top 10 v rámci Světového poháru či MS. Jejím nejlepším umístěním tak zůstává 4. příčka z února 2025, kdy v italském Cogne také při absenci některých hvězd sahala dokonce po stupních vítězů.