Skvělý Tuž zazářil ve sprintu SP v Norsku! Poprvé na bedně, pomohla mu kolize hvězd
Bravo! Běžec na lyžích Jiří Tuž je poprvé v kariéře na stupních vítězů v závodě Světového poháru. V norském Drammenu skončil v klasickém sprintu čtvrtý poté, co mu pomohl hromadný pád v semifinálové rozjížďce, v níž zůstal i slavný Nor Johannes Hösflot Klaebo.
Tahle situace tak trochu připomínala slavné vítězství australského shorttrackaře Stevena Bradburyho na olympiádě v Salt Lake City, jemuž upadli všichni soupeři v poslední zatáčce, takže nakonec senzačně vyhrál.
Jiří Tuž v klasickém sprintu Světového poháru v Drammenu prožil podobnou chvilku v semifinálové rozjíždce. Měl v ní největší favority a jel za nimi s mírným odstupem na posledním šestém místě. Pak ale na rozbité trati padl k zemi Američan Ben Ogden a způsobil neuvěřitelnou kalamitu.
Ogden vzal s sebou do sněhu dalšího favorita, Švéda Alvara Myhlbacka, Nora Arona Aakre Rysstada, ale hlavně fenomenálního Johannese Hösflota Klaeba, který dostal v pádu ještě do hlavy lyží.
Tuž dojel v klidu druhý za Švédem Antonem Grahnem a stejně jako na olympiádě ho čekalo finále. Do něj vstoupil sebevědomě a dlouho vedl. Ve sjezdu před cílovou rovinkou propadl na čtvrté místo, šikovně se vyhnul Grahnovi, který mu upadl pod nohy a pak předvedl masivní finiš.
Tuž se ze čtvrtého místa dostal před Haralda Östberga Amundsena a Kristiana Kolleruda a dojel druhý, jen o 31 setin sekundy za vítězným Norem Ansgarem Evensennem.
Český běžec na lyžích stál na stupních poprvé od listopadu 2023, kdy skončil Michal Novák druhý na bruslařské dvacítce v Ruce.
SP v běhu na lyžích v Drammenu (Norsko) - sprint klasicky:
Muži: 1. Evensen (Nor.) 2:31,24, 2. Tuž (ČR) -0,31, 3. Kollerud -0,35, 4. Amundsen (oba Nor.) -0,43, 5. Chappaz (Fr.) -0,86, 6. Grahn (Švéd.) -49,41, ...22. Černý, 25. Šeller vyřazeni ve čtvrtfinále, 42. Novák, 50. Hellmich (všichni ČR) vyřazeni v kvalifikaci.
Průběžné pořadí SP (po 24 z 28 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 2071, 2. Amundsen 1435, 3. Pellegrino (It.) 1136, 4. Stenshagen 1071, 5. Heggen (oba Nor.) 1063, 6. Schumacher (USA) 949, ...27. Tuž 433, 39. Novák 354, 59. Černý 244, 117. Šeller 60, 123. Bauer 57, 150. Fellner 28, 170. Ophoff 15, 194. Dufek (všichni ČR) 1.
Ženy: 1. Sundlingová (Švéd.) 2:59,64, 2. Skistadová (Nor.) -0,77, 3. Fähndrichová (Švýc.) -1,59, 4. Hagströmová (Švéd.) -3,05, 5. Gimmlerová (Něm.) -4,01, 6. Stensethová (Nor.) -5,53, ...24. Antošová vyřazena ve čtvrtfinále, 30. Janatová, 36. Jaklová (všechny ČR) vyřazeny v kvalifikaci.
Průběžné pořadí SP (po 24 z 28 závodů): 1. Digginsová 1961, 2. Ilarová 1686, 3. Dahlqvistová (obě Švéd.) 1391, 4. Sundlingová 1044, 5. Fähndrichová 1008, 6. H. Wengová (Nor.) 978, ...20. Janatová 661, 95. Antošová 60, 103. Beranová 47, 109. Jaklová 44, 128. Havlíčková 27, 165. Milerská (všechny ČR) 3.